45 tuổi vẫn trẻ đẹp như đôi mươi, Phạm Băng Băng tiết lộ 5 bí quyết trẻ hóa: Từ đắp mặt nạ đến chăm sóc lỗ chân lông

Điều đáng chú ý là những bí quyết này không nhất thiết phải bắt đầu bằng những sản phẩm đắt tiền.

Ở tuổi 45, mỗi lần xuất hiện, Phạm Băng Băng vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung và làn da căng mịn. Bên cạnh trang điểm và phong cách thời trang, chăm sóc da được xem là một trong những yếu tố giúp nữ diễn viên duy trì vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật.

Trước đây, Phạm Băng Băng từng nhiều lần chia sẻ những thói quen chăm sóc da của mình, từ chăm chỉ đắp mặt nạ, dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết đến chú ý đến việc chăm sóc lỗ chân lông. Cô cũng từng chia sẻ về việc sử dụng đồ uống có hồng sâm và mật ong.

Điều đáng chú ý là những bí quyết này không nhất thiết phải bắt đầu bằng những sản phẩm đắt tiền. Quan trọng hơn là duy trì một quy trình chăm sóc da đều đặn và phù hợp với tình trạng da.

Phạm Băng Băng chăm đắp mặt nạ để duy trì làn da căng mịn

Phạm Băng Băng từng chia sẻ cô có thói quen đắp mặt nạ thường xuyên, thậm chí được người hâm mộ gọi vui là “người nghiện mặt nạ”.

Với những người thường xuyên trang điểm, làm việc nhiều hoặc phải ở trong phòng điều hòa thời gian dài, da có thể dễ bị khô, xỉn màu và trở nên kém mịn màng. Trong những trường hợp này, mặt nạ dưỡng ẩm có thể được sử dụng như một bước chăm sóc bổ sung.

Đặc biệt sau những ngày thức khuya, ở phòng điều hòa lâu hoặc khi cảm thấy da khô trước khi trang điểm, các sản phẩm tập trung vào cấp ẩm và làm dịu có thể giúp cải thiện cảm giác khô căng tạm thời.

Khi lớp sừng của da được cung cấp đủ nước, bề mặt da có thể trông căng mọng và có độ bóng khỏe hơn.

Tuy nhiên, đắp mặt nạ không phải càng lâu càng tốt. Nên sử dụng đúng thời gian được nhà sản xuất khuyến nghị. Việc để mặt nạ quá lâu, đặc biệt khi mặt nạ đã khô, không đồng nghĩa với hiệu quả dưỡng da cao hơn.

Uống hồng sâm mật ong nhưng không xem đây là “thuốc chống lão hóa”

Không chỉ chú trọng chăm sóc bên ngoài, Phạm Băng Băng từng chia sẻ về thói quen sử dụng đồ uống có hồng sâm và mật ong, đưa việc chăm sóc cơ thể vào cả chế độ ăn uống hàng ngày.

Hồng sâm vốn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều sản phẩm bổ dưỡng, trong khi mật ong giúp tạo vị ngọt và dễ uống hơn.

Tuy nhiên, các loại đồ uống này nên được xem là một phần của chế độ ăn uống, không nên đồng nhất với một phương pháp chống lão hóa.

Muốn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, việc ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và hạn chế các thói quen gây hại cho sức khỏe vẫn đóng vai trò quan trọng.

Đặc biệt, nếu thường xuyên sử dụng các loại đồ uống có đường, việc thêm mật ong vào đồ uống cũng cần được cân nhắc về lượng sử dụng. “Uống để làm đẹp” nhưng tiêu thụ quá nhiều đường lại có thể trở thành vấn đề khác đối với sức khỏe.

Khi da khô, Phạm Băng Băng có cách dưỡng ẩm "đậm đặc" hơn

Một bí quyết khác từng được Phạm Băng Băng chia sẻ là dùng kem dưỡng với lớp dày hơn để tăng cường dưỡng ẩm, đặc biệt trong những thời điểm da khô hoặc thời tiết thay đổi.

