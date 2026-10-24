Bạch Mai làm được điều chưa bệnh viện nào ở Việt Nam làm được

Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này sau quy trình thẩm định với 68 tiêu chí chuyên môn. Đó là chứng nhận gì?

Đó chính là: Advanced Stroke Center ( Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu).

Mới đây, tại phiên toàn thể Hội nghị Đột quỵ Thế giới lần thứ 18 (WSC 2026) ở Seoul, Hàn Quốc, Bệnh viện Bạch Mai được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng nhận trung tâm đột quỵ của tổ chức này. Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn.

Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 20/7/2025 đến 19/7/2028, ghi nhận việc bệnh viện đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế dựa trên bằng chứng khoa học trong chăm sóc người bệnh đột quỵ.

Để đạt chứng nhận Advanced Stroke Center, cơ sở y tế phải trải qua quy trình đánh giá nhiều giai đoạn, gồm tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ minh chứng, thẩm định độc lập và kiểm tra trực tiếp tại bệnh viện.

Bộ tiêu chuẩn gồm 68 tiêu chí, trong đó có 37 tiêu chí bắt buộc và 31 tiêu chí khuyến nghị. Cơ sở y tế phải đáp ứng toàn bộ tiêu chí bắt buộc và ít nhất 75% tiêu chí khuyến nghị, tương đương tối thiểu 61/68 tiêu chí.

BS Đào Việt Phương (đứng giữa, hàng đầu) - đại diện Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, nhận chứng nhận danh giá từ Tổ chức Đột quỵ Thế giới (ảnh BVCC).

Các nội dung đánh giá bao quát toàn bộ quá trình chăm sóc người bệnh đột quỵ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chuyên khoa đến năng lực cấp cứu, điều trị tái tưới máu 24/7, hồi sức, phục hồi chức năng và quản lý chất lượng.

Một yêu cầu quan trọng là chứng minh năng lực vận hành ổn định thông qua hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng (KPI). Bệnh viện Bạch Mai đã rà soát, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, tổng hợp hồ sơ từ nhiều khoa, phòng và thu thập dữ liệu người bệnh trong giai đoạn đánh giá kéo dài 4 tháng.

Sau khi hồ sơ được nộp qua hệ thống kiểm định của WSO, các chuyên gia do tổ chức này chỉ định tiến hành kiểm tra trực tiếp, đối chiếu dữ liệu với thực tế hoạt động. Kết quả tiếp tục được Hội đồng chứng nhận WSO xem xét trước khi đưa ra quyết định công nhận.

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chứng nhận quốc tế không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn thể hiện cam kết của bệnh viện trong chuẩn hóa quy trình cấp cứu, điều trị đột quỵ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông nhấn mạnh, mọi đầu tư về công nghệ, trang thiết bị và phát triển nhân lực đều hướng tới mục tiêu cứu sống người bệnh, giảm thiểu di chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống sau đột quỵ.

Chuẩn hóa điều trị trong “giờ vàng”

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cấp cứu được duy trì 24/7. Các phương tiện như chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), chụp mạch CT/MR cùng xét nghiệm cấp cứu hỗ trợ bác sĩ xác định tổn thương và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Với người bệnh đủ điều kiện, thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch được sử dụng sớm; ê-kíp can thiệp mạch thần kinh thường trực để thực hiện lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học khi có chỉ định. Theo số liệu bệnh viện cung cấp, thời gian từ khi người bệnh nhập viện đến khi được dùng thuốc tiêu huyết khối (door-to-needle) có trung vị dưới 60 phút, hướng tới mục tiêu dưới 45 phút.

Bệnh viện đồng thời duy trì năng lực hồi sức và phẫu thuật để xử trí các trường hợp nặng, như nhồi máu não diện rộng hoặc xuất huyết não nghiêm trọng cần can thiệp phẫu thuật, bao gồm mở sọ giải áp.

Quy trình chăm sóc tiếp tục được triển khai sau giai đoạn cấp cứu. Mô hình đa chuyên khoa có sự tham gia của bác sĩ thần kinh, bác sĩ phục hồi chức năng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và chuyên viên âm ngữ trị liệu, giúp người bệnh được phục hồi vận động, ngôn ngữ và chức năng nuốt khi tình trạng lâm sàng cho phép.

Người bệnh được sàng lọc rối loạn nuốt trước khi ăn uống qua đường miệng nhằm giảm nguy cơ viêm phổi hít. Trước khi xuất viện, bác sĩ tư vấn các biện pháp dự phòng tái phát phù hợp với nguyên nhân và tình trạng bệnh, có thể bao gồm thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống đông hoặc statin.

Trước khi được trao chứng nhận tại Seoul, kết quả chuẩn hóa hoạt động của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã được giới thiệu tại Hội nghị Liên minh Đột quỵ Toàn cầu (Global Stroke Alliance) tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của đại biểu 17 quốc gia và đại diện Bộ Y tế.

Theo thông tin từ bệnh viện, WSO đang phối hợp với các chuyên gia Việt Nam nhằm xây dựng và mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên toàn quốc. Việc Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận Advanced Stroke Center được kỳ vọng tạo động lực để các cơ sở y tế tiếp tục chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ cho biết, với vai trò là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, tuyến cuối, Bạch Mai không chỉ tập trung điều trị mà còn hướng tới lan tỏa chuyên môn thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

Mục tiêu là phối hợp với Bộ Y tế và các cơ sở y tế xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ kết nối chặt chẽ, giúp người bệnh ở nhiều địa phương có cơ hội tiếp cận quy trình điều trị đạt chuẩn quốc tế trong thời gian sớm nhất.