Touliver hết u ám

Tối 26/12, trong một sự kiện quy tụ đông đủ các thành viên SpaceSpeakers, Touliver bất ngờ trở thành nhân vật chiếm trọn spotlight bởi diện mạo khác lạ đến mức chính những người anh em thân thiết cũng phải ngỡ ngàng.

Giữa dàn nghệ sĩ quen mặt của đội nhóm, Touliver bước ra với diện mạo hoàn toàn khác so với những gì công chúng thường thấy, Touliver diện outfit denim on denim với áo sơ mi denim xanh nhạt kết hợp cùng quần jeans cùng tông, form dáng thoải mái, gọn gàng. Tổng thể trang phục mang cảm giác sáng sủa, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét cool ngầu đặc trưng của ông xã Tóc Tiên. Không còn là Touliver "đen từ đầu đến chân" như công chúng đã quá quen, hình ảnh lần này mang đến cảm giác tươi mới, gần gũi.

SOOBIN cười nắc nẻ khi thấy sự khác lạ của Touliver (Nguồn @thitkho).



Ảnh @thitkho

Khoảnh khắc Touliver bước vào khung hình cũng là lúc SOOBIN không giấu được sự bất ngờ. Nụ cười bật ra rất tự nhiên của nam ca sĩ khi thấy anh cả SpaceSpeakers xuất hiện với phiên bản quá khác nhanh chóng trở thành chi tiết được dân mạng truyền tay nhau. Chỉ với phản ứng này đủ nói lên việc giao diện này của Touliver thực sự gây "choáng" với những người anh em thân thiết đến mức nào.

Ảnh IGNV

Khi những hình ảnh từ sự kiện được lan tỏa trên mạng xã hội, netizen nhanh chóng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Touliver. Vẫn là phong thái điềm đạm, ánh mắt trầm tĩnh quen thuộc, nhưng được nhận xét phong độ, điển trai hơn trước.

Thực tế, phong cách darkwear gần như đã trở thành "đặc sản" của Touliver. Trong suốt chặng đường là một nhà sản xuất âm nhạc, anh thường xuất hiện với những outfit tối màu, layer nhiều lớp, form rộng, ít chi tiết. Đó còn là cách Touliver thể hiện cá tính: trầm lắng, kín đáo, tập trung vào chiều sâu hơn là sự phô trương. Hình ảnh ấy cũng rất phù hợp với vai trò một producer đứng sau ánh hào quang, nơi âm nhạc mới là thứ được đặt lên hàng đầu. Việc Touliver một lần bước ra khỏi vùng an toàn bằng một set đồ sáng màu, tối giản nhưng tinh tế lại càng khiến sự thay đổi trở nên rõ ràng hơn. Biết đâu đây giống như một tín hiệu nhỏ cho thấy Touliver đang dần thoải mái hơn, cởi mở hơn với hình ảnh của chính mình.

Ảnh IGNV



