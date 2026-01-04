Bí quyết nấu ăn chống lão hóa ngay tại nhà

Xu hướng "slow aging" – hay còn gọi là "già chậm" – đang bùng nổ tại xứ sở kim chi, kéo theo làn sóng video ngắn, bài giảng dinh dưỡng và clip hướng dẫn nấu ăn lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong làn sóng ấy, cái tên Jung Hee-won – chuyên gia lão khoa tại Trung tâm Y tế Asan (Seoul) – đang nổi lên như một biểu tượng của phong trào sống khỏe, sống lâu. Ông không chỉ là người đặt ra thuật ngữ "jeosongnohwa" (già chậm) tại Hàn Quốc, mà còn là tác giả sách, giảng viên trực tuyến và là người sở hữu kênh YouTube chuyên sâu về chủ đề này.

Điểm đặc biệt khiến kênh của ông Jung thu hút hàng triệu lượt xem không chỉ nằm ở các bài giảng y khoa dễ hiểu, mà còn bởi những công thức nấu ăn mang tính cá nhân và khoa học, giúp người xem từng bước biến căn bếp thành "liều thuốc trẻ hóa".

Dưới đây là 5 bí quyết nấu ăn chống lão hóa tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ Jung – được nhiều người Hàn tin tưởng và áp dụng:

Không bao giờ ăn cơm trắng đơn thuần

"Cơm trắng một mình là thủ phạm khiến đường huyết tăng vọt", bác sĩ Jung cảnh báo. Ông cho rằng ăn cơm trắng đơn độc dễ gây nghiện tinh bột và tạo gánh nặng cho tuyến tụy. Bí quyết của ông là trộn cơm với bốn thành phần: gạo trắng, gạo lứt, yến mạch và các loại đậu.

Trong đó, đậu lăng được ông đặc biệt khuyến khích vì tiêu hóa chậm, giúp ổn định insulin và kéo dài cảm giác no. Nhiều fan thậm chí gọi ông là "nhà truyền giáo đậu lăng" (lentil evangelist).

Sau khi video ông chia sẻ công thức nấu cơm trộn được lan truyền, các siêu thị tiện lợi ở Hàn Quốc nhanh chóng bày bán cơm hộp "chuẩn bác sĩ Jung", còn các trang thương mại điện tử lớn như Coupang thì tung ra dòng sản phẩm ngũ cốc đóng gói mang tên ông.

(Ảnh: Getty Images)

Dùng dầu ô-liu thay cho dầu hạt

Trong một bài giảng "gây sốt" về chất béo, ông Jung chỉ rõ lý do vì sao dầu ô-liu nên trở thành dầu ăn chính trong mỗi căn bếp. Không chỉ giàu chất béo không bão hòa đơn giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL), dầu ô-liu còn ổn định khi đun nóng, không dễ bị phân hủy thành chất độc như dầu đậu nành hay hướng dương.

Khuyến nghị của ông: "Hãy dừng việc chiên rán bằng dầu hạt ngay hôm nay".

Hấp thay vì chiên: nguyên tắc vàng khi nấu ăn

Theo bác sĩ Jung, hấp và luộc là hai phương pháp nấu ăn lý tưởng giúp giữ trọn dưỡng chất, đồng thời loại bỏ nguy cơ phát sinh độc tố từ dầu chiên nóng. Với rau, tốt nhất là ăn sống; nếu cần nấu chín, nên hấp nhẹ hoặc luộc trong nước.

Cá hồi – món ăn quen thuộc của nhiều gia đình – cũng được ông khuyên nên hấp thay vì áp chảo với dầu để hạn chế hấp thụ chất béo không lành mạnh.

(Ảnh: Getty Images)

Ăn salad buổi sáng để cả ngày khỏe mạnh

Chia sẻ về thói quen cá nhân, bác sĩ Jung tiết lộ bữa sáng của ông luôn có một tô salad lớn với lượng dầu ô-liu vừa đủ. Lý do? Salad giàu chất xơ, nước và vitamin – giúp tạo cảm giác no lâu, giảm nhu cầu ăn vặt trong ngày.

"Bắt đầu buổi sáng bằng rau củ là cách đơn giản nhất để điều chỉnh khẩu phần và năng lượng cho cả ngày", ông nói.

Đừng bỏ quên protein – đặc biệt sau tuổi 60

Càng lớn tuổi, cơ thể càng dễ mất khối cơ – điều dẫn đến mệt mỏi, suy giảm thể lực và nguy cơ ngã. Vì vậy, bác sĩ Jung nhấn mạnh: nạp đủ protein là yếu tố sống còn để chống lão hóa.

Bên cạnh đậu phụ – một nguồn protein thực vật lành mạnh, ông khuyến khích bổ sung thêm ức gà, cá và trứng. Trứng đặc biệt được ông đánh giá cao vì hàm lượng đạm vừa phải nhưng hiệu quả. "Protein là nền móng để giữ cho cơ thể vững vàng và năng động", ông khẳng định.

"Chống lão hóa là hành trình bắt đầu từ... nồi cơm"

Đằng sau những công thức tưởng chừng đơn giản, thông điệp mà bác sĩ Jung Hee-won truyền tải là sự kiên trì chăm sóc sức khỏe từ những điều nhỏ nhất hàng ngày. Giữa cuộc sống hiện đại đầy hối hả, việc chậm lại, ăn đúng cách và nấu ăn thông minh không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn nâng cao chất lượng sống.

Khi con người ngày càng sống lâu hơn – với nhiều người có thể đạt đến mốc 100 tuổi – thì bí quyết "già chậm" từ căn bếp của bác sĩ Jung chính là món quà sức khỏe không thể bỏ qua.