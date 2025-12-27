Glamour công bố 21 sản phẩm skincare Hàn Quốc đỉnh nhất 2025

Với kinh nghiệm nhiều năm làm biên tập viên làm đẹp, tác giả của Glamour cho biết đã thử qua hàng trăm sản phẩm để tìm ra những đại diện xuất sắc nhất của skincare Hàn Quốc. Chỉ riêng năm ngoái, nữ biên tập viên này đã dành 3 tháng sống tại Seoul, trực tiếp test sản phẩm, gặp bác sĩ da liễu, thăm phòng lab và trò chuyện với các nhà sáng lập thương hiệu. Danh sách dưới đây là phiên bản tinh gọn, quy tụ những sản phẩm được đánh giá cao nhất bởi bác sĩ da liễu, chuyên gia K-beauty và chính đội ngũ Glamour.

Sữa rửa mặt tốt nhất: Anua Heartleaf Quercetinol Deep Pore Cleansing Foam

Đây là bước làm sạch thứ hai lý tưởng sau dầu hoặc sáp tẩy trang. Sản phẩm kết hợp salicylic acid giúp làm sạch lỗ chân lông và kiểm soát dầu, cùng chiết xuất diếp cá giàu chất chống oxy hóa, có khả năng làm dịu viêm đỏ. Công thức vừa làm sạch sâu vừa không phá vỡ hàng rào da, phù hợp với da dầu, da dễ bí tắc nhưng vẫn cần độ ẩm. Theo bác sĩ da liễu tại Seoul, đây là lựa chọn an toàn cho những ai muốn hướng đến làn da “glass skin” mà không lo khô căng.

Ảnh Anua

Dầu tẩy trang tốt nhất: Ma:nyo Pure Cleansing Oil Deep Clean

Là “tượng đài” trong giới K-beauty, dầu tẩy trang Ma:nyo liên tục đứng top 1 tại Olive Young – chuỗi mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc. Phiên bản Deep Clean chứa hỗn hợp dầu thực vật như hạt nho, oải hương và hướng dương, giúp làm sạch lớp makeup và kem chống nắng lâu trôi mà không gây nặng mặt. Kết cấu lỏng nhẹ, dễ nhũ hóa, không gây bít tắc lỗ chân lông và để lại cảm giác ẩm mịn sau khi rửa. Đây là sản phẩm “ruột” của nhiều bác sĩ da liễu và editor làm đẹp.

Ảnh Ma:nyo

Sáp tẩy trang tốt nhất: Dr. Althea Pore Refreshing Grinding Cleansing Balm

Phiên bản màu xanh baby của sáp tẩy trang Dr. Althea gây ấn tượng với thiết kế vòi xoay thông minh, giúp lấy sản phẩm vệ sinh và tiện lợi. Công thức chứa guaiazulene và trà xanh giúp làm dịu da, cân bằng dầu thừa, đặc biệt phù hợp với da hỗn hợp đến da dầu. Khi thoa lên da, sáp tan nhanh thành dầu, dễ dàng làm sạch lớp nền dày và mascara chống nước mà không cần chà xát. Kết cấu không gây khô da, vẫn giữ được cảm giác mềm mịn sau khi rửa.

Ảnh Dr.Althea

Toner tốt nhất: Round Lab 1025 Dokdo Toner

Xuất hiện trong hầu hết phòng tắm của người Hàn, Dokdo Toner nổi tiếng nhờ công thức tối giản và siêu dịu nhẹ. Sản phẩm chứa nước biển giàu khoáng chất, betaine và panthenol giúp cấp ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ da. Theo bác sĩ da liễu, đây là toner “quốc dân” có thể dùng nhiều lần trong ngày, kể cả với da nhạy cảm, da đang treatment hoặc sau các liệu trình thẩm mỹ. Không gây kích ứng, không nặng mặt, phù hợp với mọi độ tuổi.

Ảnh Round Lab.

Toner pad tốt nhất: Mediheal Madecassoside Blemish Pad

Toner pad của Mediheal được yêu thích nhờ khả năng làm dịu da, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ da mụn mà không gây khô rát. Thành phần madecassoside giúp phục hồi da, kết hợp niacinamide nồng độ thấp để cân bằng dầu – nước. Người dùng có thể lau nhẹ toàn mặt hoặc đắp như mặt nạ mini ở vùng da cần chăm sóc. Nhiều editor Glamour cho biết sản phẩm giúp da sạch thoáng hơn, lớp nền khi makeup cũng mịn và bám tốt hơn.

Ảnh Mediheal.

Xịt khoáng tốt nhất: Haruharu Wonder Black Rice Probiotics Barrier 2% NAD+ Serum Mist

Không chỉ đơn thuần cấp ẩm, serum mist này còn hỗ trợ phục hồi da nhờ NAD+, gạo đen lên men và lợi khuẩn. Công thức hướng đến việc cải thiện tình trạng da mệt mỏi, xỉn màu và suy yếu hàng rào bảo vệ. Theo chuyên gia, đây là một trong số hiếm mist trên thị trường có khả năng tác động sâu đến sức khỏe làn da, thay vì chỉ làm mát tức thì. Vòi xịt mịn, không tắc, tiện dùng trong ngày hoặc thay toner.

