Sĩ quan quân đội nghỉ hưu rẽ hướng kinh doanh, tuổi U80 vẫn điều hành doanh nghiệp trên sàn, nắm khối tài sản gần 2.500 tỷ đồng

Sau 30 năm phục vụ trong quân đội, vị cựu Thượng tá chuyển hướng sang kinh doanh và gắn bó với một doanh nghiệp thủy sản tại An Giang.

Từ sĩ quan quân đội đến doanh nhân ngành thủy sản

Nhân vật được nhắc đến là ông Doãn Tới, sinh ngày 20/6/1954, quê Thanh Hóa, hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nam Việt (Navico, mã chứng khoán: ANV).

Khác với nhiều doanh nhân khởi nghiệp từ lĩnh vực thương mại hay tài chính, ông Doãn Tới có xuất phát điểm là một sĩ quan quân đội. Theo hồ sơ cá nhân, ông có trình độ Cử nhân Luật và từng phục vụ trong quân đội từ năm 1971 đến năm 2001, với cấp bậc Thượng tá trước khi nghỉ hưu.

Sau ba thập kỷ trong quân ngũ, ông chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Từ năm 2001 đến tháng 9/2006, ông đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản tại An Giang.

Tháng 10/2006, khi Nam Việt chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, ông Doãn Tới giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Trong nhiều năm, ông trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Đến ngày 30/6/2020, Nam Việt có sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo khi ông Doãn Tới rời ghế Chủ tịch HĐQT, chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Người thay thế ông ở vị trí Chủ tịch là ông Đỗ Lập Nghiệp, thành viên HĐQT lâu năm của doanh nghiệp.

Dù không còn giữ chức Chủ tịch, ông Tới vẫn trực tiếp phụ trách hoạt động điều hành Nam Việt cho đến nay. Đáng chú ý, doanh nhân sinh năm 1954 còn là cổ đông lớn nhất của Nam Việt, với 146,61 triệu cổ phiếu ANV, tương đương khoảng 55% vốn điều lệ theo số liệu sở hữu công bố tại ngày 30/6/2026.

Tạm tính theo thị giá 16.600 đồng/cp kết phiên giao dịch ngày 3/11/2026, khối cổ phiếu này có giá trị khoảng gần 2.500 tỷ đồng. Con số trên chưa bao gồm các tài sản khác mà ông có thể sở hữu ngoài thị trường chứng khoán.

Không chỉ ông Doãn Tới, các thành viên trong gia đình cũng nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Nam Việt. Trong đó, ông Doãn Chí Thanh, con trai ông Tới, hiện giữ chức Giám đốc kinh doanh, sở hữu khoảng 29,53 triệu cổ phiếu ANV, tương đương 11,09% vốn điều lệ. Một người con trai khác là ông Doãn Chí Thiên, Phó TGĐ thường trực ANV cũng nắm giữ 4,14 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,55% vốn cổ phần.

Với tỷ lệ sở hữu chi phối của ông Doãn Tới và sự tham gia của các thành viên gia đình trong bộ máy quản lý, Nam Việt là một trong những doanh nghiệp thủy sản niêm yết có cơ cấu cổ đông tập trung.

Doanh nghiệp thủy sản nghìn tỷ của cựu Thượng tá quân đội

CTCP Nam Việt tiền thân là Công ty TNHH Nam Việt, được thành lập năm 1993 tại An Giang, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Đến năm 2000, doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực chế biến thủy sản với việc xây dựng nhà máy đông lạnh Nam Việt, tập trung vào các sản phẩm cá tra, cá basa.

Bước ngoặt tiếp theo diễn ra năm 2006 khi Nam Việt chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 660 tỷ đồng. Tháng 12/2007, cổ phiếu ANV chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Trong giai đoạn 2006–2007, Nam Việt từng vươn lên nhóm dẫn đầu ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Theo thông tin được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn lại, doanh nghiệp có thời điểm chiếm khoảng 20% thị phần cá tra xuất khẩu, với kim ngạch đạt 165 triệu USD.

Tuy nhiên, hành trình phát triển của Nam Việt không hoàn toàn thuận lợi. Doanh nghiệp từng trải qua những giai đoạn kinh doanh khó khăn khi mở rộng đầu tư, chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường xuất khẩu và chi phí sản xuất.

Những năm gần đây, Nam Việt tập trung phát triển chuỗi sản xuất khép kín, từ nuôi trồng, sản xuất thức ăn thủy sản đến chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh cá tra truyền thống, doanh nghiệp còn mở rộng sang các sản phẩm collagen, gelatin, điện mặt trời và nghiên cứu phát triển hoạt động nuôi, chế biến cá rô phi.

Một dấu mốc đáng chú ý là năm 2025, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần khoảng 6.952 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 999 tỷ đồng, tăng gần 21 lần so với năm trước. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, hoạt động kinh doanh bắt đầu chịu sức ép về chi phí.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần 2.071 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 27%, còn gần 207 tỷ đồng, do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 5.849 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt gần 537 tỷ đồng, giảm hơn 28%. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 24,8% cùng kỳ xuống khoảng 17,8%.

Về quy mô tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam Việt đạt khoảng 6.758 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 4.063 tỷ đồng, còn nợ phải trả ở mức 2.694 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng lên gần 1.961 tỷ đồng, cao hơn khoảng 23% so với thời điểm đầu năm. Từ một doanh nghiệp xây dựng chuyển sang chế biến thủy sản, Nam Việt hiện có vốn điều lệ hơn 2.660 tỷ đồng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến chuỗi giá trị thủy sản.