Gen Z đang “săn tìm” công nghệ làm đẹp mới: Liệu trình dịu nhẹ, kết quả vượt trội

Gen Z đang tạo nên nhiều xu hướng đại chúng nhờ sự nhạy bén và năng động trong thế giới số. Tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, và ngay cả Việt Nam, thế hệ này cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho xu hướng thẩm mỹ không xâm lấn để đem lại vẻ đẹp tự nhiên và không gây đau đớn.

Khác với các thế hệ trước, Gen Z ưu tiên các giải pháp làm đẹp an toàn, không xâm lấn, không cần thời gian nghỉ và được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học. Các bạn trẻ đô thị muốn vừa đi học, đi làm hay hẹn hò, vừa chăm sóc bản thân mà không ảnh hưởng nhịp sống năng động của mình.

Sức khoẻ tinh thần cũng không còn là khái niệm xa lạ với thế hệ Z khi giảm stress, cân bằng cảm xúc và cải thiện giấc ngủ đang được đặt ngang hàng với nhu cầu chăm sóc da và vóc dáng. Sự kết hợp giữa thẩm mỹ và sức khoẻ tinh thần trở thành xu hướng "làm đẹp toàn diện", nơi vẻ ngoài tươi tắn và tinh thần khoẻ mạnh đi đôi với nhau. Đây cũng là lý do các liệu trình như EMFACE® hay EXOMIND™ nhanh chóng trở thành lựa chọn được săn đón.

EMFACE® là thiết bị được dùng cho các thủ thuật thẩm mỹ như trẻ hóa khuôn mặt và tạo đường nét bằng cách giảm nếp nhăn và cải thiện tình trạng da chảy xệ bằng cách làm săn chắc và nâng cơ và da.

Trong khi đó, EXOMIND™ hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm nhẹ, kiểm soát chứng thèm ăn. Đây là giải pháp phù hợp cho những bạn trẻ thường xuyên căng thẳng với học tập, công việc hay áp lực xã hội, giúp đạt trạng thái "tốt từ trong ra ngoài" mà vẫn duy trì nhịp sống năng động.

BTL tổ chức Regional Summit & Awards Gala 2025 là sự kiện nội bộ với sự góp mặt của các chuyên gia, đối tác BTL và KOL từ nhiều thị trường trong khu vực hội tụ tại Việt Nam. Đây là nơi Gen Z và những người quan tâm đến lĩnh vực thẩm mỹ không xâm lấn có thể cập nhật xu hướng mới, các kết quả nghiên cứu lâm sàng và các ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Những khách mời đặc biệt chia sẻ họ đã có một chuyến đi thú vị khi được trải nghiệm công nghệ của BTL và học được thêm kiến thức mới về xu hướng thẩm mỹ không xâm lấn.

Beauty blogger An Phương đã có dịp trải nghiệm và lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia để hiểu hơn về các công nghệ của BTL. An Phương gọi đây là "tiếng sét ái tình" vì cô có thể nhìn thấy rõ kết quả sau EMFACE® liệu trình đầu tiên và bất ngờ vì không hề gây đau. Còn đối với EXOMIND™, An Phương chia sẻ đây giống như một cách "reset" cho não bộ để tinh thần được thư giãn hơn.

Trong khi đó, Emma Lê chia sẻ dù ban đầu có chút lo lắng, nhưng khi trải nghiệm EMFACE®, cô thấy giống như cơ mặt đang được tập thể dục, dường như làn da lấy lại được sức sống, trở nên săn chắc và khoẻ mạnh hơn.

Cũng tại Regional Summit & Awards Gala 2025, BTL đã tri ân những đối tác tại Việt Nam với sự ủng hộ bền vững với triết lý làm đẹp từ bên trong nhờ công nghệ khoa học thông qua các giải thưởng như: "Elite Excellence APAC Award 2025" (tạm dịch: Đối tác xuất sắc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) dành cho Beauty Tour (Nhà sáng lập, Bác sĩ Loan Huỳnh); Shimen (CEO Vũ Tuấn Nam) và 3K-Medical Premium (Bác sĩ Ngô Kiều Khanh); cùng "APAC Hall of Fame Award" (tạm dịch: Giải thưởng Vinh danh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) dành cho Trayce Laser & Skin Care (Nhà sáng lập Bùi Xuân Trường và Nguyễn Thị Nhã).

Hiện nay, Gen Z có thể tìm đến các phòng khám này là đối tác của BTL tại Việt Nam, nơi EMFACE® và EXOMIND™ được triển khai chuyên nghiệp, tuân thủ chuẩn quốc tế và được đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm hướng dẫn, để trải nghiệm các liệu trình trẻ hóa gương mặt, cải thiện tinh thần mà không làm gián đoạn học tập hay công việc.

Gen Z đang định nghĩa lại khái niệm làm đẹp: không chỉ là bề ngoài mà còn là sức khỏe tinh thần, năng lượng và sự tự tin. Công nghệ thẩm mỹ và sức khoẻ tinh thần của BTL như EMFACE® và EXOMIND™, chính là câu trả lời cho nhu cầu này: nhanh, an toàn, có cơ sở khoa học và dễ áp dụng vào nhịp sống hiện đại.

Đơn vị sở hữu số lưu hành tại Việt Nam: Công Ty TNHH BTL Việt Nam

Căn 19, Đường Đ6, khu biệt thự Sài Gòn Pearl - Số 92, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà sản xuất: BTL Industries Limited

Sản xuất tại: Châu Âu