Ảnh Haruharu Wonder.

Essence tốt nhất: Mixsoon Bean Essence

Sản phẩm “gây bão” trên TikTok với khả năng làm bong nhẹ tế bào chết khi massage. Công thức từ đậu nành và trái cây lên men giúp vừa cấp ẩm vừa tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng. Khi sử dụng, cần massage một lúc để thấy da chết vón nhẹ, đặc biệt hiệu quả ở vùng mũi và lỗ chân lông. Nếu không massage, có thể dùng như essence thông thường để cấp ẩm. Không mùi, phù hợp cả với da nhạy cảm.

Ảnh mixsoon.

Ampoule tốt nhất: Rejuran Turnover Ampoule

Lấy cảm hứng từ liệu trình Rejuran nổi tiếng, ampoule này chứa c-PDRN kết hợp niacinamide, adenosine và hyaluronic acid giúp cải thiện độ đàn hồi, làm sáng và cấp ẩm sâu. Theo bác sĩ da liễu, sản phẩm hoạt động như serum chống lão hóa dịu nhẹ, phù hợp với da sau treatment hoặc người muốn cải thiện nếp nhăn mà không dùng retinoid. Hiệu quả rõ nhất là da căng bóng, khỏe và đều màu hơn sau thời gian sử dụng.

Ảnh Olive Young.

Serum peptide tốt nhất: Glow Recipe Prickly Pear Peptide Mucin

Lấy cảm hứng từ serum ốc sên Hàn Quốc, phiên bản thuần chay này sử dụng mucin từ xương rồng lê gai kết hợp peptide và ectoin giúp làm dịu, tăng độ đàn hồi da. Kết cấu kéo sợi nhưng thấm nhanh, không gây dính. Sau khi thoa, da có cảm giác căng mướt và đàn hồi rõ rệt. Đây là lựa chọn mới mẻ cho những ai yêu thích hiệu ứng da căng bóng như dùng sản phẩm dịch ốc sên nhưng muốn công thức thực vật.

Ảnh glowrecipe.

Serum vitamin C tốt nhất: Goodal Green Tangerine Vitamin-C Dark Spot Serum

Nếu bạn từng e ngại serum vitamin C vì mùi khó chịu hay cảm giác dính rít, Goodal là lựa chọn dễ chịu hơn hẳn. Sản phẩm sử dụng vitamin C chiết xuất từ quýt xanh – giàu dẫn xuất vitamin C tự nhiên giúp làm sáng da và mờ thâm nám. Công thức còn bổ sung niacinamide và rau má để cân bằng, làm dịu da. Kết cấu gel nhẹ, phù hợp da hỗn hợp, cho hiệu quả rõ rệt với các vết thâm sau mụn mà hầu như không gây kích ứng.

Ảnh Goodal.

Serum retinol tốt nhất: Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum

Một lựa chọn “nhập môn” retinol đúng chuẩn K-beauty. Sản phẩm kết hợp retinol, retinal và bakuchiol – thành phần thực vật cho hiệu quả tương tự retinol nhưng ít kích ứng hơn. Công thức còn có rau má, ceramide, peptide và panthenol giúp phục hồi hàng rào da. Theo chuyên gia, đây là serum đa năng vừa cải thiện kết cấu da, vừa hỗ trợ chống lão hóa, phù hợp da dầu, da mụn và da nhạy cảm.

Ảnh Some By Mi.

Kem mắt tốt nhất: Belif Aqua Bomb Lifting Eye Gel

Dạng gel mỏng nhẹ giúp làm mát, giảm bọng mắt và làm mịn nếp nhăn vùng đuôi mắt. Thành phần gồm retinol, bakuchiol, copper peptide và collagen hỗ trợ săn chắc, cấp ẩm. Đầu massage bằng gốm mang lại cảm giác thư giãn, hỗ trợ giảm sưng. Hiệu ứng làm mịn và căng da tức thì giúp vùng mắt trông tỉnh táo hơn, đặc biệt hữu ích vào buổi sáng hoặc trước khi trang điểm.

Ảnh Belif.

Kem chống nắng tốt nhất: Innisfree Daily UV Defense Mineral Sunscreen SPF 45

Một trong số hiếm kem chống nắng Hàn sử dụng màng lọc khoáng đạt chuẩn FDA nhưng vẫn dễ chịu khi thoa. Sản phẩm có sắc xanh ngọc nhẹ giúp trung hòa vùng da ửng đỏ, rất phù hợp da nhạy cảm hoặc da rosacea nhẹ. Kết cấu hơi đặc nên cần tán kỹ để tránh vệt trắng, đổi lại là lớp finish căng bóng, khỏe khoắn – điểm cộng lớn với những ai yêu thích làn da glowy.

