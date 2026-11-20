Lao động nam sinh từ năm 1967 trở đi đều nghỉ hưu ở tuổi 62, nên năm nghỉ hưu của nam bằng năm sinh cộng 62; với lao động nữ, phải đến người sinh từ tháng 5/1975 mới cố định ở tuổi 60.

Bộ phận nhân sự thường phải lập kế hoạch thay người cho những vị trí sắp nghỉ hưu trước vài năm. Mốc cần tra là tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Với lao động nam, lộ trình kết thúc ở mốc 62 tuổi vào năm 2028. Người sinh năm 1966 là nhóm cuối cùng có tuổi nghỉ hưu dưới 62, ở mức 61 tuổi 9 tháng với người sinh 3 tháng đầu năm. Từ năm sinh 1967, mọi lao động nam đều nghỉ ở tuổi 62.

Với lao động nữ, lộ trình kéo dài tới năm 2035. Mỗi năm sinh thường rơi vào hai mức tuổi khác nhau, vì người sinh những tháng cuối năm chạm mốc sau khi mức tuổi của năm đã tăng thêm 4 tháng.

Bảng dưới đây ghi khoảng thời gian về hưu của cả một năm sinh, từ người sinh tháng 1 tới người sinh tháng 12.

Năm sinh Lao động nam về hưu trong khoảng Lao động nữ về hưu trong khoảng Tuổi nghỉ hưu của nữ 1969 1/2031 đến 12/2031 9/2025 đến 12/2026 56 tuổi 8 tháng hoặc 57 tuổi 1970 1/2032 đến 12/2032 5/2027 đến 8/2028 57 tuổi 4 tháng hoặc 57 tuổi 8 tháng 1971 1/2033 đến 12/2033 9/2028 đến 12/2029 57 tuổi 8 tháng hoặc 58 tuổi 1972 1/2034 đến 12/2034 5/2030 đến 8/2031 58 tuổi 4 tháng hoặc 58 tuổi 8 tháng 1973 1/2035 đến 12/2035 9/2031 đến 12/2032 58 tuổi 8 tháng hoặc 59 tuổi 1974 1/2036 đến 12/2036 5/2033 đến 8/2034 59 tuổi 4 tháng hoặc 59 tuổi 8 tháng 1975 1/2037 đến 12/2037 9/2034 đến 12/2035 59 tuổi 8 tháng hoặc 60 tuổi 1976 1/2038 đến 12/2038 1/2036 đến 12/2036 60 tuổi 1977 1/2039 đến 12/2039 1/2037 đến 12/2037 60 tuổi 1978 1/2040 đến 12/2040 1/2038 đến 12/2038 60 tuổi 1979 1/2041 đến 12/2041 1/2039 đến 12/2039 60 tuổi 1980 1/2042 đến 12/2042 1/2040 đến 12/2040 60 tuổi

Nguồn: tính theo Điều 4 và Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Bảng cho biết khoảng; tháng cụ thể phải tra Phụ lục I của Nghị định theo đúng tháng sinh. Một nữ nhân viên sinh năm 1971 về hưu trong khoảng từ tháng 9/2028 đến tháng 12/2029. Nếu sinh tháng 4/1971, bà nghỉ hưu ở tuổi 57 tuổi 8 tháng, đủ tuổi vào tháng 12/2028.

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi. Lương hưu tính từ tháng liền kề sau đó, theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 12/2025/TT-BNV.

Bảng chỉ áp dụng cho người làm việc trong điều kiện bình thường. Người có đủ 15 năm làm nghề trong danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được tra theo Phụ lục II của Nghị định.