Người đàn ông 59 tuổi tử vong sau khi uống nước theo kiểu "lạ đời"

Theo Daily Mail ông Sean O'Donnell, 59 tuổi đến từ thành phố Dublin, Ireland đã tử vong do "ngộ độc nước" ngay sau khi được khuyến khích uống nhiều nước sau một thủ thuật thường quy tại bệnh viện. Được biết tình trạng này được gọi trong y học là hạ natri máu và cũng chính là căn bệnh mà các bác sĩ nghi ngờ đã giết chết huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Nước rất cần thiết cho sức khỏe tuy nhiên uống quá nhiều nước quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng giảm nồng độ natri trong cơ thể, có khả năng gây tử vong. Natri là chất điện giải giúp điều chỉnh lượng nước trong mô.

Đặc biệt nếu mức độ quá thấp, nước có thể bắt đầu tích tụ trong và xung quanh các tế bào của cơ thể, khiến chúng sưng lên. Điều này có thể đặc biệt nguy hiểm ở não, vì não không thể mở rộng một cách an toàn do hộp sọ bị giới hạn quá chặt.

Người đàn ông bất ngờ đột tử chỉ vì uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, các chuyên gia cảnh báo rằng uống 1,4 lít nước trong một giờ có thể đủ để gây ra tình trạng này. Theo một số nghiên cứu, tình trạng hạ natri máu có thể gây tử vong cho khoảng một trong bốn bệnh nhân mắc phải.



Sau khi khám nghiệm các bác sĩ cho rằng ông O'Donnell đã bị sưng não do uống quá nhiều chất lỏng, sau đó dẫn đến co giật, ngừng tim và cuối cùng tử vong. Được biết, lượng nước có thể gây ra tình trạng hạ natri máu khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ khuyên bạn không nên uống quá 1,4 lít nước trong một giờ. Điều quan trọng là lời khuyên này áp dụng cho tất cả các loại chất lỏng, không chỉ riêng nước. Ở một số bệnh nhân dễ bị tổn thương, tình trạng hạ natri máu cũng có thể xảy ra do tiêu thụ lượng nước bình thường.

Đã có báo cáo về tình trạng nhập viện ở những người uống bảy hoặc tám lít nước trong một ngày - tương đương với một lít sau mỗi ba giờ. Những người bị suy thận có nguy cơ đặc biệt cao vì cơ thể họ không thể đào thải lượng chất lỏng dư thừa nhanh như lượng chất lỏng được đưa vào cơ thể.

Uống bao nhiêu nước mỗi ngày tốt cho sức khỏe?

- Mỗi ngày 8 cốc nước: Lời khuyên "mỗi ngày 8 cốc nước" thực ra chỉ mang tính tối thiểu. Theo tiến sĩ Stavros Kavouras, Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Thủy hợp - Đại học Bang Arizona, nhu cầu thực tế của cơ thể cao hơn nhiều. Khuyến nghị từ Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy nam giới nên uống khoảng 13 cốc nước, trong khi phụ nữ cần khoảng 9 cốc.

- Không phải ai cũng cần uống nhiều nước như nhau: Nhu cầu nước phụ thuộc rất lớn vào hoạt động thể chất và điều kiện sống. Một vận động viên ba môn phối hợp hoặc người chạy marathon chắc chắn cần nhiều nước hơn một nhân viên văn phòng ít vận động. Ngoài ra, nếu bạn đang cố giảm cân, có bệnh lý về đường tiết niệu, sỏi thận hoặc hạ huyết áp, bạn nên trao đổi với bác sĩ về lượng nước phù hợp.

- Uống quá ít hay quá nhiều nước đều có thể gây nguy hiểm: Theo các chuyên gia mất nước nặng hoặc thừa nước (đặc biệt khi thận không thể đào thải kịp) đều có thể đe dọa tính mạng. Với hầu hết mọi người, tăng lượng nước ở mức hợp lý - chẳng hạn một ly lớn trước bữa ăn - là an toàn và có lợi.

- Đừng chờ khi khát mới uống nước: Tiến sĩ Kavouras khuyến nghị hãy luôn để sẵn một bình nước trong tầm mắt khi làm việc, vì chỉ cần nước hiện diện trước mặt, chúng ta sẽ uống nhiều hơn đáng kể. Khi ra ngoài, mang theo chai nước là cách đơn giản nhất để nhắc cơ thể bổ sung nước đúng lúc. "Đừng chờ đến khi khát mới uống," ông nói. "Giữ nước bên mình suốt cả ngày là cách tốt nhất để duy trì sự tỉnh táo, khỏe mạnh và tràn năng lượng".

Theo vị chuyên gia này bổ sung nước nên được xem như một trụ cột của sức khỏe, quan trọng không kém ăn uống lành mạnh, vận động hay ngủ đủ giấc. Thói quen uống nước đều đặn trong ngày sẽ hiệu quả hơn nhiều so với chờ đến khi khát mới uống.

(Theo VOV, Tri Thức)