Ảnh Fado.

Kem chống nắng có màu tốt nhất: Beauty of Joseon Daily Tinted Fluid Sunscreen

Phiên bản chống nắng khoáng SPF 40 của Beauty of Joseon gây bất ngờ nhờ kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh dù chứa zinc oxide. Sản phẩm có 12 tông màu mỏng nhẹ, giúp đều màu da tự nhiên như một lớp filter ngoài đời thật. Phù hợp những ngày không makeup nhưng vẫn muốn da sáng khỏe, rạng rỡ. Finish tự nhiên, không nặng mặt, dễ dùng hằng ngày.

Ảnh Beauty of Joseon.

Mặt nạ tốt nhất: Medicube Collagen Night Wrapping Mask

Mặt nạ ngủ dạng peel-off độc đáo giúp khóa ẩm suốt đêm và mang lại hiệu ứng glass skin. Công thức chứa hyaluronic acid, glycerin, ceramide cùng vitamin E và niacinamide. Khi thoa, gel trong suốt sẽ khô lại sau khoảng 15 phút, tạo lớp màng bảo vệ da. Có thể để qua đêm hoặc lột sau 30 phút, da sáng và căng hơn rõ rệt vào sáng hôm sau.

Ảnh Medicube.

Mặt nạ mắt tốt nhất: Beauty of Joseon Revive Under Eye Patch

Miếng dán mắt chứa retinal, nước nhân sâm, peptide và collagen giúp cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi vùng da mỏng manh quanh mắt. Thiết kế ôm sát, không xô lệch khi sử dụng. Ngoài vùng mắt, nhiều người còn dùng cho trán hoặc cổ như mặt nạ cục bộ. Phù hợp trước sự kiện hoặc khi cần lớp nền mịn màng hơn.

Ảnh Beauty of Joseon.

Sản phẩm dưỡng môi tốt nhất: Torriden Solid In Lip Essence

Thiết kế tối giản nhưng hiệu quả cao, Torriden là son dưỡng môi “quốc dân” tại Olive Young 2025. Công thức không mùi, không dính, chứa hyaluronic acid, panthenol, ceramide và bơ hạt mỡ tinh chế giúp phục hồi môi khô nứt nhanh chóng. Kết cấu nhẹ nhưng đủ ẩm để dùng riêng hoặc làm lớp lót trước son màu, giúp môi mềm mịn thấy rõ.

Ảnh Torriden.

Sữa dưỡng thể tốt nhất: Illiyoon Ceramide Ato Lotion

Dòng Ceramide Ato của Illiyoon nổi tiếng với độ dịu nhẹ, phù hợp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Sữa dưỡng chứa ceramide giúp phục hồi hàng rào da, không mùi, không gây nhờn rít. Có thể dùng cho cả mặt và body, đặc biệt phù hợp da nhạy cảm, da sau treatment hoặc mùa đông. Đây là sản phẩm chăm sóc cơ thể được ưa chuộng bậc nhất tại Hàn Quốc.

Ảnh ILLIYOON.

Kem dưỡng cho da khô tốt nhất: Aestura Atobarrier 365 Cream

“Chân ái” của các bác sĩ da liễu Hàn, Aestura Atobarrier 365 nổi tiếng với khả năng phục hồi hàng rào da mạnh mẽ. Công thức giàu ceramide và acid béo giúp giữ ẩm lâu dài, phù hợp da khô, da yếu hoặc sau laser. Kết cấu thấm nhanh, có thể dùng cả sáng lẫn tối. Chỉ cần vài ngày sử dụng, tình trạng bong tróc và khô căng được cải thiện rõ rệt.

Ảnh Aestura.

Kem dưỡng cho da dầu tốt nhất: Femmue Essential Moisture Milk

Dạng “sữa dưỡng” mỏng nhẹ, thấm gần như ngay lập tức, rất hợp da dầu và da hỗn hợp. Thành phần chính là nước hoa thủy tiên giàu chất chống oxy hóa, kết hợp hyaluronic acid và niacinamide giúp cấp ẩm và làm sáng da nhẹ nhàng. Finish ẩm mượt vừa đủ, không bóng dầu, lý tưởng khi dùng dưới lớp nền trang điểm.

Ảnh Femmue.

Kem dưỡng cho da lão hóa tốt nhất: Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream

Biểu tượng của skincare cao cấp Hàn Quốc, Sulwhasoo nổi tiếng với các chiết xuất nhân sâm giàu chất chống oxy hóa. Kem dưỡng này kết hợp saponin từ nhân sâm và peptide độc quyền giúp cải thiện độ săn chắc, làm da trông đầy đặn và khỏe mạnh hơn. Kết cấu giàu ẩm nhưng không nặng mặt, mùi hương nhân sâm tinh tế gợi cảm giác spa. Giá cao nhưng dùng rất tiết kiệm.

Ảnh Hebe Stores.

Nguồn: Glamour