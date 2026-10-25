BIGBANG nắm bắt tình hình fan Việt: Về nhà mà vẫn hát, bộ không ai ngủ sao?

BIGBANG dường như "biết tỏng" các V.I.P đã làm những gì sau concert đêm qua.

Sau concert bùng nổ mạng xã hội quốc tế lẫn Việt Nam, tối 25/10, BIGBANG tiếp tục mang sức nóng của concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > đến “chảo lửa” SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội với khoảng 50.000 khán giả. Sau một đêm “mất ngủ” cùng hàng loạt khoảnh khắc lịch sử bên những “ông hoàng” Kpop, V.I.P Việt có thể phổng mũi tự hào khi các thành viên BIGBANG dường như đã theo dõi trọn vẹn những giây phút cực “high” của fan Việt, cả trong lẫn sau concert.

Clip chia sẻ của BIGBANG về màn “quẩy” của fan Việt

Trong phần giao lưu với khán giả, G-Dragon khiến cả SVĐ thích thú khi hài hước thắc mắc về chuyện V.I.P Việt Nam dường như không có nhu cầu đi ngủ. Anh tiết lộ đã xem được những đoạn clip ghi lại cảnh fan Việt tiếp tục ca hát, nhảy múa tưng bừng sau khi concert kết thúc.

G-Dragon thích thú khi chia sẻ việc fan Việt dường như không ngủ

Taeyang lại cho biết nếu biết người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt đến vậy thì đã đến Hà Nội sớm hơn. Trong khi đó, Daesung cũng hài hước thừa nhận đêm qua là một đêm mất ngủ đối với mình khi được tận hưởng trọn vẹn không khí concert tại Việt Nam.

Taeyang cho biết nếu biết Hà Nội "cháy" như vậy BIGBANG đã tới sớm hơn

Daesung thừa nhận anh có một đêm mất ngủ

Với việc cả đêm đi "like dạo", G-Dragon không những biết fan Việt không ngủ mà còn biết luôn biệt danh "anh Long" mà các fan đặt cho anh

Đáng nói, nguồn năng lượng của các fan Việt còn vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng fan trong nước. Những đoạn clip V.I.P Việt đồng thanh hát, thuộc làu từng câu fanchant và hòa giọng đầy khí thế nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng fan quốc tế. Khả năng hát theo gần như không cần nhìn lời, những màn đồng thanh ăn khớp cùng hàng chục nghìn khán giả và bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sau concert.

Màn fanchant Haru Haru làm bùng nổ MXH quốc tế trước đó

Sau concert, fan Việt vẫn nán lại để cùng "quẩy" với nhau

Và tất nhiên, đã gặp BIGBANG thì V.I.P không thể bỏ qua cơ hội “khều” chuyện encore. Trước những lời đề nghị từ khán giả, Taeyang và G-Dragon đều để ngỏ khả năng cân nhắc nếu người hâm mộ tiếp tục thể hiện nguồn năng lượng bùng nổ hơn nữa. Dù chưa phải lời hứa hẹn chính thức về một đêm diễn encore nhưng màn "thả thính" này vẫn đủ khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên.