Người đàn ông có "vùng kín khổng lồ" nặng tới hơn 1kg vì nguyên nhân bất ngờ

Theo đó, bệnh nhân nam 57 tuổi, ở Thanh Hóa, tiền sử nghiện rượu 40 năm nay, đến Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108 khám vì có khối u mỡ khồng lồ vùng bìu, gây biến dạng bìu, dương vật, dẫn đến nhiều khó khăn trong sinh hoạt và hoạt động tình dục. Khối u mỡ đã được cắt bỏ hoàn toàn với trọng lương 1kg, bìu được tái tạo bằng vạt da bìu trước và sau 2 bên, sau mổ bệnh nhân ổn định, bìu có hình dạng và kích thước bình thường, có thể thực hiện các hoạt động cá nhân và hoạt động tình dục như trước mổ.

Bệnh nhân bị bệnh nhiều năm nay với tình trạng xuất hiện các khối u mỡ vùng cằm, vai, cách đây 2 năm đã được mổ bóc u vùng vai do khối u quá to, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Cách đây 6 tháng bệnh nhân thấy vùng bìu hai bên to nhanh, khó khăn trong sinh hoạt, nên mới đi khám thì được chẩn đoán mắc bệnh Madelung loại III.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật u mỡ Madelung cho bệnh nhân

Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối u mỡ triệt để cho bệnh nhân, tạo hình lại bìu nhằm phục hồi giải phẫu, chức năng của bộ phận sinh dục. Sau mổ bệnh nhân được tư vấn cai rượu, giảm cân, theo dõi định kỳ hàng năm để được thăm khám và xử lý tổn thương kịp thời.

ThS. BS Nghiêm Trung Hưng, Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, bệnh u mỡ đối xứng đa ổ còn được gọi là bệnh Madelung, là căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1/25.000 người, bệnh chủ yếu gặp ở nam giới độ tuổi 30-60 tuổi (tỷ lệ nam: nữ =15:1), có tiền sử nghiện rượu. Bệnh đặc trưng bởi sự xuất hiện khối mỡ, không vỏ, đối xứng, chủ yếu ở phần trên cơ thể (mặt, cổ, thân trên) và rất ít khi xuất hiện ở bộ phận sinh dục, bệnh hiếm khi ác tính tuy nhiên gây biến dạng cơ thể ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, sinh hoạt của bệnh nhân.

BS Hưng khuyến cáo nếu xuất hiện các triệu chứng như trên bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh kịp thời, tránh các biến chứng không đáng có do điều trị muộn.