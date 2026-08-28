Bí quyết trường thọ của hai người bạn thân 109 tuổi đều là làm 3 việc này

Hai người phụ nữ quen nhau từ năm 23 tuổi và đã cùng nhau đi qua hơn 8 thập kỷ cuộc đời. Điều đặc biệt là đến tuổi 109, cả hai vẫn duy trì cuộc sống năng động và thường xuyên giữ liên lạc.

Bà Dorothy Boggess bắt đầu mỗi ngày theo cùng một cách: tập thể dục trong bếp. Bà cắm chiếc máy nghe nhạc di động kiểu cũ, lắc lư theo điệu nhạc và cười sảng khoái. Trên kệ của bà có một chiếc cốc in dòng chữ "109 tuổi, vẫn còn sung sức". Đạt đến độ tuổi này, bà Boggess thuộc nhóm những người sống thọ hiếm hoi. Chỉ có 0,03% người Mỹ sống quá 100 tuổi. Nhưng người may mắn hơn nữa là người bạn hơn 80 năm của bà, Velma Long, cũng đã 109 tuổi. Tờ Washington Post gần đây đã đưa tin về câu chuyện của họ.

Cả bà Boggess và bà Long đều là "Rosie the Riveter" - những phụ nữ tham gia lực lượng lao động để góp sức cho nước Mỹ trong Thế chiến 2. Họ làm việc tại các nhà máy, dây chuyền sản xuất, xưởng đóng tàu và văn phòng, lấp đầy các vị trí trống do những người đàn ông trẻ tuổi ra nước ngoài chiến đấu để lại.

Sau đó, cả bà Boggess và bà Long đều làm thư ký đánh máy trong các cơ quan chính phủ. Bà Long làm việc trong Hải quân, trong khi bà Boggess làm việc tại cơ quan khi đó được gọi là Bộ Chiến tranh. Không lâu sau, bà Boggess và bà Long gặp nhau và nhanh chóng trở thành bạn bè. Chồng của họ là anh em họ, vì vậy hai cặp vợ chồng thường xuyên gặp gỡ.

Cặp bạn thân Dorothy Boggess và Velma Long đều 109 tuổi. (Ảnh: Washington Post)

Hơn 80 năm qua, bà Boggess và bà Long sống ở Washington, D.C. và vùng phụ cận. Thời trẻ, họ thường cùng nhau tham gia các lớp thể dục và tổ chức tiệc sinh nhật cho con cái ở sân sau nhà bà Boggess. Giờ đây, việc gặp nhau thường xuyên trở nên khó khăn hơn, nhưng họ vẫn gọi điện cho nhau gần như mỗi ngày. "Cả hai chúng tôi đều đã mất đi rất nhiều người bạn thân thiết," bà Boggess nói. "Thật đáng kinh ngạc là chúng tôi vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường."

Bí quyết sống thọ của hai người bạn thân 109 tuổi

Cả hai đều tập thể dục và chú trọng đến chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cả hai đều tin rằng chìa khóa nằm ở việc duy trì một đời sống xã hội. Họ kết bạn với nhiều người thông qua nhà thờ, con cái và cháu chắt, nhưng có một loại tình bạn đặc biệt quý giá: đó là tình bạn với người đã quen biết từ năm 23 tuổi.

“Họ là bạn bè nhiều năm rồi,” con trai của Boggess kể. “Họ rất thân thiết và thực sự hiểu nhau.” Không ai có thể làm Long cười dễ dàng như Boggess. Tuy nhiên, họ cũng luôn duy trì kết nối xã hội với bên ngoài.

“Tôi thường đi chơi với con gái,” bà Long nói. “Con luôn nằng nặc đòi tôi đi cùng. Tôi sẽ nói, ‘Mẹ già quá rồi.’ Và con sẽ nói, ‘Không, mẹ không già chút nào. Ai cũng thích gặp mẹ, thích gặp người ở độ tuổi của mẹ.’”

Cả bà Boggess và bà Long đều tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà thờ, cộng đồng, câu lạc bộ xã hội và hội phụ nữ, duy trì lối sống năng động hết mức có thể. Bà Boggess thậm chí còn học bơi ở tuổi 69, điều mà bà cho là thành tựu đáng tự hào nhất trong cuộc đời mình.