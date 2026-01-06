Biết ơn 8 món đồ này đã xuất hiện tại nhân gian, đời tôi lên level mới

Từng nghĩ mình cũng thuộc dạng biết khá nhiều đồ bếp, cho đến một lần lướt mạng vô tình thấy loạt sản phẩm dưới đây. Nhìn qua thì món nào cũng lạ mắt, có cái thậm chí chưa từng thấy ngoài đời. Nhưng đọc bình luận mới giật mình, vì rất nhiều người nói rằng chỉ sau một thời gian sử dụng, cảm giác vào bếp nhẹ hẳn, tiện hơn và đỡ bực mình hơn rất nhiều. Dưới đây là 8 món đồ bếp nhỏ, không phải nhà nào cũng có, nhưng dùng rồi mới thấy vì sao nhiều người gọi đó là nâng cấp chất lượng sống.

1. Máy mở nắp lon tự động

Có những khoảnh khắc vào bếp rất mất hứng, ví dụ như lúc chuẩn bị nấu ăn đãi khách nhưng lại bất lực trước một lọ tương hay lon đồ hộp cứng đầu. Vặn đỏ cả tay, nhờ người khác cũng không mở nổi, vừa mệt vừa ngại. Máy mở nắp lon tự động ra đời đúng để giải quyết mấy tình huống này.

Thiết kế nhỏ gọn, nhìn hơi giống máy cạo râu, chỉ cần đặt lên miệng lon là máy tự kẹp, xoay và bật nắp gọn gàng. Không cần dùng lực, không sợ trượt tay, đặc biệt hợp với người lớn tuổi hoặc phụ nữ sống một mình.

Nếu bạn không muốn mua bản điện, trên thị trường cũng có bản cơ học giá mềm hơn, nhưng vẫn tiện hơn rất nhiều so với cách mở truyền thống.

2. Tủ chống ẩm điện tử cho nhà bếp

Nghe thì có vẻ xa lạ, nhưng với những gia đình ở miền ẩm, đây lại là món đồ rất đáng cân nhắc. Trà, cà phê, hạt khô, thuốc bắc hay thậm chí là máy ảnh đều rất sợ ẩm. Chỉ cần vài ngày mưa nồm là đủ hỏng cả mẻ đồ. Tủ chống ẩm điện tử giúp duy trì môi trường khô ổn định, không cần thay túi hút ẩm liên tục. Đặt trong bếp hoặc khu vực lưu trữ, cảm giác yên tâm hơn hẳn, nhất là với những món đồ có giá trị.

Gợi ý mua: Tủ chống ẩm điện tử

3. Máy gọt vỏ trái cây tự động

Ai từng ngồi gọt nho cho trẻ nhỏ hoặc gọt táo mỗi ngày sẽ hiểu cảm giác mỏi tay là thế nào. Máy gọt vỏ tự động giúp công việc này nhanh gọn hơn rất nhiều. Chỉ cần đặt trái cây vào, máy sẽ xoay đều và gọt vỏ trong vài giây. Vỏ mỏng, đều, không nát ruột. Từ khi có máy, nhiều người chia sẻ rằng việc ăn trái cây mỗi ngày trở nên dễ chịu hơn hẳn.

4. Hộp ủ men thông minh

Làm bánh, ủ sữa chua hay làm men đều cần nhiệt độ ổn định. Nhưng thời tiết thì lúc nóng lúc lạnh, khiến quá trình này nhiều khi phải trông chờ vào may rủi. Hộp ủ men thông minh cho phép điều chỉnh nhiệt, hẹn giờ, nhiệt tỏa đều nên bột nở đẹp, men ổn định. Với những ai thích làm bánh tại nhà, đây là món đồ khiến trải nghiệm vào bếp “nhẹ đầu” hơn rất nhiều.

Gợi ý nơi mua: Hộp ủ men

5. Máy vệ sinh bằng hơi nước

Đừng nhầm với máy rửa xe. Máy vệ sinh hơi nước trong bếp chuyên xử lý dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu trên bếp gas, bếp từ, kẽ gạch. Hơi nước nóng giúp làm mềm mảng bám mà không cần hóa chất mạnh. Dùng một lần vào dịp tổng vệ sinh cuối năm là sẽ hiểu vì sao nhiều người không muốn quay lại cách lau chùi thủ công trước đây nữa.

Gợi ý nơi mua: Máy vệ sinh hơi nước

6. Máy giặt giẻ lau mini

Nghe thì buồn cười, nhưng dùng rồi mới thấy hợp lý. Giẻ lau bếp, khăn lau bàn nếu giặt chung với quần áo thì không yên tâm, giặt tay thì vừa bẩn vừa ngại. Máy giặt mini chuyên cho giẻ lau giúp giải quyết vấn đề này gọn gàng. Máy nhỏ, đặt ngay trong bếp, giặt nhanh, sạch và đỡ mùi.

Gợi ý nơi mua: Máy giặt giẻ lau mini

7. Tủ bảo quản rượu vang mini

Với người có thói quen uống vang, việc bảo quản đúng nhiệt độ rất quan trọng. Tủ vang mini giữ nhiệt và độ ẩm ổn định, tránh ánh sáng mạnh, giúp rượu không bị xuống chất lượng. Bạn có thể đặt trong bếp hoặc phòng ăn, vừa gọn gàng vừa tiện sử dụng, nhất là khi có khách.

Gợi ý nơi mua: Tủ bảo quản rượu vang

8. Máy lọc nước tích hợp làm đá viên

Thay vì phải mua riêng máy lọc nước và máy làm đá, thiết bị tích hợp cả hai đang được nhiều gia đình để ý. Nước được lọc trực tiếp, làm đá khép kín, sạch và nhanh. Vào mùa nóng, bạn chỉ cần bấm nút là có đá dùng ngay, không lo mùi tủ lạnh hay nước đá không đảm bảo.