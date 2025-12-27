4 nữ chính phim Hàn mặc đẹp nhất 2025, nhắc đến mỹ nhân số 3 là nghĩ ngay tới sự sang chảnh

Thời trang trong phim Hàn từ lâu đã vượt ra khỏi vai trò truyền tải nhân vật, để trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho khán giả xem phim. Năm 2025, màn ảnh nhỏ tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của những nữ chính không chỉ có diễn xuất tốt mà còn sở hữu phong cách thời trang được xây dựng chỉn chu, phản ánh rõ cá tính và bối cảnh nhân vật.

Từ nét trẻ trung nơi công sở, vẻ bay bổng nữ tính cho đến tinh thần quyền lực, tối giản, 4 nữ chính dưới đây đã được nhắc đến như những hình mẫu mặc đẹp tiêu biểu.

Ahn Eun Jin vai Go Da Rim trong Dynamite Kiss

Trong Dynamite Kiss, Ahn Eun Jin hóa thân thành Go Da Rim, một nhân viên văn phòng với đời sống thường nhật gần gũi. Phong cách thời trang của nhân vật không mang màu sắc hào nhoáng, nhưng lại ghi điểm nhờ sự tươi tắn và tính ứng dụng cao. Go Da Rim xuất hiện với bảng màu đa dạng, thiên về các gam sáng và trung tính nhẹ, tạo cảm giác trẻ trung, dễ chịu.

Cardigan là item "chủ lực" trong tủ đồ của cô, được phối linh hoạt cùng áo thun, áo dệt kim mỏng hoặc sơ mi đơn giản. Chân váy chữ A, váy midi và quần ống suông cũng được sử dụng thường xuyên, giúp tổng thể trang phục vừa thoải mái vừa chỉn chu. Điểm đáng chú ý là cách phối màu sắc khéo léo, không cầu kỳ nhưng đủ tạo điểm nhấn, khiến style công sở của Go Da Rim trở nên sinh động hơn, rất phù hợp với những cô gái yêu thích phong cách năng động, đời thường.

Suzy vai Ka Young trong Genie, Make a Wish

Suzy tiếp tục khẳng định sức hút nhan sắc khi vào vai Ka Young trong Genie, Make a Wish. Nhân vật Ka Young mang màu sắc phức tạp về tâm lý, nhưng về mặt hình ảnh, cô lại gắn liền với phong cách nữ tính, bay bổng và có phần lãng mạn. Những chiếc váy họa tiết, váy dài thướt tha xuất hiện xuyên suốt bộ phim, góp phần tôn lên vẻ đẹp mềm mại của Suzy.

Tủ đồ của Ka Young thiên về chất liệu nhẹ, rủ, chuyển động theo từng bước đi, tạo cảm giác thanh thoát. Họa tiết hoa, gam màu pastel hoặc màu trung tính sáng được lựa chọn để làm nổi bật khí chất dịu dàng nhưng không hề mờ nhạt. Dù là trong những khung cảnh đời thường hay các phân đoạn mang tính cao trào, phong cách thời trang của Ka Young vẫn giữ được sự nhất quán, giúp hình ảnh nhân vật trở nên cuốn hút và khó quên.

Jun Ji-hyun vai Seo Moon Ju trong Tempest

Với Tempest, Jun Ji-hyun đảm nhận vai Seo Moon Ju, một cựu đại sứ Liên Hợp Quốc được kính trọng. Điều này được thể hiện rõ nét qua phong cách thời trang mang tinh thần tối giản, quyền lực và chuẩn mực. Nhân vật Seo Moon Ju gần như "nói không" với màu sắc sặc sỡ, thay vào đó là bảng màu trung tính như trắng, be, xám, đen.

Áo khoác dài, sơ mi phom dáng đẹp, quần âu cắt may tinh tế là những item xuất hiện thường xuyên, tạo nên hình ảnh một người phụ nữ từng trải, điềm tĩnh và có vị thế. Điểm mạnh trong style của Seo Moon Ju nằm ở chất liệu cao cấp và đường nét trang phục gọn gàng, không cần phô trương nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Đây là kiểu thời trang chứng minh rằng sự tinh giản, khi được đặt đúng chỗ, luôn là bảo chứng cho đẳng cấp.

Moon Ga-young vai Kang Hee Ji trong Law and the City

Trong Law and the City, Moon Ga-young vào vai Kang Hee Ji – một luật sư thông minh, sắc sảo. Phong cách thời trang của nhân vật bám sát môi trường công sở, nhưng không hề khô cứng. Kang Hee Ji trung thành với các tông màu trung tính như đen, nâu, xám, be, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Áo blazer, quần âu, sơ mi là những món đồ "phủ sóng" trong phim, được phối theo cách gọn gàng, hiện đại. Phom dáng vừa vặn, đường cắt rõ ràng giúp tôn lên sự mạnh mẽ và tự tin của nhân vật. Thỉnh thoảng, Kang Hee Ji tạo điểm nhấn bằng phụ kiện tối giản hoặc cách layering tinh tế, đủ để làm mới hình ảnh mà không phá vỡ tinh thần nghiêm túc của một luật sư. Phong cách này nhanh chóng trở thành gợi ý mặc đẹp cho phụ nữ công sở yêu thích sự thanh lịch và thực tế.

Ảnh: Sưu tầm