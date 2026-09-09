Bé trai 6 tuổi co giật rồi tử vong vì căn bệnh chưa có thuốc chữa

Ngày 6/9, bé trai có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ. Sau đó, gia đình cho trẻ uống thuốc cảm cúm nhưng tình trạng không cải thiện. Ngày 7/9, bé xuất hiện co giật, miệng tăng tiết dịch bọt, nhầy. Dù sau đó được đưa đi cấp cứu, bệnh nhi vẫn không qua khỏi.

Ngày 8/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đang phối hợp, xác minh trường hợp bé trai K.S. (6 tuổi, trú làng Đoàn Kết Ó-Kly, xã Ia Tôr) tử vong nghi mắc bệnh dại.

Thông tin từ cơ quan y tế, trẻ khởi bệnh ngày 5/9. Đến ngày 6/9, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ. Gia đình đưa trẻ đến tiệm thuốc tây mua thuốc cảm cúm về uống nhưng tình trạng không cải thiện.

Khoảng 5h ngày 7/9, bệnh nhi xuất hiện co giật, miệng tăng tiết dịch bọt, nhầy. Gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Chư Prông cấp cứu. Do bệnh diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh dại.

Do bệnh đã diễn biến quá nặng, gia đình xin đưa trẻ về và bệnh nhi tử vong sau đó.

Ảnh minh họa.

Qua điều tra dịch tễ, gia đình cho biết khoảng 4 tháng trước, S. từng bị chó của một hộ dân sống gần nhà cắn vào cẳng chân. Con chó này sau đó mất tích. Khoảng 2/3 tháng sau, S. có bị một con chó thả rông màu trắng và mang xích cắn vào tai.

Cả hai lần bị chó cắn, gia đình đều không đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Ngành y tế địa phương đang tiếp tục điều tra, xác minh các yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp tử vong; đồng thời ghi nhận 3 người sống cùng nhà với bệnh nhi có nguy cơ phơi nhiễm gồm mẹ, bố và ông nội.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người khi bị chó, mèo... cắn, cào, liếm hoặc tiếp xúc như chăm nuôi con vật bị dại.

100% trường hợp đã bị lên cơn dại sẽ dẫn đến tử vong, không có thuốc nào có thể cứu chữa được. Bởi vậy, cần sử dụng vaccine phòng dại càng sớm càng tốt ngay sau khi bị động vật cắn, để tạo miễn dịch chủ động giúp cơ thể ngăn chặn virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương.

(t/h theo Tiền Phong, báo Gia Lai)