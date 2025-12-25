Bảo tồn chi cho ngư dân bị chấn thương đùi nghiêm trọng tại Côn Đảo

Trung tâm Y tế Quân Dân Y đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một ngư dân sinh năm 1980 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn lao động trên biển. Người bệnh bị kẹt giữa hai ghe, dẫn đến lóc da diện rộng vùng đùi trái, mất máu nhiều, nguy cơ mất chi và đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

Ngay khi tiếp nhận, ekip trực tiến hành hồi sức tích cực, ổn định hô hấp và tuần hoàn, đồng thời chuyển người bệnh vào phòng mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Quốc Thắng (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình), BSCKII Bùi Minh Tín (Bệnh viện Bình Dân), ThS Phan Anh Vũ (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố), BSCKII Lê Sỹ Tiến (Bệnh viện Lãnh Binh Thăng) phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quân Dân Y đặc khu Côn Đảo thực hiện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tổn thương phức tạp hiếm gặp ở tuyến đảo: vết lóc da kéo dài gần toàn bộ đùi trái, từ bẹn đến gối; tổn thương sâu gây đứt cơ khép đùi và một phần cơ tứ đầu đùi. Ekip đã khẩn trương xử trí cầm máu, cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương, phục hồi các bó cơ bị tổn thương và khâu da thưa nhằm bảo tồn vạt da, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng. Mục tiêu đặt ra không chỉ là cứu sống người bệnh, mà còn giữ lại khả năng vận động và lao động về sau.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Người bệnh qua cơn nguy kịch, chi thể được bảo tồn, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, bệnh nhân được chuyển về Cần Thơ để tiếp tục theo dõi và điều trị gần gia đình.

Việc xử trí thành công một ca chấn thương phức tạp, nguy cơ cao tại địa bàn đặc thù như Côn Đảo cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng của đội ngũ y tế tại tuyến đảo. Trong điều kiện không có tuyến sau gần kề, ekip tại chỗ đã phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ luân phiên tăng cường từ các bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh để cấp cứu, phẫu thuật kịp thời, bảo đảm an toàn người bệnh.

Đáng chú ý, đây là ca cấp cứu được thực hiện ngay trong những ngày đầu công tác của các bác sĩ luân phiên Đợt 5 tại Côn Đảo. Kết quả điều trị phản ánh hiệu quả của chủ trương tăng cường nhân lực chuyên môn chất lượng cao cho y tế biển đảo, đồng thời thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc khi công tác tại địa bàn khó khăn.