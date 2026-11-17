Cholesterol cao được xem là “kẻ giết người thầm lặng” bởi tình trạng này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng.

Lượng cholesterol dư thừa trong máu có thể tích tụ ở thành mạch máu, làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, cholesterol không hoàn toàn có hại. Cơ thể cần chất này để duy trì hoạt động bình thường, trong đó có hai dạng chính là cholesterol “tốt” và “xấu”.

Cholesterol LDL được xem là loại có hại. Khi tồn tại quá nhiều trong máu, LDL có thể tích tụ ở thành mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngược lại, HDL là cholesterol “tốt”, có vai trò vận chuyển cholesterol dư thừa từ động mạch trở lại gan để xử lý, qua đó góp phần giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Bác sĩ Jeremy London, chuyên gia phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật mạch máu và phẫu thuật lồng ngực tại Mỹ, đã chia sẻ trên mạng xã hội về những thực phẩm quen thuộc có thể giúp giảm cholesterol.

Ông cho biết một số thực phẩm có khả năng “bơm” cholesterol ra khỏi cơ thể. Cụ thể, chúng loại bỏ cholesterol gây xơ vữa động mạch thông qua những cơ chế khác nhau.

Yến mạch

Theo bác sĩ London, yến mạch chứa nhiều chất xơ. “Khi đi vào đường tiêu hóa, chất xơ hòa tan tạo thành dạng gel, liên kết với axit mật và được đào thải qua phân.” - bác sĩ giải thích.

“Gan nhận thấy lượng axit mật giảm nên phải sản xuất thêm. Quá trình này cần cholesterol, khiến gan lấy cholesterol từ máu để tạo axit mật mới.”

Cách giải thích này cũng được Trường Y Harvard đề cập. Chất xơ hòa tan trong yến mạch có thể liên kết với cholesterol trong hệ tiêu hóa, hạn chế cholesterol đi vào máu và hỗ trợ đào thải ra ngoài.

Các loại đậu

Các loại đậu hoạt động theo cơ chế tương tự yến mạch nhờ hàm lượng chất xơ.

Chất xơ trong những thực phẩm này hấp thụ nước, tạo thành dạng gel đặc trong đường ruột. Nhờ đó, chúng giúp hạn chế hấp thu cholesterol và hỗ trợ cơ thể đào thải chất này qua chất thải.

Quỹ Tim mạch Anh cho biết các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 5-10g chất xơ dạng nhớt mỗi ngày có thể giúp giảm 7% cholesterol LDL.

Các loại hạt

Bác sĩ London đặc biệt nhắc đến quả óc chó. Theo ông, các loại hạt, nhất là óc chó, có thể kích thích gan tạo ra nhiều thụ thể hơn để thu nhận cholesterol từ máu.

Quỹ Tim mạch Anh cũng liệt kê nhiều loại hạt có thể hỗ trợ giảm cholesterol, gồm hạnh nhân, hạt điều, hạt phỉ, hạt dẻ cười, óc chó, hồ đào, lạc và mắc ca.

Tổ chức này dẫn các nghiên cứu cho thấy ăn khoảng 67g hạt mỗi ngày có thể giúp giảm 7% cholesterol LDL.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất có cơ chế tác động khác với những thực phẩm kể trên. Theo bác sĩ London, loại dầu này không trực tiếp làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Tuy nhiên, ông cho biết: “Một nghiên cứu thuộc dự án PREDIMED cho thấy tỷ lệ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng đã giảm 30% khi sử dụng dầu ô liu nguyên chất thường xuyên kết hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải.”

Bác sĩ London nhấn mạnh không một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay thế tác dụng của thuốc trong việc hạ cholesterol. Tuy nhiên, nếu duy trì những thực phẩm này trong chế độ ăn uống, tác động tích lũy có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Vì vậy, người có cholesterol cao không nên chỉ trông chờ vào một món ăn cụ thể. Việc xây dựng chế độ ăn cân bằng, duy trì thói quen lành mạnh và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ vẫn rất quan trọng.