Cà chua giàu dinh dưỡng nhưng có thể gây khó chịu hoặc không phù hợp với một số người. Dưới đây là 4 nhóm cần chú ý khi sử dụng loại quả này.

Người thường xuyên bị ợ nóng sau khi ăn

Một số người bị trào ngược axit có thể nhạy cảm với thực phẩm có tính axit như cà chua. Sau khi ăn canh cà chua vào bữa tối, họ có thể cảm thấy nóng rát, axit trào ngược lên cổ họng, đặc biệt khi nằm xuống.

Tuy nhiên, không phải ai ăn cà chua cũng gặp tình trạng này. Đôi khi, nguyên nhân còn liên quan đến việc ăn quá no hoặc nằm ngay sau bữa ăn.

Người bị trào ngược nên hạn chế những thực phẩm thường xuyên khiến triệu chứng xuất hiện. Nếu hay bị ợ nóng vào ban đêm, nên ăn tối cách thời điểm đi ngủ ít nhất 3 giờ. Đồng thời, hãy ghi lại loại cà chua đã ăn, lượng ăn và thời điểm xuất hiện triệu chứng. Nếu ăn canh cà chua thường xuyên gây khó chịu, có thể giảm lượng hoặc tạm ngừng món này.

Người có nồng độ kali máu cao

Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali có thể bị ảnh hưởng, khiến nồng độ kali trong máu tăng lên. Vì cà chua chứa kali, người mắc bệnh thận cần chú ý đến lượng tiêu thụ tùy theo kết quả xét nghiệm và hướng dẫn dinh dưỡng.

Ảnh minh họa

Người mắc bệnh thận mạn giai đoạn sớm nhưng có kali máu ổn định thường vẫn có thể ăn cà chua theo chế độ phù hợp. Tuy nhiên, người đã được yêu cầu kiểm soát kali cần tính cả cà chua tươi, nước ép và sốt cà chua cô đặc vào tổng lượng tiêu thụ trong ngày.

Đặc biệt, cà chua cô đặc thường chứa nhiều kali hơn trong cùng một lượng thực phẩm. Vì vậy, việc dùng nhiều thìa sốt khi nấu ăn có thể khiến người bệnh đánh giá thấp lượng kali đã nạp vào.

Có thể ghi lại lượng cà chua tươi và sốt cà chua đã sử dụng để bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đánh giá khi tái khám. Nếu xét nghiệm cho thấy kali máu tăng cao, cần xử lý theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người mắc hội chứng đau bàng quang

Với người đã được chẩn đoán mắc viêm bàng quang kẽ hoặc hội chứng đau bàng quang, cà chua và sốt cà chua có thể làm khởi phát tình trạng buồn tiểu gấp, tiểu nhiều lần hoặc đau, khó chịu ở bàng quang.

Tuy nhiên, mức độ nhạy cảm ở mỗi người khác nhau. Có người uống cà phê sẽ xuất hiện triệu chứng nhưng ăn cà chua lại không gặp vấn đề. Vì vậy, không nên áp dụng máy móc danh sách thực phẩm cần kiêng của người khác.

Người bệnh có thể theo dõi phản ứng thông qua nhật ký ăn uống và triệu chứng. Hãy ghi lại món ăn, lượng sử dụng và thời điểm xuất hiện tình trạng tiểu gấp, tiểu nhiều lần hoặc đau bàng quang. Nếu nghi ngờ cà chua là tác nhân, có thể tạm ngừng loại thực phẩm này để quan sát, đồng thời duy trì các thói quen ăn uống khác như bình thường.

Người bị ngứa miệng hoặc sưng môi sau khi ăn cà chua

Một số người có thể bị ngứa môi, lưỡi hoặc vòm miệng ngay sau khi ăn cà chua sống, đôi khi kèm sưng. Đặc biệt, ở người có tiền sử dị ứng phấn hoa, phản ứng này có thể liên quan đến hội chứng dị ứng phấn hoa - thực phẩm.

Có người vẫn ăn được cà chua đã nấu chín dù phản ứng với cà chua sống. Tuy nhiên, việc có thể ăn hay không và phù hợp với cách chế biến nào cần được bác sĩ chuyên khoa dị ứng đánh giá.

Nếu nghi ngờ dị ứng, cần ngừng ăn thực phẩm gây nghi ngờ và đi khám để xác định nguyên nhân. Khi thăm khám, nên ghi rõ đã ăn cà chua sống, cà chua nấu chín hay sốt cà chua, sau bao lâu thì xuất hiện triệu chứng và có kèm phát ban hoặc sưng hay không.