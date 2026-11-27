Sáng 27/11, hàng trăm người đổ về trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) để tranh thủ săn hàng giảm giá dịp Black Friday. Tại ZARA, quần áo được lựa chọn liên tục, nhiều kệ hàng trở nên xáo trộn, trong khi khu vực thanh toán luôn trong tình trạng đông đúc.

Chen chân săn hàng thời trang giảm giá, Zara đông nghịt từ sáng

Ghi nhận của PV vào khoảng 9h30 sáng 27/11, cửa hàng ZARA tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) đã đón lượng lớn khách hàng đến mua sắm nhân dịp Black Friday 2026. Ngay từ khi trung tâm thương mại mở cửa, nhiều người đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực trưng bày hàng giảm giá để tìm kiếm những món đồ ưng ý.

Vào khoảng 9h30 sáng 27/11, cửa hàng ZARA tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) đã đón lượng lớn khách hàng đến mua sắm nhân dịp Black Friday 2026.

Không khí mua sắm tại đây nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hàng trăm khách hàng tập trung tại các kệ quần áo, liên tục lựa chọn, cầm lên ướm thử rồi mang những món đồ yêu thích đến khu vực thử đồ. Các mẫu váy, áo khoác, áo len và trang phục mùa đông được đặc biệt chú ý trong thời điểm thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh.

Theo ghi nhận, phần lớn các mặt hàng thời trang tại ZARA được giảm giá khoảng 40%. Đây được xem là mức ưu đãi khá hấp dẫn, khiến nhiều khách hàng tranh thủ mua sắm ngay trong ngày đầu chương trình diễn ra.

Hàng trăm khách hàng tập trung tại các kệ quần áo, liên tục lựa chọn, cầm lên ướm thử rồi mang những món đồ yêu thích đến khu vực thử đồ.

Lượng người đổ về quá đông cũng khiến diện mạo cửa hàng khác hẳn ngày thường. Những kệ quần áo vốn được sắp xếp ngay ngắn nhanh chóng trở nên xáo trộn, nhiều sản phẩm bị lấy ra liên tục, thậm chí có những khu vực quần áo được đặt thành từng chồng sau khi khách lựa chọn. Nhân viên cửa hàng cũng liên tục di chuyển để sắp xếp lại hàng hóa.

Trong số các khu vực của ZARA, tầng 1 – nơi trưng bày thời trang nữ là điểm đông khách nhất. Tiếp đến là khu vực ZARA Kids tại tầng 2 và ZARA Nam ở tầng 3. Các lối di chuyển, thang cuốn và khu vực cầu thang giữa các tầng cũng tấp nập người lên xuống, tay cầm theo những món đồ vừa chọn được.

Càng về gần trưa, lượng hàng giảm giá trên các kệ càng vơi đi đáng kể. Không khó để bắt gặp hình ảnh khách hàng khệ nệ xách những chiếc túi vải cỡ lớn của thương hiệu. Có người mang theo một túi đã khá đầy, nhưng cũng có khách phải xách đến 2-3 túi mới chứa hết số quần áo vừa lựa.

Sau một hồi lựa chọn và mua sắm, không ít khách hàng bắt đầu thấm mệt vì phải mang theo những túi đồ nặng trĩu. Một số người tranh thủ tìm chỗ nghỉ chân, ngồi tạm trên các bậc cầu thang hoặc những chiếc kệ gần đó để lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình săn sale.

Càng về gần trưa, lượng hàng giảm giá trên các kệ càng vơi đi đáng kể. Một số người tranh thủ tìm chỗ nghỉ chân sau khi đã tìm được món đồ ưng ý

Khu vực thanh toán cũng là một trong những điểm nóng nhất tại cửa hàng. Khách hàng nối đuôi nhau thành những hàng dài, trên tay ôm nhiều sản phẩm và kiên nhẫn chờ đến lượt. Một số người tranh thủ kiểm tra lại các món đồ đã chọn trong lúc xếp hàng, cho thấy quyết tâm tận dụng dịp giảm giá lớn trong năm.

Khách hàng nối đuôi nhau thành những hàng dài, trên tay ôm nhiều sản phẩm và kiên nhẫn chờ đến lượt tại khu vực thanh toán

Đáng chú ý, không chỉ phái nữ mới hào hứng với đợt sale lần này. Ghi nhận tại khu vực ZARA Nam trên tầng 3, nhiều bạn trẻ và cả khách hàng trung niên cũng có mặt để lựa chọn áo khoác, áo len và các trang phục mùa đông. Bên cạnh đó, không ít chị em cũng tranh thủ mua sắm quần áo dành tặng người yêu hoặc chồng.

