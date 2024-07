Bất ngờ với loại cá giúp bạn sống lâu hơn: Nhiều người chê không ăn

Các loại cá lớn như cá hồi, cá ngừ thường được ca ngợi vì không chỉ ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều người cũng thích ăn các loại cá lớn hơn là các loại cá nhỏ vì ngại việc loại bỏ xương ở cá nhỏ. Thế nhưng, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Nhật Bản đã đưa ra bằng chứng cho thấy, các loại cá nhỏ có tác dụng bất ngờ trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm, giúp chúng ta sống lâu hơn. Đây là nghiên cứu của Đại học Nagoya và được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition.

Vì sao ăn cá nhỏ lại giúp chúng ta sống lâu hơn?

PGS Chinatsu Kasahara, người dẫn đầu nghiên cứu trên, chia sẻ các loại cá có kích thước nhỏ là món ăn rất phổ biến tại Nhật Bản. Bản thân nữ chuyên gia cũng ăn các loại cá này từ khi còn nhỏ. Cho tới hiện tại, cô cũng cho các con của mình ăn loại cá này.

PGS Chinatsu Kasahara nói: “Có rất ít nghiên cứu tìm hiểu về lợi ích của việc ăn những loại cá nhỏ với sức khỏe con người. Chính vì thế, kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã làm nổi bật được tầm quan trọng của loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này trong chế độ ăn của con người”.

Nghiên cứu của PGS Chinatsu Kasahara cùng các cộng sự có sự tham gia của 80.802 người dân Nhật Bản trong độ tuổi từ 35-69. Trong số này, có 34.555 người là nam giới và 46.247 người là nữ giới. Những nhà nghiên cứu đã sử dụng bảng câu hỏi về tần suất tiêu thụ thực phẩm để phân tích chế độ ăn của những người tham gia. Đặc biệt, họ tập trung tìm hiểu những cá nhân đó có tiêu thụ các loại cá nhỏ như cá capelin Đại Tây Dương, cá mòi khô, cá trích, cá sòng nhỏ, cá hương nhỏ hay không.

Nghiên cứu kéo dài trong 9 năm. Trong thời gian này, có 2.482 người tham gia tử vong, trong đó có 1.495 người tử vong do ung thư.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, chỉ số khối cơ thể (BMI), mức tiêu thụ rượu bia và tần suất hút thuốc lá, các nhà nghiên cứu phát hiện việc tiêu thụ cá nhỏ thường xuyên có thể giảm đáng kể tỷ lệ tử vong liên quan tới ung thư hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ở phụ nữ.

Theo đó, những phụ nữ ăn cá nhỏ từ 1-3 lần/tháng hoặc từ 1-2 lần/tuần hoặc 3 lần trở lên/tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn lần lượt là 32%, 28%, 31% so với những người không thường xuyên ăn cá nhỏ. Nguy cơ ung thư của những nhóm này cũng thấp hơn lần lượt là 28%, 29% và 36%.

Dữ liệu cho thấy nam giới cũng có được những lợi ích này khi tiêu thụ cá nhỏ. Tuy nhiên, mức giảm nguy cơ tử vong thấp hơn nhiều so với nữ giới. Lý giải vấn đề này, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể do số lượng nam giới tham gia nghiên cứu thấp hơn so với số nữ giới. Đồng thời, một số yếu tố khác như loại ung thư hoặc khẩu phần cá đã không được xem tới trong nghiên cứu.

Cá mòi là một trong những loại cá nhỏ rất phổ biến và có giá phải chăng tại Việt Nam (Ảnh minh họa)

Ăn cá nhỏ là cách bổ sung dinh dưỡng cực tốt. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sharon Palmer cho biết, cá nhỏ cực giàu dinh dưỡng. Đầu, xương và nhiều bộ phận khác của các loại cá này chứa nhiều canxi, vitamin D và vitamin A.

Roxana Ehsani, một chuyên gia về dinh dưỡng khác nói thêm, các loại cá nhỏ như cá mòi và cá cơm cũng là “nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega-3 và protein”.

Các vi chất dinh dưỡng có trong cá nhỏ đã được chứng minh có tác dụng tăng cường sức khỏe hệ xương khớp, hệ miễn dịch, tim mạch, hệ cơ, làn da và quá trình trao đổi chất. Các chất này cũng giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Viêm nhiễm kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim và hen suyễn.

Đặc biệt, theo chuyên gia Palmer, các loại cá nhỏ cũng chứa ít các độc tố môi trường, ví dụ như thủy ngân, hơn so với các loại cá to.

Nên mua cá nhỏ loại nào?

Theo tờ Times Now News, các loại cá nhỏ tốt nhất cho sức khỏe đó là cá cơm, cá mòi, cá thu nhỏ, cá trích, cá bống trắng. Nếu không thể mua được cá tươi, bạn có thể chọn cá khô, cá đông lạnh hoặc cá đóng hộp tại các siêu thị và chợ thực phẩm uy tín.

(Nguồn: Health, Times Now News)