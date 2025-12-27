"Tiểu Long Nữ" U60 tóc vẫn dày mượt nhờ uống 1 thứ nước dân dã suốt 30 năm

Ở ngưỡng tuổi U60, khi nhiều người đã quen với hình ảnh mái tóc thưa, khô xơ theo năm tháng, Lý Nhược Đồng vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng khi sở hữu mái tóc dài, đen nhánh và suôn mượt. Thực chất, "Tiểu Long Nữ" lão làng của màn ảnh Hoa ngữ duy trì mái tóc vạn người mê bằng những thói quen đơn giản nhưng bền bỉ suốt hàng chục năm.

Mái tóc đen dày, bồng bềnh và chắc khoẻ ở tuổi 59 chính là một trong những bí quyết giúp nữ diễn viên trẻ ra trông thấy. (Nguồn: Weibo)

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, một trong những bí quyết quan trọng nhất giúp cô giữ được mái tóc khỏe mạnh chính là thức uống quen thuộc làm từ 2 nguyên liệu quen thuộc: đậu đen và mè đen . Hai nguyên liệu dân dã này đã đồng hành cùng Lý Nhược Đồng gần 30 năm, trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.

Đậu đen có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết - hai yếu tố quan trọng quyết định độ chắc khỏe của mái tóc. Loại hạt này giàu vitamin nhóm B, sắt và kẽm, giúp kích thích quá trình tái tạo tế bào nang tóc, hạn chế gãy rụng và hỗ trợ tóc mọc dày hơn theo thời gian. Trong khi đó, mè đen lại nổi tiếng với khả năng làm chậm quá trình lão hóa của tóc nhờ hàm lượng cao vitamin E, lecithin và axit béo thiết yếu. Những dưỡng chất này giúp nuôi dưỡng sợi tóc từ sâu bên trong, cải thiện độ đàn hồi, tăng độ bóng mượt và hỗ trợ giảm tình trạng tóc khô xơ, bạc sớm. Khi kết hợp và sử dụng đều đặn, đậu đen và mè đen không chỉ giúp mái tóc chắc khỏe hơn mà còn tạo nền tảng để tóc giữ được màu sắc tự nhiên, suôn mượt và đầy sức sống ngay cả khi tuổi tác tăng dần.

Lý Nhược Đồng tiết lộ 2 nguyên liệu trong bí quyết dưỡng tóc. (Nguồn: Weibo)

Cách chế biến cũng không quá cầu kỳ. Sau khi rang chín hai loại hạt trên lửa nhỏ để dậy mùi thơm, cô xay mịn thành bột, sau đó pha cùng nước ấm để uống mỗi ngày. Đôi khi, nữ diễn viên còn biến tấu bằng cách trộn cùng sữa chua hoặc ngũ cốc để dễ sử dụng hơn. Điều quan trọng không nằm ở công thức phức tạp, mà ở sự kiên trì duy trì thói quen này trong thời gian dài , để dưỡng chất có cơ hội nuôi tóc từ bên trong.

Thức uống quen thuộc giúp Lý Nhược Đồng duy trì mái tóc chắc khoẻ suốt 30 năm. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh việc chăm sóc từ chế độ ăn uống, Lý Nhược Đồng cũng đặc biệt chú trọng đến các thói quen chăm sóc tóc hằng ngày. Cô duy trì việc chải tóc và massage da đầu nhẹ nhàng để kích thích tuần hoàn máu, giúp nang tóc hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Nữ diễn viên cũng hạn chế tối đa việc chải tóc khi còn ướt - thời điểm sợi tóc yếu và dễ gãy rụng nhất. Với cô, việc nâng niu mái tóc không khác gì chăm sóc làn da, cần sự nhẹ nhàng và đều đặn.

Không thể không nhắc đến lối sống kỷ luật, một trong những nền tảng giúp Lý Nhược Đồng giữ gìn cả nhan sắc lẫn mái tóc. Cô duy trì chế độ tập luyện thể thao đều đặn, sinh hoạt điều độ và kiểm soát tốt căng thẳng tinh thần. Theo quan điểm của nữ diễn viên, mái tóc khỏe đẹp không chỉ phản ánh cách chăm sóc bên ngoài mà còn là "tấm gương" cho tình trạng sức khỏe và nội tiết bên trong cơ thể.