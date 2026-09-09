Xem nhẹ dấu hiệu này suốt 7 năm, người phụ nữ mắc ung thư giai đoạn 4

Chỉ 3 tháng sau khi chào đón con gái đầu lòng vào năm 2021, người phụ nữ phải nhận kết quả chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn 4. Nữ bệnh nhân ở Australia cho biết từng sống chung với nhiều triệu chứng bất thường suốt gần 7 năm trước khi phát hiện bệnh.

Ở tuổi 25, Kellie Finlayson, vợ của cựu ngôi sao Giải bóng bầu dục Australia Jeremy Finlayson, chưa từng nghĩ những thay đổi nhỏ trong cơ thể mình lại là dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư ruột nguy hiểm.

Chỉ 3 tháng sau khi chào đón con gái đầu lòng Sophia vào năm 2021, cô phải nhận kết quả chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn 4. Nhìn lại quá khứ, Kellie cho biết bản thân từng sống chung với nhiều triệu chứng bất thường suốt gần 7 năm trước khi phát hiện bệnh.

Những biểu hiện như rối loạn thói quen đại tiện, cảm giác khó chịu ở vùng bụng hay cân nặng lên xuống thất thường diễn ra liên tục nhưng cô đều chủ quan bỏ qua.

"Thật sự rất khó để nhận biết ung thư ruột vì nó quá giống với những biểu hiện trong kỳ kinh nguyệt, thế nên rất dễ để gạt nó sang một bên và đổ lỗi cho một nguyên nhân khác", cô thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People.

Mỗi khi gặp vấn đề về tiêu hóa, bà mẹ trẻ chỉ tìm đến các giải pháp tạm thời như dùng thuốc. Ngay cả khi tìm tới sự tư vấn của y tế, cô vẫn dễ dàng chấp nhận lời trấn an từ bác sĩ rằng mình còn quá trẻ, thể lực tốt và khỏe mạnh. Chính tâm lý chủ quan đã khiến cô không yêu cầu thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, hay đòi hỏi câu trả lời triệt để về tình trạng sức khỏe của mình.

Kellie Finlayson trước và trong quá trình điều trị ung thư ruột. Ảnh: Kellie Finlayson/Instagram

Mọi chuyện chỉ thực sự xấu đi khi Kellie tiến hành kiểm tra y tế chi tiết sau sinh. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư ruột giai đoạn 3, nhưng chỉ trong vòng 48 giờ sau đó, kết quả chụp chiếu cho thấy tế bào ung thư đã di căn, đưa căn bệnh tiến sang giai đoạn 4.

Đáng chú ý, một người bạn thân từ năm 15 tuổi của cô không quá bất ngờ trước thông tin này, bởi trước đó cô đã nhiều lần nghe Kellie than phiền về sự bất thường trong thói quen đi vệ sinh của mình.

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, Kellie phải trải qua cuộc phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo tạm thời cùng hơn 80 đợt hóa trị liều cao.

Cuộc chiến chống lại bệnh tật diễn ra vô cùng khắc nghiệt khi cô từng phải nằm điều trị tích cực 12 ngày, trong bối cảnh các quy định nghiêm ngặt thời đại dịch Covid-19 khiến cô hầu như không thể gặp con gái mới sinh và gia đình.

Dù kết quả chụp chiếu vào tháng 7/2022 cho thấy không còn khối u quan sát được bằng mắt thường, các tế bào ung thư vi mô vẫn ẩn nấp trong 7 hạch huyết. Cuối năm đó, căn bệnh tái phát và di căn sang phổi, buộc cô phải tiếp tục bước vào liệu trình hóa trị mới cùng phẫu thuật phổi.

Giờ đây, khi đã ở tuổi 30, Kellie vẫn kiên trì sống chung với căn bệnh ung thư di căn thông qua các đợt điều trị duy trì và theo dõi định kỳ nhằm ổn định sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Ung thư ruột là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Tuy nhiên, phát hiện sớm sẽ tăng cơ hội sống sót. Dưới đây là một số triệu chứng sớm của căn bệnh ung thư ruột mà mọi người không nên chủ quan.

-Ngứa hậu môn: Mặc dù hiếm gặp, ngứa hậu môn là một trong những dấu hiệu của ung thư ruột.

-Mệt mỏi: Dấu hiệu khác là mệt mỏi không giải thích được, chóng mặt hoặc khó thở.

-Giảm cân: Các triệu chứng có thể đi kèm với giảm cân không rõ lý do và cảm giác chán ăn.

-Có máu trong phân: Có máu trong phân cũng có thể là triệu chứng của ung thư ruột. Máu có thể có màu đỏ tươi hoặc sẫm màu.

-Thay đổi thói quen đại tiện: Ngoài ra, một sự thay đổi trong thói quen đại tiện bình thường là một yếu tố quan trọng cần lưu ý. Điều này đặc biệt đúng khi không có lý do rõ ràng và kéo dài trong 3 tuần trở lên. Thay đổi thói quen đại tiện có thể là táo bón hoặc tiêu chảy.

-Cảm giác đi đại tiện chưa hết: Cảm giác như vẫn còn gì đó mặc dù đã đại tiện xong.

-Đau bụng: Cũng có thể cảm thấy đau ở bụng hoặc đường ra hậu môn.

-Thiếu máu: Có thể có mức hồng cầu thấp hơn bình thường và thiếu máu do thiếu sắt - điều này có thể cho thấy liệu có bất kỳ chảy máu nào từ ruột của bạn mà bạn không biết.

Tuy nhiên, Tổ chức Macmillan cho biết các triệu chứng trên cũng có thể là triệu chứng của các chứng bệnh khác. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng không cải thiện trong vòng 4 tuần, hoặc nếu các triệu chứng trở nên nặng hơn hoặc tiếp tục tái phát sau khi ngừng điều trị thông thường, thì nên đi khám ngay.