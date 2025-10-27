Hà Nội phát hiện 338 ca nhiễm HIV mới

Trong năm 2025, UBND TP Hà Nội giao chỉ tiêu cho ngành Y tế phát hiện 370 trường hợp nhiễm HIV mới. Tính đến ngày 22/10, thành phố đã ghi nhận 338 trường hợp.

Hiện, Hà Nội có 16.694/20.500 người nhiễm HIV còn sống biết tình trạng nhiễm bệnh, đạt 81,4%. Số bệnh nhân đang được điều trị ARV là 13.436, tương đương 80,5% tổng số người biết tình trạng nhiễm HIV. Đáng chú ý, 99,3% người bệnh điều trị ARV (6.962/7.008 trường hợp) có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong những tháng cuối năm, ngành Y tế tiếp tục tăng tốc hoàn thành mục tiêu 90-90-98 trong phòng, chống HIV/AIDS. Các hoạt động trọng tâm gồm: truyền thông thay đổi hành vi; cung cấp miễn phí bơm kim tiêm, bao cao su cho nhóm nguy cơ cao; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone nhằm giảm lây nhiễm qua đường tiêm chích.

Cùng với đó, thành phố duy trì xét nghiệm khẳng định nhiễm mới tại 4 cơ sở: Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Thanh Nhàn và Trạm Y tế Việt Hưng. Điều trị ARV sớm, điều trị trong ngày với ca mới phát hiện tiếp tục được thực hiện tại các phòng khám ngoại trú.

Hà Nội cũng đẩy mạnh xét nghiệm CD4 và tải lượng HIV qua BHYT; duy trì điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) tại cả cơ sở y tế nhà nước và tư nhân; đồng thời tăng cường giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn.