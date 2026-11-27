Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc vừa đưa vào khai thác sân đỗ tàu bay mở rộng 1D và hạng mục cải tạo Nhà ga hành khách T1. Hai công trình này giúp sân bay tăng năng lực phục vụ trong mùa cao điểm cuối năm và là bước chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Theo thông tin được Sun PhuQuoc Airways đăng tải trên fanpage chính thức, từ 7h00 sáng 26/11/2026 (giờ địa phương), sân đỗ tàu bay mở rộng 1D chính thức đi vào hoạt động. Công trình thuộc Dự án xây dựng sân đỗ tàu bay Nhà ga T2 và được đưa vào khai thác theo Quyết định số 2924/QĐ-CHK ngày 23/11/2026 của Cục Hàng không Việt Nam. Sân đỗ mới có thêm 05 vị trí đỗ tàu bay Code C, phục vụ được dòng A321 và các loại tàu bay tương đương trở xuống. Nhờ đó, năng lực tiếp nhận tàu bay tăng lên và việc điều phối khai thác linh hoạt hơn khi lịch bay mùa Đông 2026–2027 vào cao điểm.

Trước sân đỗ 1D, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng cũng đã hoàn thành sau 3 tháng thi công. Về lâu dài, theo đề xuất điều chỉnh quy hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, trong thời kỳ 2021–2030 sân bay sẽ có thêm sân đỗ trước nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu được mở rộng lên khoảng 42 vị trí.

Sân đỗ mới cũng phù hợp với đội bay hiện tại của các hãng hàng không khai thác tại đảo Ngọc. Riêng Sun PhuQuoc Airways, hãng chủ yếu khai thác tàu bay thuộc gia đình Airbus A320/A321, đúng nhóm tàu bay Code C mà sân đỗ 1D phục vụ. Mạng bay quốc tế của hãng cũng mở rộng nhanh: chỉ hơn bốn tháng sau đường bay quốc tế đầu tiên, hãng đã có mặt tại Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Thành Đô, Singapore và Bangkok. Lượng chuyến bay đến và đi Phú Quốc vì thế tăng lên, kéo theo nhu cầu về vị trí đỗ.

Nhà ga T1 thay mới nhiều khu vực phục vụ hành khách

Trước đó một ngày, từ 00h01 ngày 25/11/2026, hạng mục cải tạo nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà ga hành khách T1 cũng chính thức đi vào sử dụng, theo Quyết định số 2926/QĐ-CHK ngày 24/11/2026 của Cục Hàng không Việt Nam.

Khi đi qua nhà ga, hành khách sẽ thấy thay đổi ở hầu hết các điểm chạm. Sảnh công cộng, sảnh đến và khu dịch vụ ăn uống đã được cải tạo. Khu vực làm thủ tục và quầy vé giờ chót cũng được nâng cấp. Bên cạnh đó, băng chuyền hành lý, thiết bị soi chiếu an ninh và vị trí làm thủ tục xuất nhập cảnh được làm mới. Nhà ga cũng có thêm trang thiết bị kỹ thuật và tiện ích phục vụ hành khách. Trong lúc chờ nhà ga T2 hoàn thành, những cải tạo này giúp T1 phục vụ lượng khách ngày càng đông với trải nghiệm tốt hơn.

Để các hạng mục mới phát huy hiệu quả, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các bên liên quan. Cảng sẽ duy trì công tác điều hành, giám sát và tổ chức khai thác để bảo đảm an toàn, thông suốt và hiệu quả trên toàn hệ thống.

Đại công trường tăng tốc trước APEC 2027

Sân đỗ 1D và nhà ga T1 là một phần trong chuỗi hạng mục của dự án mở rộng sân bay. Dự án khởi công từ tháng 7/2025, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, do Sun Group làm chủ đầu tư. Đường băng số 2 đã được đưa vào khai thác, trong khi gần 8.000 người đang tăng tốc hoàn thiện nhà ga T2, nhà ga VIP và các hạng mục sân đỗ.

Nhà ga T2 là hạng mục quan trọng nhất của dự án. Nhà ga được thiết kế theo hình tượng chim phượng hoàng, thuộc giai đoạn 1 với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm, và đặt mục tiêu vận hành từ tháng 4/2027 để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Sân bay được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4E của ICAO, hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và đón được các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350.

Việc đưa cùng lúc cả sân đỗ và nhà ga vào khai thác là một dấu mốc trong lộ trình hiện đại hóa Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Hạ tầng mới không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng. Đây còn là nền tảng để Phú Quốc phục vụ thành công APEC 2027 và nâng cao vị thế của đảo Ngọc trên bản đồ hàng không quốc tế.

Nguồn: Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc; Sun PhuQuoc Airways