Bí quyết sống thọ "dễ như ăn bánh" của cụ bà 100 tuổi

Ở tuổi 100, cụ bà Zhong Wenyu sống ở Thượng Hải, Trung Quốc vẫn giữ được sức khỏe tốt, trí tuệ minh mẫn. Theo các chuyên gia, tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn chịu tác động lớn từ lối sống.

Bí quyết sống lâu của cụ bà 100 tuổi này xuất phát từ thói quen ăn uống hàng ngày. Ảnh minh họa.

Cụ bà Zhong Wenyu đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau những video ghi lại sinh hoạt thường ngày và niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực đa dạng.

Ở độ tuổi 100 tuổi nhưng cụ bà Zhong Wenyu được nhiều người chú ý bởi lối sống năng động, tinh thần lạc quan và thói quen ăn uống khác hẳn hình dung quen thuộc về người cao tuổi.

Thời trẻ bà Zhong trải qua nhiều năm tháng khó khăn. Cụ thể con gái bà chia sẻ: "Mẹ tôi đã chứng kiến Trung Quốc thay đổi qua từng giai đoạn. Bà thường nói rằng cuộc sống ngày nay hạnh phúc hơn nhiều trước kia, vì vậy không nên than phiền".

Cụ bà Zhong Wenyu khiến nhiều người kinh ngạc với thói quen ăn uống "ngược đời" của mình. Theo Xinmin Evening News, bà Zhong không tuân theo chế độ ăn nhạt như nhiều người già khác. Ngược lại, bà yêu thích những món có hương vị đậm, thậm chí là các loại đồ uống và món ăn hiện đại như trà sữa, nước ngọt, cà phê hay kem. Dù không còn răng, bà vẫn ăn uống ngon miệng, từ các món truyền thống đến đồ ăn nhanh.

Dù đã tròn 100 tuổi, bà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, lạc quan và luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.

Mỗi khi đi khám sức khỏe định kỳ ngoài chỉ số đường huyết và huyết áp cần theo dõi, các chỉ số sức khỏe khác của bà Zhong đều bình thường. Gia đình hiện điều chỉnh các loại đồ uống của bà sang không đường. "Ở tuổi này, mẹ tôi không cần phải kiêng khem quá mức. Chúng tôi để mẹ ăn những gì mẹ thích", con gái bà Zhong nói, đồng thời cho biết cụ bà không bao giờ ăn quá no.

Được biết bà Zhong bắt đầu được chú ý vào tháng 5, sau khi một đoạn video ghi lại cảnh bà ăn cua lan truyền trên mạng. Video do cháu gái bà, Xiaodan, đăng tải. Từ đầu năm nay, cô đã lập một tài khoản mạng xã hội để ghi lại cuộc sống hằng ngày của bà.

Theo Xiaodan, bà của cô là người cá tính, có lối sống khác biệt so với phần lớn người cao tuổi nên cô muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đó. Việc các video nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng là điều cô không ngờ tới. Sự nổi tiếng cũng kéo theo những ý kiến trái chiều.

Một điểm đáng chú ý là bí quyết sống thọ của bà Zhong còn là tinh thần tích cực và khả năng thích nghi với cuộc sống hiện đại. Bà thích chơi mạt chược, chơi game trên máy tính, xem phim truyền hình và các chương trình thời sự.

Bà thường xuyên trao đổi, bàn luận về các vấn đề thời cuộc với con cháu. Bà không phàn nàn về khuyết điểm của người khác mà chỉ nhắc đến những điểm tốt, luôn giữ thái độ lạc quan và hài lòng với cuộc sống.

Theo nghiên cứu của Đại học Boston (Mỹ), thái độ sống lạc quan được chứng minh giúp kéo dài tuổi thọ. cụ thể nghiên cứu trên 70.000 người trưởng thành, các nhà nghiên cứu cho rằng những người sống lạc quan, tích cực có khả năng đương đầu tốt hơn với áp lực, điều này có thể làm giảm những tác động xấu đối với sức khỏe thể chất của họ.