Canifa S và hành trình chạm tới thế hệ trẻ tại WeYoung 2025

Từ những bộ sưu tập đậm tinh thần Việt đến sản phẩm ứng dụng hằng ngày, Canifa S đang trở thành người bạn đồng hành của thế hệ trẻ trên hành trình thể hiện cá tính và niềm tự hào dân tộc.

Khi thời trang trở thành tiếng nói của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay

Trong thế giới của người trẻ hôm nay, thời trang vượt ra khỏi khái niệm xu hướng hay thẩm mỹ đơn thuần. Đó là cách họ thể hiện bản sắc cá nhân, kết nối với nguồn cội và đồng hành cùng nhịp sống mỗi ngày. Với Canifa, và đặc biệt là Canifa S, hành trình đồng hành cùng giới trẻ luôn bắt đầu từ một câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để thời trang Việt có thể nói lên tiếng nói của thế hệ người Việt hôm nay?

Xuất phát từ tinh thần đó, Canifa S được xướng tên tại WeYoung 2025 ở hạng mục Super Brand For The Youth - Thương hiệu chinh phục giới trẻ, đồng thời giành giải Super B&F Brand - Thương hiệu Thời trang & Làm đẹp đỉnh của năm. Đây là dấu mốc mang ý nghĩa ghi nhận cho một hướng đi thương hiệu được xây dựng bài bản, bền bỉ và nhất quán.

Việc được vinh danh tại WeYoung 2025 là kết quả của chiến lược phát triển lấy thế hệ trẻ làm trung tâm, sử dụng văn hóa Việt như chất liệu sáng tạo, đồng thời đặt tính ứng dụng trong đời sống làm tiêu chuẩn xuyên suốt. Trong bối cảnh người trẻ ngày càng tìm kiếm những thương hiệu có bản sắc rõ ràng, có quan điểm và khả năng đồng hành cùng lối sống của họ, Canifa S nổi bật như một đại diện thời trang Việt nói được ngôn ngữ của thế hệ mới.

Canifa S - Khi bản sắc Việt trở thành cảm hứng thiết kế

Với Canifa S, mỗi bộ sưu tập là một mảnh ghép cảm xúc phản chiếu đời sống Việt Nam đương đại. Văn hóa, lịch sử và tinh thần cộng đồng được chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang gần gũi, dễ tiếp cận và phù hợp với nhịp sống hàng ngày của giới trẻ.

Tự Hào Việt Nam Ơi mang đến những dòng typo giản dị, bảng màu gợi nhắc sắc đỏ của quốc kỳ và sắc xanh hòa bình, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong những dịp đại lễ.

Yêu Nước Từ Trong Nôi được xây dựng từ quan niệm rằng tình yêu nước hiện diện trong mọi thế hệ, với các câu chữ quen thuộc như "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" xuất hiện trên những thiết kế áo phông gần gũi.

Viet Nam On The Pitch khai thác cảm hứng từ sân cỏ, đề cao tinh thần thể thao và sự gắn kết cộng đồng, phản ánh những khoảnh khắc người Việt cùng hòa chung nhịp đập.

Gần đây nhất, Vietnam Youngster tái hiện nhịp điệu đường phố của thế hệ trẻ Việt với tinh thần tự do, bản lĩnh và cá tính, thông qua hơi thở hip-hop và urban sport trong kiểu dáng, graphic và màu sắc.

Dù ở bất kỳ phong cách nào, các bộ sưu tập của Canifa S đều hướng đến một mục tiêu chung: đưa những giá trị Việt quen thuộc trở thành một phần tự nhiên trong thời trang đời thường, để người trẻ có thể mặc, cảm nhận và tự hào mỗi ngày.

Thời trang gắn liền với phong cách sống của giới trẻ

Canifa S tạo dấu ấn bằng cách đưa câu chuyện thương hiệu vào những sản phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày như T-shirt, hoodie, áo nỉ, áo khoác và phụ kiện. Form dáng năng động, bảng màu dễ ứng dụng và chất liệu thân thiện được lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt và sự thoải mái trong sinh hoạt của giới trẻ. Thời trang, theo cách Canifa S tiếp cận, trở thành một phần của phong cách sống thay vì một yếu tố trang trí đơn lẻ.

Nền tảng bền bỉ từ Canifa - Giá trị tạo nên sức bật

Tinh thần trẻ trung của Canifa S được xây dựng trên nền tảng gần 30 năm phát triển của Canifa - thương hiệu nội địa đã đồng hành cùng nhiều thế hệ gia đình Việt. Hành trình này được củng cố bởi hệ sinh thái sản xuất bài bản, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và định hướng phát triển bền vững, thể hiện qua các chứng chỉ quốc tế như OEKO-Tex, Cotton USA, Woolmark, cùng danh hiệu Thương hiệu Quốc gia năm 2024.

Những giá trị cốt lõi đó tiếp tục được Canifa S kế thừa và phát triển thông qua sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, chú trọng trải nghiệm mặc và tính ứng dụng trong đời sống người Việt. Nền tảng vững chắc giúp thương hiệu duy trì chất lượng ổn định, đồng thời tạo dư địa cho sự sáng tạo và đổi mới phù hợp với thị hiếu của thế hệ trẻ.

Trách nhiệm xã hội - lan tỏa giá trị sống tích cực

Song song với hoạt động sáng tạo thời trang, Canifa S chú trọng lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần sống tích cực tới cộng đồng trẻ. Thương hiệu đồng hành cùng các dự án văn hóa – nghệ thuật, hoạt động cộng đồng và những sáng kiến hướng tới phát triển bền vững, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc và tinh thần sống có trách nhiệm trong giới trẻ Việt Nam.

Danh hiệu Super Brand For The Youth ghi nhận những thương hiệu có khả năng thấu hiểu, đồng hành và tạo ảnh hưởng tích cực tới thế hệ trẻ. Với Canifa S, thời trang đóng vai trò như một phương tiện kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa tinh thần Việt Nam và nhịp sống của thế hệ mới.

Giải thưởng tại WeYoung 2025 đánh dấu cột mốc trong hành trình phát triển của thương hiệu. Từ năm 1993 với những sản phẩm dệt len đầu tiên, đến năm 2001 khi Canifa chính thức ra mắt thương hiệu nội địa, và hôm nay là Canifa S – một bước chuyển mình chiến lược đưa văn hóa Việt vào không gian thời trang đương đại.

Với Canifa, giá trị lớn nhất thể hiện qua việc các sản phẩm của Canifa S được người trẻ lựa chọn trong đời sống thường ngày – khi đi học, đi chơi hay hòa mình vào những khoảnh khắc tự hào của đất nước.

Khi đó, thời trang trở thành một phần tự nhiên trong câu chuyện mà thế hệ trẻ Việt đang viết tiếp: câu chuyện về bản sắc, về tự do thể hiện và về niềm tin vào những giá trị văn hóa Việt bền bỉ theo thời gian.

Canifa S tự hào được đồng hành trong hành trình ấy.