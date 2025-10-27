Bé trai 10 tuổi thủng màng nhĩ khi nghe bố giảng bài tập về nhà

Cậu bé Tiểu Vũ là học sinh lớp 4 ở Trung Quốc, vốn hiếu động và hay mất tập trung khi làm bài. Hôm đó, trong lúc kèm con học, người bố thấy con mãi không chịu tập trung nên nổi cáu, giơ tay định doạ . Không ngờ Tiểu Vũ né người, cú vung tay “lạc hướng” lại đập thẳng vào tai trái của con.

Sáng hôm sau, cậu bé than đau tai, nghe kém. Lo lắng, cha mẹ lập tức đưa con đến bệnh viện địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy màng nhĩ bị thủng một lỗ nhỏ cỡ hạt mè (0,2×0,3cm) . Dù bác sĩ cho rằng chưa cần phẫu thuật, nhưng sợ con bị điếc, họ vẫn vội vàng đưa con tới b ệnh viện để kiểm tra lại.

Bác sĩ trưởng khoa tai mũi họng cho biết: “Tai trái của bé bị thủng màng nhĩ không đều, bề mặt có lớp vảy, kèm nghe kém nhẹ , may mắn là chưa bị nhiễm trùng”.

Vị bác sĩ giải thích thêm: “Tai của trẻ nhỏ thực ra rất mỏng manh, nhưng vẫn có khả năng tự hồi phục. Nếu lỗ thủng nhỏ hơn 1/3 móng tay và không nhiễm trùng, đa số sẽ tự liền trong 1–3 tháng".

Bé Tiểu Vũ được kê thuốc kháng viêm, thuốc ngừa nhiễm trùng và được dặn kỹ tuyệt đối không để nước vào tai , bởi nếu nước xâm nhập gây viêm, có thể dẫn tới viêm tai giữa mạn tính mủ , khi đó màng nhĩ gần như không thể hồi phục được.

Sau 2 tháng điều trị và chăm sóc cẩn thận, màng nhĩ của Tiểu Vũ đã lành hoàn toàn .

Khi nghe con được xác nhận khỏi hẳn, người bố chỉ biết thở dài: “Lúc đó tôi nóng giận quá, chỉ định doạ con thôi mà không ngờ lại ra nông nỗi này. Nghĩ lại vẫn thấy sợ”.

Câu chuyện của gia đình Tiểu Vũ khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm. Trẻ con học chậm, dễ mất tập trung là điều bình thường, nhưng một hành động bộc phát có thể để lại hậu quả không thể lường trước .

Các chuyên gia khuyên rằng, khi hướng dẫn con học bài, cha mẹ cần kiềm chế cảm xúc , tránh dùng bạo lực hay quát mắng. Việc la hét, đánh đập không chỉ tổn thương thể chất , mà còn gây tổn thương tâm lý cho trẻ, điều mà không một bài học nào đáng để đánh đổi.

Nguồn và ảnh: QQ