Trước can thiệp, mức độ đau của người bệnh được ghi nhận ở mức 6-7/10 điểm. Sau thủ thuật, tại thời điểm đánh giá ban đầu, bà cho biết tình trạng đau lưng gần như không còn.

Ở tuổi 60, một người phụ nữ phải đối mặt với tình trạng đau lưng, vận động khó khăn do xẹp cùng lúc 5 thân đốt sống trên nền loãng xương nặng và nhiều bệnh lý phức tạp. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện tạo hình 5 thân đốt sống bằng xi măng qua da trong một lần can thiệp. Sau thủ thuật, người bệnh cho biết cơn đau lưng gần như không còn.

Đau lưng, khó vận động do xẹp 5 thân đốt sống

Người bệnh có tiền sử xơ cứng bì toàn thể tiến triển và bệnh phổi kẽ, đã được chẩn đoán, điều trị khoảng 6 năm. Trong quá trình kiểm soát bệnh, người phụ nữ phải sử dụng thuốc kéo dài, bao gồm corticoid và thuốc ức chế miễn dịch.

Thời gian gần đây, bà xuất hiện đau vùng thắt lưng, khiến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy 5 thân đốt sống T11, L1, L2, L4 và L5 bị xẹp, kèm phù tủy xương trên nền loãng xương nặng.

Đáng chú ý, việc sử dụng corticoid kéo dài là một trong những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mất xương, loãng xương và gãy xương. Với người bệnh có nhiều bệnh lý nền như trường hợp này, việc điều trị không chỉ cần giải quyết tổn thương cột sống mà còn phải tính đến nguy cơ biến chứng trong quá trình can thiệp.

Cân nhắc kỹ phương án can thiệp vì người bệnh mắc bệnh phổi kẽ

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định tạo hình thân đốt sống bằng xi măng qua da. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, giúp tăng độ vững của thân đốt sống bị xẹp, từ đó giảm đau và tạo điều kiện để người bệnh phục hồi vận động.

Tuy nhiên, thực hiện đồng thời trên 5 thân đốt sống ở người có bệnh phổi kẽ là thách thức không nhỏ. Gây mê toàn thân có thể làm tăng nguy cơ biến chứng hô hấp, trong khi gây tê tại chỗ cho một thủ thuật kéo dài, liên quan đến nhiều vị trí, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ tổng liều thuốc tê để hạn chế nguy cơ ngộ độc.

Sau khi đánh giá tình trạng toàn thân, cân nặng và hội chẩn với bác sĩ gây mê hồi sức, ê-kíp lựa chọn gây tê tại chỗ với liều thuốc phù hợp.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ sử dụng kim chuyên dụng để tiếp cận từng thân đốt sống dưới hướng dẫn của hệ thống X-quang tăng sáng C-arm. Vị trí kim, độ đặc của xi măng, tốc độ và lượng xi măng bơm vào từng đốt sống đều được kiểm soát cẩn thận nhằm hạn chế nguy cơ vật liệu thoát ra ngoài thân đốt sống.

Bên cạnh đó, do mắc bệnh phổi kẽ, khả năng dung nạp tư thế nằm sấp trong suốt quá trình thực hiện cũng là yếu tố được ê-kíp đặc biệt lưu ý. Các thao tác cần được tiến hành chính xác, đồng thời hạn chế thời gian can thiệp để giảm gánh nặng cho người bệnh.

Ca can thiệp do TS.BS Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, trực tiếp thực hiện (Ảnh: BV Bạch Mai)

Cơn đau gần như biến mất sau thủ thuật

Trước can thiệp, mức độ đau của người bệnh được ghi nhận ở mức 6-7/10 điểm. Sau thủ thuật, tại thời điểm đánh giá ban đầu, bà cho biết tình trạng đau lưng gần như không còn.

Đây là tín hiệu tích cực, giúp người bệnh có thêm điều kiện thuận lợi để phục hồi vận động và tiếp tục điều trị các bệnh lý nền. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài vẫn cần được theo dõi, kết hợp với quá trình phục hồi chức năng và kiểm soát loãng xương.

Các bác sĩ lưu ý, không phải trường hợp xẹp đốt sống nào cũng cần bơm xi măng. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phải căn cứ vào mức độ đau, kết quả chẩn đoán hình ảnh, khả năng đáp ứng với điều trị bảo tồn và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Đặc biệt, tạo hình thân đốt sống chỉ giúp xử lý tổn thương tại vị trí được can thiệp, không thay thế việc điều trị loãng xương. Người bệnh vẫn cần được đánh giá và điều trị loãng xương phù hợp, kiểm soát bệnh nền, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa gãy xương mới.

Với những người phải sử dụng corticoid kéo dài, bác sĩ cũng cần đánh giá nguy cơ suy tuyến thượng thận trước các can thiệp y tế. Người bệnh không nên tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến cáo, người mắc loãng xương cần chú ý phòng tránh té ngã, hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây chấn thương và đi khám nếu xuất hiện đau lưng mới, đặc biệt sau một va chạm nhẹ hoặc khi khả năng vận động đột ngột suy giảm.

Ca can thiệp thành công trên người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp cho thấy khả năng triển khai kỹ thuật chuyên sâu của Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đồng thời mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh tại địa phương và các tỉnh lân cận.