Vương Phi 57 tuổi vẫn trẻ đẹp đáng kinh ngạc: Không chỉ nhờ "canh phù thủy", đây là 5 nhóm thực phẩm cô tránh xa

Nhiều năm qua, Vương Phi vốn nổi tiếng với lối sống khá kỷ luật. Cô ăn chay, chú trọng dưỡng ẩm, giữ tinh thần thoải mái và duy trì các hình thức vận động nhẹ nhàng.

Ở tuổi 57, Vương Phi vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vóc dáng mảnh mai, làn da căng và thần thái trẻ trung. Bí quyết của nữ diva Hong Kong (Trung Quốc) được cho là không chỉ nằm ở việc ăn chay, tập luyện hay chăm sóc da, mà còn ở nguyên tắc hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhiều đường.

Mới đây, Vương Phi xuất hiện hai ngày liên tiếp tại một lễ hội âm nhạc ở Aranya, Trung Quốc để ủng hộ con gái lớn Đậu Tĩnh Đồng. Dù gần như để mặt mộc và chỉ đeo kính râm, nữ ca sĩ 57 tuổi vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ làn da săn chắc, thần sắc tươi tắn và vóc dáng thon gọn.

Nhiều năm qua, Vương Phi vốn nổi tiếng với lối sống khá kỷ luật. Cô ăn chay, chú trọng dưỡng ẩm, giữ tinh thần thoải mái và duy trì các hình thức vận động nhẹ nhàng.

Một trong những phương pháp giảm cân từng được nhắc đến nhiều là món "canh phù thủy" - loại súp nấu từ rau củ nguyên bản, từng được cho là giúp cô giảm cân nhanh. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên thể hình Cố Hựu Minh, chế độ ăn uống của Vương Phi còn có một nguyên tắc quan trọng khác: Tránh xa 5 nhóm thực phẩm nhất định.

1. Không ăn bánh quy

Ngay cả những loại bánh quy được quảng cáo là "không đường", "nhiều chất xơ" hay "giàu protein", Vương Phi cũng hạn chế.

Lý do là nhiều loại bánh quy bán trên thị trường vẫn có thể chứa chất béo, đường và năng lượng khá cao. Việc ăn thường xuyên, dù sản phẩm được gắn những nhãn như "healthy", vẫn có thể khiến tổng lượng calo nạp vào vượt nhu cầu của cơ thể.

2. Tránh các loại đồ ăn vặt dành cho người giảm cân

Những món ăn vặt được quảng cáo dành riêng cho người đang giảm cân cũng không nằm trong lựa chọn của Vương Phi.

Một số sản phẩm có thể sử dụng chất tạo ngọt, siro hoặc maltodextrin để tạo vị và kết cấu. Việc quá phụ thuộc vào các sản phẩm chế biến sẵn không nhất thiết giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Thay vì chọn một món ăn vặt được quảng cáo là "ăn kiêng", ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít chế biến thường là lựa chọn đơn giản hơn.

3. Không ăn sữa chua có hương vị

Với các sản phẩm từ sữa, Vương Phi được cho là ưu tiên sữa chua không đường thay vì các loại sữa chua có hương vị hoặc sữa chua uống.

Những sản phẩm có hương vị thường được bổ sung thêm đường, chất tạo hương hoặc các thành phần khác để tăng độ ngon miệng.

Cách được cô lựa chọn là dùng sữa chua không đường rồi kết hợp cùng trái cây hoặc các loại hạt.

4. Hạn chế bánh mì tinh chế

Bánh mì trắng và đặc biệt là các loại bánh mì ngọt, bánh mì nhỏ có nhiều đường và chất béo cũng nằm trong danh sách thực phẩm Vương Phi tránh.

Những món này có thể cung cấp khá nhiều năng lượng nhưng không tạo cảm giác no lâu tương xứng, đặc biệt nếu ăn thường xuyên.

Thay vào đó, các loại thực phẩm nguyên bản, giàu chất xơ và ít qua chế biến có thể giúp kiểm soát khẩu phần dễ dàng hơn.

5. Không dùng kẹo dẻo bổ sung vitamin

Kẹo dẻo vitamin được nhiều người, đặc biệt là trẻ em, yêu thích vì dễ ăn. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn của Vương Phi.

Theo huấn luyện viên Cố Hựu Minh, một số loại kẹo dẻo bổ sung vitamin vẫn chứa đường; trong khi sản phẩm ghi "ít đường" hoặc "không đường" có thể sử dụng chất tạo ngọt.

Ông cho rằng nếu muốn bổ sung vitamin và khoáng chất, thực phẩm tự nhiên vẫn nên là nguồn ưu tiên trong chế độ ăn hàng ngày.

Muốn "trẻ lâu", điều quan trọng là kiểm soát đường huyết

Bác sĩ Trương Tiến Phương cho rằng một chế độ ăn khiến đường huyết liên tục tăng nhanh rồi giảm mạnh về lâu dài có thể tạo thêm áp lực chuyển hóa cho cơ thể.

Vì vậy, thay vì quá chú trọng vào một món ăn hay một "công thức trẻ hóa" cụ thể, nên xây dựng chế độ ăn dựa trên thực phẩm nguyên bản, ít chế biến, đồng thời hạn chế đồ ăn nhiều đường, thực phẩm chiên rán và các món ăn vặt công nghiệp.

Tất nhiên, vẻ ngoài trẻ trung của một người nổi tiếng không thể quy hoàn toàn cho chế độ ăn. Di truyền, vận động, giấc ngủ, chăm sóc da, mức độ căng thẳng và điều kiện chăm sóc sức khỏe đều đóng vai trò nhất định.

Với phụ nữ sau tuổi 40, bài học đáng tham khảo có lẽ không phải là "ăn giống Vương Phi", mà là hình thành một nguyên tắc đơn giản: ăn thực phẩm thật nhiều hơn, đồ ăn siêu chế biến ít hơn và đừng để những món được gắn nhãn "healthy" khiến mình mất cảnh giác.