Bí quyết thu nhỏ eo từ size L xuống XS của nữ idol nổi tiếng

Soyou – cựu thành viên nhóm nhạc đình đám SISTAR từ lâu đã gắn liền với hình ảnh vóc dáng khỏe khoắn, đầy đặn vừa đủ và tràn đầy năng lượng. Cô từng được fan ưu ái gọi là "nữ thần bagel của Kpop", kiểu mỹ nhân có gương mặt ngọt ngào nhưng thân hình gợi cảm. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, diện mạo của Soyou bất ngờ thay đổi khiến không ít khán giả phải dụi mắt nhìn lại. Chỉ trong khoảng 6 tháng, nữ idol đã giảm khoảng 10kg, vòng eo thon gọn đến mức quần áo từ size L nay đã xuống tận XS, vóc dáng khác hẳn hình ảnh quen thuộc trước đây.

Ảnh @soooo_you

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Soyou thẳng thắn nói về việc mình "gầy đi đến mức khó nhận ra". Cô cho biết bản thân không hề đặt mục tiêu trở nên quá mảnh mai hay chạy theo chuẩn hình thể gầy gò. Việc giảm cân ban đầu đơn giản chỉ để phục vụ cho quá trình quảng bá ca khúc mới PDA, nhưng càng về sau, cân nặng lại tiếp tục giảm ngoài dự tính. Nữ ca sĩ thừa nhận mốc cân nặng lý tưởng của mình là khoảng trên 50kg, nhưng có thời điểm khi đứng lên bàn cân, con số hiện ra là 49,9kg khiến chính cô cũng khá bất ngờ.

Ảnh Youtube @soyougi, Instagram @soooo_you

Nhìn lại sự thay đổi rõ rệt của cơ thể, Soyou tiết lộ vòng hông của cô từng đạt tới khoảng 101 cm, tương đương size L – XL ở nữ giới. Hiện tại, số đo này đã thu nhỏ đáng kể, chỉ còn quanh mức S và thậm chí tiệm cận XS. Sự "lột xác" quá nhanh khiến nhiều người hâm mộ vừa trầm trồ, vừa lo lắng cho sức khỏe của nữ idol. Dù vậy, Soyou lại nhìn nhận điều này theo hướng khá tích cực. Cô chia sẻ niềm vui lớn nhất hiện tại là có thể thoải mái mặc nhiều kiểu trang phục khác nhau, đồng thời đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ tập trung rèn luyện để cơ thể trông săn chắc, khỏe mạnh hơn thay vì chỉ gầy đi.

Về phương pháp giảm cân, Soyou cho biết yếu tố quan trọng nhất chính là duy trì vận động đều đặn mỗi ngày. Trong giai đoạn siết cân, cô gần như ngày nào cũng tập luyện với tổng thời gian lên tới khoảng 3 tiếng, kết hợp cả tập tạ lẫn các bài cardio. Việc xen kẽ giữa hai hình thức này giúp cơ thể vừa đốt mỡ hiệu quả, vừa hạn chế tình trạng mất cơ quá mức khi giảm cân. Bên cạnh đó, Soyou cũng đặc biệt chú trọng giãn cơ và thả lỏng cơ thể mỗi ngày để tránh chấn thương và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Ảnh Youtube @soyougi, Instagram @soooo_you

Song song với tập luyện, chế độ ăn uống của Soyou cũng được điều chỉnh theo hướng nhẹ nhàng và bền vững hơn. Cô không ép bản thân phải kiêng khem cực đoan mà đơn giản là ăn ít lại so với trước đây. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại nửa bát cơm đã khiến cô cảm thấy no, những món từng có thể ăn hết phần lớn giờ đây thường xuyên bị bỏ dở. Khi ở nhà, cô ưu tiên các loại thực phẩm ít calo như cơm konjac để giảm tổng năng lượng nạp vào. Thói quen ăn uống của Soyou hiện xoay quanh khoảng hai bữa mỗi ngày, trong đó bữa đầu ăn đầy đủ hơn còn bữa tối thì giữ ở mức nhẹ và thanh đạm. Ngoài ra, việc uống nhiều nước, đặc biệt là uống nước trước bữa ăn, cũng giúp cô kiểm soát cảm giác đói và hạn chế ăn quá tay.

Ảnh Youtube @soyougi, Instagram @soooo_you

Trước đây, Soyou từng tiết lộ món ăn "ruột" trong quá trình giảm cân của mình là món salad dưa leo cuộn thịt gà. Dưa leo được khoét rỗng phần ruột, bên trong nhồi ức gà xé sợi đã nêm nếm nhẹ. Theo cô, món ăn này mang lại cảm giác no khá nhanh nhưng lại không tạo gánh nặng cho cơ thể, rất phù hợp cho những ngày muốn ăn uống nhẹ nhàng mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Ảnh Youtube @soyougi, Instagram @soooo_you

Tuy nhiên, Soyou cũng không giấu việc giảm cân nhanh đã khiến cô gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Nữ ca sĩ thừa nhận đôi lúc bị chóng mặt và gặp tình trạng tụt huyết áp tư thế, đặc biệt khi đứng dậy đột ngột. Đây là dấu hiệu thường thấy khi cơ thể thiếu năng lượng, nước hoặc chất điện giải trong quá trình siết cân. Soyou cho biết cô đang chú ý hơn tới việc lắng nghe cơ thể và điều chỉnh lại cường độ sinh hoạt để tránh ảnh hưởng lâu dài.

Nguồn: TVBS