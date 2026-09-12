Bé trai sốc phản vệ sau khi bị ong vò vẽ đốt trên đường đến trường

Bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt vùng đầu, nhanh chóng xuất hiện khó thở, tụt huyết áp và sốc phản vệ.

Hình minh họa.

Trên đường được ông đưa đến trường, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị ong vò vẽ đốt vào vùng đầu. Sau đó, trẻ xuất hiện ban đỏ, sẩn ngứa toàn thân, khó thở và tức ngực. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu và Điều trị 24h cơ sở 2, trẻ được xác định sốc phản vệ với SpO2 89-90%, thở nhanh, nhịp tim 150 lần/phút, mạch yếu, chi lạnh và hạ huyết áp.

Ekip cấp cứu xử trí theo phác đồ sốc phản vệ, trong đó có tiêm bắp adrenaline, bù dịch và hỗ trợ hô hấp. Sau hai lần tiêm bắp adrenaline, trẻ vẫn khó thở, nhịp tim nhanh, tưới máu ngoại vi kém và huyết động chưa cải thiện. Trước nguy cơ diễn biến nặng, các bác sĩ chuyển sang truyền adrenaline tĩnh mạch và theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn.

Sau khoảng 24 giờ điều trị tích cực, tuần hoàn của trẻ dần ổn định, thuốc vận mạch được giảm liều và ngừng khi đáp ứng tốt. Sau gần 3 ngày điều trị, trẻ hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

Theo BSCKII Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ trách Khoa Cấp cứu và Điều trị 24 giờ cơ sở 2, nọc ong vò vẽ có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, bao gồm sốc phản vệ, rối loạn đông máu, tổn thương cơ và suy thận cấp.

Sốc phản vệ có thể diễn biến nhanh từ các biểu hiện ngoài da như nổi ban, ngứa, mề đay sang khó thở, tụt huyết áp và suy tuần hoàn. Vì vậy, trẻ bị ong đốt cần được theo dõi sát, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Khi bị ong đốt, nếu còn ngòi ong, cần khều nhẹ hoặc dùng nhíp gắp ra, tránh nặn ép vùng da bị đốt. Sau đó, rửa sạch vùng tổn thương bằng nước và xà phòng. Nếu trẻ nổi mề đay, sưng phù, khó thở, chóng mặt, lơ mơ hoặc có biểu hiện bất thường khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Để phòng ong đốt, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ không chọc, ném hoặc phá tổ ong. Khi ở khu vực có tổ ong, nên giữ khoảng cách và nhờ người có kinh nghiệm xử lý. Khi ong bay quanh, cần bình tĩnh, không đập hoặc kích thích ong và tránh chạy hoảng loạn.