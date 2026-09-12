Việt Nam đã có nơi chăm sóc người già “sáng đưa đi - chiều đón về” ngay tại bệnh viện công: Mô hình kết hợp 4 trong 1, được bác sĩ khám mỗi ngày, hướng tới mở rộng tại cơ sở 2

Nằm ngay trong bệnh viện công, cơ sở chăm sóc người cao tuổi này được tích hợp tới 4 dịch vụ.

Hàng ngày, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, nhiều người cao tuổi được người thân đưa đến từ buổi sáng. Tại đây, họ được bác sĩ kiểm tra và theo dõi sức khỏe, điều trị phục hồi chức năng, vận động trị liệu cũng như tham gia các hoạt động nâng cao thể chất, tinh thần. Đến cuối ngày, người thân trở lại đón về nhà.

Đây là cách hoạt động của “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày”, mô hình được Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức ra mắt ngày 1/10/2025, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Cơ sở đặt tại bệnh viện ở số 79 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Theo Báo Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng, khi đó là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện, cho biết hình thức điều trị ban ngày với cách thức sáng vào viện, chiều về nhà giúp người cao tuổi vừa được chăm sóc y tế, vừa được hỗ trợ về tinh thần.

Ảnh BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Khác với việc nhập viện điều trị kéo dài, mô hình này cho phép người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ chuyên môn trong ngày nhưng vẫn duy trì cuộc sống với gia đình vào buổi tối. Có thể gọi là mô hình 4 trong 1, khi kết hợp cả: Khám bệnh, điều trị bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc xuyên suốt trong ngày.

Tháng 7/2026, VOV ghi nhận mô hình vẫn đang được triển khai thường xuyên. Theo VOV, hình thức chăm sóc linh hoạt này vừa bảo đảm yếu tố chuyên môn, vừa góp phần giảm áp lực nằm viện kéo dài đối với người lớn tuổi.

Một người sử dụng dịch vụ là bà Lê Hoài Anh, trú tại phường Cẩm Lệ, chia sẻ với VOV, mô hình thuận tiện bởi ban ngày bà tới viện điều trị, buổi tối trở về nhà. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhã ở phường Thanh Khê cho biết sức khỏe có sự cải thiện trong thời gian được chăm sóc tại đây.

Không chỉ điều trị, người cao tuổi còn được chăm sóc thể chất và tinh thần

Như đã nói ở trên, Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày không đơn thuần là nơi trông nom người lớn tuổi trong thời gian con cháu đi làm.

Ngay khi ra mắt mô hình, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng cho biết dịch vụ được thiết kế kết hợp khám, điều trị, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng. Người cao tuổi được điều trị bằng y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền, đồng thời được tư vấn dinh dưỡng, tâm lý và tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể.

VOV ghi nhận người cao tuổi tại đây được tập luyện, vận động trị liệu dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Không gian chăm sóc ban ngày cũng tạo điều kiện để họ đọc sách, trò chuyện, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe với những người cùng lứa tuổi.

Ảnh BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Báo Đà Nẵng từng dẫn trường hợp ông Phan Văn Hòa, trú phường Cẩm Lệ. Khi sử dụng mô hình, ngoài tham gia các chương trình tập luyện hỗ trợ cơ xương khớp, ông còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng và có thêm cơ hội sinh hoạt, giao tiếp với những người đồng trang lứa.

Dịch vụ này không hoàn toàn miễn phí. Theo thông tin bệnh viện công bố khi ra mắt, chi phí được tính theo giá dịch vụ yêu cầu, tùy nhu cầu và mức độ can thiệp của từng bệnh nhân. Các nguồn công khai hiện chưa đưa ra một mức giá trọn gói chung theo ngày, cũng chưa công bố cụ thể công suất tối đa hay số người đang sử dụng dịch vụ trung bình mỗi ngày.

Nhu cầu chăm sóc ban ngày lớn, bệnh viện lên kế hoạch mở rộng tại cơ sở 2

Sự xuất hiện của mô hình diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số ngày càng rõ rệt.

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng, đến tháng 6/2026, toàn thành phố có 418.632 người cao tuổi, chiếm 13,65% dân số. Trong khi đó, một điều tra của Chi cục Dân số TP Đà Nẵng được Báo Đà Nẵng dẫn lại cho thấy có tới 77,1% người cao tuổi được khảo sát kỳ vọng được tạo điều kiện tham gia mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày.

Nhu cầu này phần nào phản ánh một khoảng trống trong việc chăm sóc người già. Không phải người cao tuổi nào cũng cần nhập viện dài ngày hoặc chuyển vào cơ sở dưỡng lão, trong khi nhiều gia đình khó có người túc trực chăm sóc cha mẹ trong suốt giờ làm việc. Mô hình chăm sóc ban ngày vì vậy tạo thêm một lựa chọn: người lớn tuổi vẫn sống cùng gia đình nhưng có thể đến cơ sở y tế để được chăm sóc chuyên môn trong ngày.

Ảnh BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đáng chú ý, mô hình tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng chưa dừng ở quy mô hiện nay.

Trao đổi với VOV vào cuối tháng 7/2026, bác sĩ CKI Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến của bệnh viện, cho biết đơn vị có kế hoạch mở rộng mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở 2, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng và dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của xã hội.

Từ một mô hình “sáng đi - chiều về”, cách chăm sóc này đang mở thêm một lựa chọn cho các gia đình: người cao tuổi vẫn được ở bên con cháu mỗi ngày, nhưng khoảng thời gian ban ngày có thêm sự hỗ trợ của bác sĩ, điều dưỡng và đội ngũ phục hồi chức năng ngay trong một bệnh viện công.