Khu vực ZARA Nam ở tầng 3 cũng đông không kém

Chị Quỳnh Anh, một người dân sinh sống tại Hà Nội, cho biết dù bận nhưng chị vẫn tranh thủ ghé ZARA để lựa chọn một số mẫu váy, áo phục vụ nhu cầu mặc hàng ngày và đi làm. Theo chị, đây là một trong những đợt giảm giá được mong đợi trong năm của thương hiệu. Vì chương trình ưu đãi diễn ra trong ngày 27/11, chị muốn tận dụng cơ hội này để mua thêm những món đồ đã để ý từ trước.

Không chỉ quần áo, khu vực giày dép và bốt cũng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Dù các sản phẩm tại đây không nằm trong chương trình giảm giá theo ghi nhận, nhiều người vẫn dừng lại xem mẫu mã, lựa chọn kích cỡ và trực tiếp thử giày.

Nhiều thương hiệu thời trang đồng loạt giảm giá 30-50%

Không riêng ZARA, nhiều thương hiệu thời trang khác tại Vincom Bà Triệu cũng triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp Black Friday. Mức giảm phổ biến được ghi nhận dao động từ 30-50%, thậm chí một số cửa hàng quảng cáo mức giảm tối đa lên tới 60%.

Tại Tommy Hilfiger, chương trình giảm giá lên tới 50% thu hút một lượng khách đáng kể. Nhiều người tranh thủ xem các sản phẩm đang được ưu đãi, từ áo polo, áo len đến những món đồ mang phong cách thường ngày.

Nhiều thương hiệu thời trang khác tại Vincom Bà Triệu cũng triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp Black Friday.

Trong khi đó, các thương hiệu như Polo Ralph Lauren, Adidas, Puma, Hazzys, Uniqlo, GAP, Nike, Charles & Keith, Crocs và Calvin Klein cũng ghi nhận lượng khách đến tham quan, mua sắm. Dù không đông đúc đến mức phải chen chân hay xếp hàng dài như Zara, các gian hàng vẫn có khách ra vào liên tục.

Nhiều người dành thời gian xem kỹ sản phẩm, so sánh mẫu mã và lựa chọn kích cỡ trước khi quyết định thanh toán. So với cảnh tượng đông nghịt tại Zara, việc mua sắm ở các gian hàng này có phần thoải mái hơn, khách hàng cũng không phải chờ đợi quá lâu.

Một điểm đáng chú ý trong dịp Black Friday năm nay là không khí mua sắm không chỉ tập trung ở các gian hàng quần áo. Nhiều khách hàng cũng tranh thủ ghé các cửa hàng phụ kiện, giày dép để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc mua quà tặng.

Bên cạnh hoạt động giảm giá tại các cửa hàng, Vincom Bà Triệu còn bố trí quầy đổi quà tại khu vực gần cửa trung tâm thương mại. Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng tại các thương hiệu tham gia chương trình có thể mang hóa đơn đến đây để nhận quà. Theo ghi nhận, khu vực này cũng thu hút khá đông người xếp hàng chờ đổi những phần quà như gấu bông, móc khóa…

Bên cạnh hoạt động giảm giá tại các cửa hàng, Vincom Bà Triệu còn bố trí quầy đổi quà tại khu vực gần cửa trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại đông khách, phố thời trang bên ngoài lại khá vắng

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp bên trong Vincom Bà Triệu, một số tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội lại không ghi nhận lượng người mua sắm quá đông vào cùng thời điểm.

Trong khi các gian hàng tại trung tâm thương mại liên tục đón khách, khu vực mặt phố bên ngoài có phần trầm lắng hơn. Điều này tạo nên sự tương phản khá rõ nét trong ngày hội mua sắm lớn nhất năm.

Có thể thấy, với lợi thế tập trung nhiều thương hiệu trong cùng một không gian, có điều hòa, khu vực thử đồ và các chương trình ưu đãi đi kèm, trung tâm thương mại vẫn là lựa chọn thuận tiện của nhiều người trong dịp Black Friday. Thay vì phải di chuyển giữa nhiều cửa hàng trên các tuyến phố, khách hàng có thể tranh thủ ghé nhiều thương hiệu khác nhau chỉ trong một buổi mua sắm.