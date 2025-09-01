Bỏ bữa sáng có làm giảm trí nhớ?

Nhiều người tin rằng bỏ bữa sáng sẽ làm giảm trí nhớ, nhưng theo Tiến sĩ Từ Ngữ – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam quan niệm này chưa chính xác.

Sau một đêm dài không ăn, cơ thể có thể trải qua 12 đến 15 giờ không được nạp năng lượng. Lúc này, bữa sáng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như canxi, vitamin A, C, kẽm, sắt... đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên - những nhóm tuổi đang phát triển mạnh về thể chất và trí tuệ.

Tiến sĩ Từ Ngữ cho biết, nếu không ăn sáng, não bộ có thể rơi vào trạng thái thiếu hụt năng lượng tạm thời do giảm glucose – nguồn cung cấp năng lượng chính cho não.

Điều này có thể dẫn đến hiện tượng "quên nhất thời", khó tập trung, mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng nhất thời. Khi cơ thể được nạp lại năng lượng, chức năng ghi nhớ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Điều đó có nghĩa, việc bỏ bữa sáng không gây suy giảm trí nhớ lâu dài, nhưng có thể làm giảm sự tỉnh táo và khả năng tập trung trong ngày.

Theo chuyên gia, thời điểm lý tưởng để ăn sáng là trước 8h. Ăn quá muộn, đặc biệt là sau 10h, có thể làm rút ngắn khoảng cách giữa các bữa ăn, khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, khó hấp thu dưỡng chất.

Không chỉ thời gian, việc duy trì thói quen ăn sáng đúng giờ hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng. Dạ dày có "đồng hồ sinh học" riêng, nếu bị rối loạn do ăn uống thất thường, cơ thể dễ gặp các vấn đề như đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa .

Ngoài ra, glucose là nguồn năng lượng thiết yếu cho não, song không nên lạm dụng các thực phẩm quá ngọt hay giàu đường đơn. Tiến sĩ Từ Ngữ cảnh báo, điều này có thể dẫn đến quá trình glycation (đường hóa) và tăng stress oxy hóa, gây tổn thương tế bào về lâu dài.

Ăn sáng thế nào là phù hợp?

Không có một công thức ăn sáng chung cho tất cả. Người lao động chân tay có thể cần những bữa sáng nhiều năng lượng như xôi, bún, phở, bánh mì kẹp thịt, trứng. Trong khi đó, nhân viên văn phòng – nhóm ít vận động – chỉ cần một bữa nhẹ nhưng đầy đủ dưỡng chất như cháo, yến mạch, sữa chua, bánh mì nguyên cám kết hợp trứng hoặc trái cây.

Mỗi người nên cân nhắc lựa chọn thực đơn phù hợp với thể trạng, công việc và điều kiện kinh tế. Quan trọng hơn cả là duy trì thói quen ăn sáng đều đặn, đúng giờ để hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa , chuyển hóa và trí tuệ.

Tóm lại, bỏ bữa sáng không trực tiếp làm suy giảm trí nhớ vĩnh viễn, nhưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự tỉnh táo và hiệu suất trong ngày. Một bữa sáng đúng giờ, đúng cách không chỉ giúp cơ thể nạp đủ năng lượng mà còn là nền tảng cho sức khỏe lâu dài.