Việt Nam có kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ

Sinh phẩm kháng thể đơn dòng Nirsevimab vừa được Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ra mắt và triển khai tiêm vào sáng 25/10.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết Nirsevimab là một trong những vũ khí phòng bệnh được mong chờ hàng đầu từ cả giới chuyên môn và các phụ huynh để chống lại dịch bệnh hô hấp nặng ở trẻ nhỏ.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh ra mắt và triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ảnh: Văn Nhân

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp tiên tiến, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp cơ thể tạo miễn dịch ngay sau tiêm thay vì chờ thời gian khoảng 2-4 tuần để tự sinh kháng thể như vắc xin thông thường. Đây là giải pháp phòng ngừa virus hợp bào hô hấp RSV được nghiên cứu và ứng dụng bảo vệ hiệu quả cho nhiều nhóm trẻ, từ trẻ sinh non, có bệnh nền đến trẻ khỏe mạnh, đủ tháng, vốn chiếm phần lớn số ca nhập viện do RSV.

Nirsevimab có lịch tiêm 1 mũi, liều lượng tùy theo cân nặng cho trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi và 2 mũi cho trẻ trên 12 đến 24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV. Các nghiên cứu công bố quốc tế cho thấy Nirsevimab có tác dụng kéo dài, bảo vệ trẻ trong suốt mùa RSV (thường kéo dài khoảng 5-6 tháng).

Những lô kháng thể đơn dòng Nirsevimab tại Hệ thống Kho lạnh đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn GSP của VNVC và được vận chuyển đến các Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Mộc Thảo

Trẻ tiêm một mũi có thể giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan RSV, gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Đặc biệt, Nirsevimab là kháng thể đơn dòng được tạo ra từ tế bào của người nên độ an toàn cao, ít gây phản ứng sau khi tiêm.

Tính đến tháng 10/2025, kháng thể đơn dòng Nirsevimab đã được phê duyệt tại gần 60 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản, Úc và được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước phát triển.

Phụ huynh tìm hiểu kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV tại VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) ngày 25/10. Ảnh: Hoài Thương

Sáng 25/10, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường (35 tuổi, phường Phú Nhuận, TP.HCM) đưa con gái 7 tháng tuổi đến VNVC Hoàng Văn Thụ tiêm vắc xin 6 trong 1 và cúm. Trong buổi tư vấn, chị được bác sĩ chia sẻ thêm về bệnh viêm phổi do RSV và giới thiệu về kháng thể đơn dòng RSV đã có tại Việt Nam.

"Tôi biết RSV là virus dễ lây và có thể gây viêm tiểu phế quản, khò khè kéo dài cho trẻ nhỏ. So với việc con phải nhập viện, một mũi tiêm giúp tăng cường bảo vệ cho con là rất đáng quý. Thời bé lớn nhà tôi chưa được tiêm chủng đầy đủ nên thường xuyên mắc bệnh, chậm phát triển hơn so với bạn cùng lứa. Lần này tôi muốn chủ động phòng ngừa đầy đủ để con được khỏe mạnh và an toàn hơn", chị Hường chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, Hà Nội) hạnh phúc đón con gái đầu lòng nhờ phương pháp IVF, đưa bé trở lại tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV trong ngày ra mắt. Ảnh: Giang Phạm

Virus RSV lây lan mạnh qua đường hô hấp, cao gấp 4 lần cúm mùa và là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến hàng triệu trẻ nhập viện và hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm. Trong mùa RSV, 80% trẻ dưới 1 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới là do RSV. Đáng chú ý, 70-90% trẻ phải nhập viện vì RSV là trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh trước đó. Nhiều trường hợp nặng phải thở máy, điều trị tích cực, dễ dẫn đến xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính về sau.

"Việc chủ động cung cấp trực tiếp miễn dịch cho trẻ bằng kháng thể đơn dòng, bảo vệ trẻ trong giai đoạn dễ nhiễm bệnh và gặp biến chứng cao nhất do RSV ngay từ khi sinh ra là bước ngoặt lớn giúp giảm tỷ lệ nhập viện, tử vong và di chứng do RSV, tiết kiệm nguồn lực, chi phí chăm sóc của gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội", Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM chia sẻ.

Tháng 9/2025, VNVC đã ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp RSV, loại dành cho phụ nữ mang thai từ tuần 24-36 và người lớn từ 60 tuổi. Ảnh: Mộc Thảo

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, thông tin trong thời gian đầu, Hệ thống Tiêm chủng VNVC sẽ tư vấn hướng dẫn các bà mẹ đưa con đến tiêm chủng tại 5 bệnh viện đa khoa và trung tâm khám chữa bệnh lớn tại Hà Nội và TP.HCM gồm: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome cùng cơ sở với trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM).

"Đây là sự phối hợp chưa từng có trước đây nhằm thực hiện toàn diện, chuyên sâu các bước tư vấn, hướng dẫn cộng đồng từ các hệ thống tiêm chủng, phối hợp với các phòng khám, bệnh viện hiện đại nhằm tổ chức tốt mạng lưới tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, đồng thời chuẩn bị cho việc mở rộng việc tiêm kháng thể đơn dòng RSV đến trẻ em tại hệ thống tiêm chủng vắc xin trong thời gian tới khi các quy định của Luật được điều chỉnh", PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ chia sẻ.