45 tuổi vẫn trẻ như đôi mươi, Thái Y Lâm có 5 thói quen "đóng băng tuổi tác" không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền khiến ai cũng tò mò

Bí quyết của cô không nằm ở một phương pháp duy nhất mà là sự kết hợp của nhiều thói quen được duy trì đều đặn trong cuộc sống hằng ngày.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Thái Y Lâm vẫn gây chú ý với vóc dáng săn chắc, làn da căng sáng và diện mạo trẻ trung. Nữ ca sĩ duy trì lối sống kỷ luật, từ việc đi ngủ sớm, ăn uống linh hoạt đến tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần và làn da.

Ở tuổi 45, Thái Y Lâm vẫn thường xuyên khiến người hâm mộ bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung. Thay vì chạy theo mục tiêu "trẻ mãi như thiếu nữ", nữ ca sĩ hướng đến khái niệm Longevity - sống khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Bí quyết của cô không nằm ở một phương pháp duy nhất mà là sự kết hợp của nhiều thói quen được duy trì đều đặn trong cuộc sống hằng ngày.

Đi ngủ từ 21h30: Thói quen giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi

Thái Y Lâm vốn nổi tiếng là người có lối sống kỷ luật. Một trong những thói quen được nhắc đến nhiều nhất của cô là đi ngủ sớm.

Khi không phải làm việc, nữ ca sĩ cố gắng duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, thậm chí bắt đầu chuẩn bị đi ngủ từ khoảng 21h và lên giường vào 21h30.

Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, quá trình phục hồi của cơ thể cũng như trạng thái tinh thần. Với Thái Y Lâm, việc ngủ sớm không chỉ nhằm giữ gìn ngoại hình mà còn là cách cô tạo khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết sau những ngày làm việc với cường độ cao.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng của lối sống hướng đến Longevity mà nữ ca sĩ theo đuổi.

Không ăn kiêng cực đoan, lắng nghe cơ thể để điều chỉnh

Bên cạnh giấc ngủ, Thái Y Lâm cũng chú ý đến chế độ ăn uống nhưng không theo đuổi những phương pháp kiêng khem khắc nghiệt.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, cô quan sát tình trạng cơ thể và linh hoạt điều chỉnh chế độ ăn. Các thực phẩm ít qua chế biến, uống đủ nước và duy trì chế độ ăn cân bằng là những nguyên tắc được cô chú trọng.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với quan điểm sống của nữ ca sĩ: không cố ép cơ thể theo một khuôn mẫu cứng nhắc mà tìm cách xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài.

Đan len, đi bộ, tập Pilates để giữ tâm trí "ở hiện tại"

Một điểm thú vị trong lối sống của Thái Y Lâm là cô không chỉ tập trung vào vóc dáng hay làn da.

Nữ ca sĩ thường tìm đến những hoạt động đòi hỏi sự tập trung như đan len, đi bộ hoặc Pilates để tạm gác những áp lực trong cuộc sống.

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản này giúp cô tập trung vào việc đang làm thay vì liên tục suy nghĩ về công việc hay những vấn đề khác.

Theo Thái Y Lâm, việc duy trì trạng thái tinh thần ổn định và giảm áp lực cũng là một phần quan trọng trong hành trình chăm sóc bản thân.

Luôn tò mò, học điều mới để giữ "năng lượng sống"

Với Thái Y Lâm, tuổi tác không đồng nghĩa với việc ngừng khám phá.

Nữ ca sĩ ví những thử thách trong công việc và cuộc sống giống như một trò chơi, trong đó mỗi trải nghiệm mới là một "màn chơi" cần chinh phục. Cô duy trì sự tò mò, tiếp tục học hỏi và thử nghiệm những điều trước đây chưa từng làm.

Đặc biệt, khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực sản xuất âm nhạc, Thái Y Lâm cho biết cô có cảm giác như quay trở lại giai đoạn đầy tò mò của tuổi trẻ.

Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trước đây không biến mất mà trở thành nền tảng để cô phát triển theo một hướng mới. Chính cảm giác được khám phá và học hỏi này mang lại cho nữ ca sĩ nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Chăm sóc da theo hướng tối giản nhưng đều đặn

Ở khía cạnh làm đẹp, Thái Y Lâm đề cao hai yếu tố: đúng nhu cầu của làn da và duy trì đều đặn.

Buổi sáng, cô xem quá trình chăm sóc da như một cách quan sát tình trạng da và điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở từng giai đoạn.

Gần đây, nữ ca sĩ chia sẻ sự yêu thích với dòng Lancôme Absolue và một số sản phẩm thuộc bộ chăm sóc da cao cấp của thương hiệu. Các sản phẩm này được giới thiệu với định hướng kết hợp công nghệ chăm sóc da và các thành phần được nghiên cứu trong lĩnh vực lão hóa.

Trong chu trình buổi tối, Thái Y Lâm thường kết hợp tinh chất và kem dưỡng, sử dụng theo cách đơn giản và đều đặn.

Điều cô theo đuổi không phải một chu trình chăm sóc da quá phức tạp mà là duy trì những bước phù hợp trong thời gian dài.

"Trẻ lâu" không chỉ nằm ở mỹ phẩm

Nhìn vào những thói quen được Thái Y Lâm chia sẻ, có thể thấy quan điểm chăm sóc bản thân của cô khá toàn diện. Giấc ngủ, chế độ ăn, vận động, sức khỏe tinh thần, khả năng học hỏi và chăm sóc da đều được đặt trong cùng một lối sống.

Ở tuổi 45, thay vì cố gắng níu giữ hình ảnh của tuổi đôi mươi, Thái Y Lâm hướng đến việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần nhiều năng lượng và vẻ ngoài phù hợp với chính mình.

Đó cũng là tinh thần của Longevity đang được quan tâm trong những năm gần đây: không đơn thuần tìm cách "chống lại tuổi tác", mà hướng đến việc sống khỏe, chủ động và duy trì chất lượng cuộc sống trong thời gian dài.