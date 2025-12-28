8 hành động quen đang khiến tóc bạn mỏng đi từng ngày

Trên thực tế, nhiều người trẻ cũng đang đối mặt với tình trạng tóc thưa dần, sợi tóc yếu và khó phục hồi dù đã thử qua nhiều sản phẩm chăm sóc đắt tiền. Nguyên nhân sâu xa lại đến từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày tưởng chừng vô hại, nhưng khi lặp đi lặp lại, chúng âm thầm bào mòn sức khỏe mái tóc. Muốn cải thiện tình trạng tóc mỏng, việc đầu tiên không phải là mua thêm mỹ phẩm, mà là từ bỏ những thói quen gây hại dưới đây.

1. Phơi tóc trực tiếp dưới nắng mà không che chắn

Ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV, có khả năng phá vỡ cấu trúc protein của sợi tóc. Khi tóc tiếp xúc với nắng trong thời gian dài, lớp biểu bì bảo vệ bên ngoài bị tổn thương, khiến tóc khô xơ, mất độ bóng và dễ gãy rụng. Việc không đội mũ hoặc che chắn khi ra đường, nhất là vào khung giờ nắng gắt, khiến tóc yếu đi nhanh chóng mà nhiều người không nhận ra.

2. Gội đầu bằng nước quá nóng

Nước nóng giúp làm sạch nhanh nhưng lại cuốn trôi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu và sợi tóc. Khi da đầu bị khô, mất cân bằng độ ẩm, nang tóc cũng trở nên yếu hơn, dẫn đến tóc mỏng và dễ rụng. Về lâu dài, thói quen này khiến tóc mất độ đàn hồi, trông xơ xác và khó vào nếp.

(Nguồn: Instagram)

3. Bỏ qua việc chăm sóc da đầu

Nhiều người chỉ tập trung dưỡng thân tóc mà quên rằng da đầu mới là "gốc rễ" của một mái tóc khỏe. Da đầu tích tụ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết sẽ làm bít tắc nang tóc, cản trở sự phát triển của tóc mới. Khi da đầu không được làm sạch và nuôi dưỡng đúng cách, tóc khó có thể dày và chắc khỏe.

4. Lạm dụng máy sấy và dụng cụ tạo kiểu nhiệt

Nhiệt độ cao từ máy sấy, máy uốn hay duỗi tóc làm tóc mất nước nghiêm trọng, khiến sợi tóc trở nên giòn và dễ gãy. Việc tạo kiểu thường xuyên mà không có bước bảo vệ hoặc phục hồi sẽ khiến tóc yếu dần theo thời gian, đặc biệt với những mái tóc mỏng bẩm sinh.

5. Chải tóc khi tóc còn ướt

Khi ướt, sợi tóc ở trạng thái yếu nhất và dễ bị kéo giãn. Việc chải tóc mạnh tay lúc này khiến tóc gãy rụng nhiều hơn bình thường. Thói quen tưởng nhỏ này, nếu lặp lại mỗi ngày, có thể khiến mật độ tóc giảm đi rõ rệt sau một thời gian.

(Nguồn: Instagram)

6. Thường xuyên cào gãi da đầu quá mạnh

Gãi da đầu bằng móng tay có thể gây tổn thương bề mặt da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nang tóc. Da đầu bị tổn thương kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ mọc tóc, khiến tóc mọc chậm và dễ rụng hơn.

7. Buộc tóc quá chặt trong thời gian dài

Kiểu tóc buộc cao, búi chặt hoặc tết sát da đầu tạo lực kéo liên tục lên nang tóc. Nếu duy trì thói quen này thường xuyên, tóc sẽ yếu dần ở vùng trán và thái dương, thậm chí dẫn đến rụng tóc do kéo – tình trạng ngày càng phổ biến ở phụ nữ trẻ.

(Nguồn: Instagram)

8. Chế độ ăn uống thiếu dưỡng chất

Tóc cần protein, sắt, kẽm và các vitamin nhóm B để phát triển khỏe mạnh. Khi cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, tóc thường là bộ phận chịu ảnh hưởng sớm nhất, trở nên mỏng, yếu và dễ gãy. Việc ăn uống thiếu cân bằng trong thời gian dài khiến tóc khó phục hồi dù chăm sóc bên ngoài kỹ đến đâu.