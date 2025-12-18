Bí mật sau tấm thẻ bảo hành: Vì sao cùng một chiếc thẻ nhưng chất lượng răng sứ lại… khác nhau?

Trong hành trình từ phôi đến răng hoàn thiện, một màn "đánh tráo" đã biến tấm thẻ bảo hành trên tay bạn thành tờ giấy vô giá trị.

Hiểu đúng để chọn đúng: Hãng sứ – Labo - Phòng khám mỗi nơi một nhiệm vụ

Hãy hình dung thế này: Bạn vào tiệm may áo dài, chủ tiệm đưa bạn xem xấp vải lụa tơ tằm thượng hạng. Nhưng khi bạn ra về, chiếc áo bạn mặc lại được may bằng vải pha nilon rẻ tiền, dù trong túi bạn vẫn cầm hóa đơn ghi "Lụa tơ tằm".

Thị trường răng sứ tương tự vậy. Các thương hiệu lớn thế giới (như Cercon, Emax, Lava...) chỉ bán phôi sứ – tức là cục nguyên liệu thô. Tại Labo (xưởng sản xuất), kỹ thuật viên mới cắt thỏi sứ đó ra để điêu khắc thành răng.

Phôi sứ Chính hãng nhập kho – Chế tác tại chỗ – Bọc sứ cho khách hàng. Nha Khoa Kim kiểm soát từ 'đầu vào' nguyên liệu đến 'đầu ra' thành phẩm.

Điểm cần lưu ý nằm ở khâu này: Khi Labo nhập một lượng phôi sứ chính hãng từ nhà phân phối, hãng sẽ cấp kèm theo thẻ bảo hành tương ứng. Tuy nhiên, vì áp lực cạnh tranh hoặc lợi nhuận, có những Labo không uy tín đã tận dụng khe hở: Họ nhập một lượng phôi chính hãng để lấy thẻ, nhưng khi chế tác cho khách hàng, họ lại sử dụng phôi sứ không rõ nguồn gốc, giá rẻ hơn. Kết quả là:

- Khách hàng cầm trên tay chiếc thẻ bảo hành bọc răng sứ chính hãng (thẻ thật).

- Những chiếc răng gắn trong miệng lại là hàng fake (phôi kém chất lượng, có thể không được xử lý hết tạp chất, hóa chất tồn dư).

Khi xảy ra sự cố hoặc nghi ngờ sản phẩm không chính hãng, khách hàng mang thẻ bảo hành đi đòi quyền lợi. Lúc này, hãng sản xuất có thể từ chối bảo hành vì vật liệu kiểm nghiệm không phải của họ. Nhà phân phối cũng gặp khó khăn trong việc giám sát, bởi họ chỉ bán phôi thô cho Labo chứ không thể kiểm soát 24/7 việc Labo có sử dụng đúng phôi đó để chế tác răng hay không. Việc in thẻ bảo hành đôi khi chỉ là sự đáp ứng yêu cầu của Labo để tạo niềm tin và bán hàng. Điều này làm giảm giá trị của thẻ bảo hành 10 năm, và khách hàng là người chịu thiệt thòi.

Kỹ thuật viên chế tác thủ công từng chiếc răng sứ để đảm bảo độ tinh xảo tự nhiên

Nha khoa – Labo – Khách hàng lựa chọn dựa trên niềm tin

Thực tế cho thấy, phần lớn các phòng khám nha khoa hiện nay không có xưởng sản xuất riêng (Labo), mà phải gửi mẫu hàm ra ngoài các Labo gia công. Điều này tạo ra một thách thức về sự kiểm soát:

- Nha khoa không biết chính xác Labo nằm ở đâu, quy trình thế nào.

- Đồng thời, hãng phôi cũng không tham gia quan sát quá trình sản xuất răng sứ cho chính bệnh nhân mà cung cấp đại trà.

Khi bạn chọn giá rẻ, nha khoa đó buộc phải đặt hàng một Labo giá rẻ. Labo giá rẻ buộc phải dùng phôi sứ rẻ. Một vòng tròn luẩn quẩn mà người gánh chịu hậu quả cuối cùng là khách hàng với những chiếc răng kém chất lượng dẫn đến viêm nướu, hôi miệng và đen viền sau vài năm sử dụng.

Hệ thống ERP đồng bộ hóa dữ liệu tức thì từ phòng khám đến Labo, giúp loại bỏ hoàn toàn sai sót và tối ưu thời gian của quy trình thủ công

Hóa đơn chứng từ: Thứ duy nhất không biết nói dối

Trong lĩnh vực y tế, bên cạnh niềm tin, sự an toàn cần được đảm bảo bằng "bằng chứng" rõ ràng. Một chiếc răng sứ an toàn cần có câu trả lời minh bạch về nguồn gốc: Phôi sứ này lấy từ đâu? Có hóa đơn nhập khẩu đầu vào không? Quy trình sản xuất có được kiểm chứng?

Tại Nha Khoa Kim là nha khoa uy tín, chúng tôi không đặt cược uy tín của mình vào tay người khác. Chúng tôi chọn lối đi gai góc và tốn kém nhất: Sở hữu Nhà máy răng sứ (Labo) riêng biệt rộng hơn 2.000m² đạt chuẩn ISO 13485:2016 (Tiêu chuẩn quản lý chất lượng thiết bị y tế Vương Quốc Anh).

Tại đây, mọi thứ cần được minh bạch hóa bằng hệ thống ERP:

- Đầu vào: Phôi sứ nhập khẩu chính ngạch từ Đức, Mỹ, có đầy đủ hóa đơn chứng từ hải quan.

- Quy trình: Chúng tôi biết chính xác chiếc răng trong miệng bạn được cắt ra từ bánh phôi nào, lô hàng nào.

- Cam kết: Nha Khoa Kim trực tiếp bảo hành cho bạn dựa trên dữ liệu thật, không phụ thuộc vào một bên thứ 3 nào cả.

- Minh bạch: Bất kể khách nào hàng có nhu cầu đều có thể trực tiếp giám sát quá trình chế tác răng sứ tại labo của Nha Khoa Kim.

Nhà máy Labo nội bộ quy mô 2.000m2 giúp Nha Khoa Kim kiểm soát 100% nguồn gốc và chất lượng sứ

Uy tín được bảo chứng bởi những "Định chế toàn cầu"

Nếu những phân tích kỹ thuật vẫn chưa đủ để bạn an tâm, hãy nhìn vào những "tấm khiên" bảo chứng vĩ đại phía sau Nha Khoa Kim.

Nha Khoa Kim khẳng định vị thế 10 lần liên tiếp dẫn đầu về chất lượng trong bảng đánh giá mới nhất (23/11/2025) của Sở Y tế TP.HCM

Đó là sự thống lĩnh với 14 vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Cập nhật đến ngày 23/11/2025) – một kỷ lục chưa từng có. Đó là cái bắt tay chiến lược với Quỹ Temasek (Chính phủ Singapore) và Đại học Harvard, sau khi chúng tôi vượt qua những vòng thẩm định khắt khe nhất thế giới về sự minh bạch và chuẩn mực quản trị. Và đó là giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024" tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đừng biến nụ cười – tài sản quý giá nhất của đời người – thành một canh bạc may rủi. Hãy chọn nơi dám đặt lên bàn cho bạn xem tờ hóa đơn đỏ nhập khẩu của từng chiếc răng, và nơi có đủ "Tâm và Tầm" để bảo hành cho bạn trọn đời.

