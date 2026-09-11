Từ 9/9, những người làm công việc sau cần chú ý thông tin mới về phụ cấp ưu đãi nghề

Phụ cấp ưu đãi nghề với nhóm người làm công việc này có sự thay đổi chính thức, áp dụng ngay từ 9/9.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký, tức 9/9/2026. Đáng chú ý, các mức phụ cấp quy định tại nghị định được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.

Đây là chính sách liên quan trực tiếp đến viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế, trạm y tế cấp xã; nhân viên y tế trường học tại cơ sở giáo dục công lập và người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

Ảnh minh họa - Báo Điện tử Chính phủ

Mức phụ cấp cao nhất tăng lên 80%

Theo Nghị định 350, phụ cấp ưu đãi nghề được chia thành 6 mức gồm 30%, 40%, 50%, 60%, 70% và cao nhất là 80%.

Mức 80% áp dụng với viên chức chuyên môn y tế thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; làm pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu, trong đó có cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc; và giải phẫu bệnh.

Mức này còn dành cho viên chức chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở địa bàn biên giới, hải đảo; xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

So với Nghị định 56/2011/NĐ-CP trước đây, mức phụ cấp cao nhất thường xuyên là 70%. Chẳng hạn, người trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tâm thần; làm pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý thuộc mức 70%. Người khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân cấp cứu, hồi sức cấp cứu thuộc mức 60%.

Như vậy, với một số công việc, mức hưởng mới đã tăng từ 70% lên 80%, thậm chí từ 60% lên 80%.

Ở mức 70%, Nghị định mới quy định cho các công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh; bảo quản, trông coi xác; làm việc tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Đáng chú ý, viên chức chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở những khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; trung tâm kiểm dịch y tế biên giới và các viện y tế dự phòng cũng thuộc mức 70%.

Nhân viên y tế trường học được hưởng mức 30%

Các nhóm còn lại được phân chia theo tính chất công việc.

Mức 60% áp dụng với một số người trực tiếp chăm sóc người mắc bệnh truyền nhiễm ngoài nhóm A và HIV/AIDS, người cao tuổi không tự phục vụ; xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân; giám sát phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.

Mức 50% dành cho các công việc như chăm sóc người khuyết tật nặng, người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dược lâm sàng.

Mức 40% áp dụng với phạm vi công việc rộng hơn, gồm xét nghiệm, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, y dược cổ truyền, dược, kiểm nghiệm thuốc và vaccine, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Một điểm đáng chú ý là nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập được hưởng mức 30%. Cùng mức này còn có viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số và một số viên chức không trực tiếp làm chuyên môn tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế.

Đây cũng là thay đổi đáng kể so với quy định cũ. Theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP, viên chức làm chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thuộc nhóm do thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định theo đặc thù công việc và nguồn thu, nhưng không vượt quá 20%.

Có hiệu lực từ 9/9, nhưng truy lĩnh tính từ đầu năm

Theo Điều 8 Nghị định 350/2026/NĐ-CP, nghị định có hiệu lực từ ngày 9/9/2026, song các mức phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026. Như vậy, người thuộc đúng đối tượng và đáp ứng điều kiện sẽ được xác định phần phụ cấp tương ứng cho thời gian từ đầu năm theo quy định mới.

Phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Khoản tiền này được trả cùng kỳ lương hàng tháng nhưng không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ảnh minh họa

Nếu một người được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp khác nhau, họ chỉ hưởng một mức cao nhất. Để được xác định là thường xuyên làm công việc chuyên môn, thời gian thực hiện phải đạt tối thiểu 50% thời giờ làm việc bình thường trong tháng.