Kem dưỡng thường có kết cấu giàu dưỡng chất hơn lotion. Khi da bị khô, có thể sử dụng một lượng phù hợp sau các bước chăm sóc da thông thường để giúp duy trì độ mềm mại và hạn chế mất nước trên bề mặt da.

Buổi tối cũng là thời điểm nhiều người lựa chọn để thực hiện các bước dưỡng da chuyên sâu hơn. Dưỡng ẩm đầy đủ trước khi đi ngủ có thể giúp da bớt khô căng vào sáng hôm sau, đồng thời lớp nền trang điểm cũng có thể trông mịn hơn nếu tình trạng khô da được kiểm soát.

Tuy nhiên, “dưỡng dày” không đồng nghĩa với bôi càng nhiều càng tốt.

Những người có làn da dầu, dễ nổi mụn hoặc dễ hình thành comedone cần đặc biệt chú ý đến kết cấu sản phẩm và lượng sử dụng. Một sản phẩm phù hợp với da khô chưa chắc đã phù hợp với da dầu.

Không bỏ qua tẩy tế bào chết để da bớt xỉn màu, sần ráp

Muốn làn da trông mịn màng, việc cấp ẩm thôi chưa đủ. Quản lý lớp tế bào chết trên bề mặt da cũng là một phần trong chu trình chăm sóc mà Phạm Băng Băng từng đề cập.

Tẩy tế bào chết đúng cách có thể giúp loại bỏ một phần tế bào da chết tích tụ trên bề mặt, từ đó khiến da có cảm giác mịn và đều màu hơn.

Một số sản phẩm chăm sóc da có chứa chiết xuất cây phỉ (witch hazel) cũng thường được sử dụng với mục đích làm dịu hoặc tạo cảm giác se da. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của mỗi làn da là khác nhau, vì vậy không nên kỳ vọng một thành phần đơn lẻ có thể “thu nhỏ lỗ chân lông” hoặc đảo ngược quá trình lão hóa.

Quan trọng hơn, tẩy tế bào chết cần được thực hiện ở mức độ vừa phải. Lạm dụng tẩy da chết có thể khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, gây khô, đỏ hoặc kích ứng.

Chăm sóc lỗ chân lông: Bí quyết để làn da trông trẻ hơn

Bên cạnh việc dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết, Phạm Băng Băng cũng khá chú trọng đến vấn đề lỗ chân lông.

Trên thực tế, kích thước lỗ chân lông chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, tuổi tác, lượng dầu trên da và mức độ tổn thương do ánh nắng. Vì vậy, không có một sản phẩm nào có thể khiến lỗ chân lông biến mất hoàn toàn.

Tuy nhiên, khi da được làm sạch phù hợp, kiểm soát dầu tốt, cấp ẩm đầy đủ và bảo vệ trước tia UV, lỗ chân lông có thể trông ít rõ hơn, giúp tổng thể làn da mịn màng hơn.

Đây cũng là lý do chăm sóc da chống lão hóa không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bước phức tạp.

5 thói quen đáng học từ cách chăm da của Phạm Băng Băng

1. Đắp mặt nạ khi da cần được cấp ẩm: Ưu tiên sản phẩm phù hợp với tình trạng da và dùng đúng thời gian khuyến nghị.

2. Dưỡng ẩm đều đặn: Đặc biệt chú ý hơn khi thời tiết hanh khô hoặc da thường xuyên tiếp xúc với điều hòa.

3. Tẩy tế bào chết vừa phải: Không lạm dụng với kỳ vọng da càng sạch càng đẹp.

4. Chú ý đến lỗ chân lông: Làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đều đặn có thể giúp bề mặt da trông mịn hơn.

5. Đừng chỉ chăm sóc từ bên ngoài: Một chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ, vận động và duy trì lối sống lành mạnh mới là nền tảng lâu dài cho sức khỏe và vẻ ngoài.

Ở tuổi 40+, “chậm lão hóa” không nhất thiết là tìm một sản phẩm thần kỳ. Đôi khi, bí quyết lại nằm ở việc chăm sóc da đều đặn, bảo vệ da khỏi ánh nắng và duy trì những thói quen tốt mỗi ngày.