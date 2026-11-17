Chưa cần tìm kiếm thực phẩm chức năng đắt đỏ, 4 thức uống quen thuộc trong gian bếp dưới đây chính là "lá chắn" tự nhiên giúp giữ ấm cơ thể, bảo vệ nội tạng và nuôi dưỡng làn da căng bóng suốt mùa hanh khô.

Mỗi khi gió mùa tràn về, nền nhiệt giảm sâu kéo theo độ ẩm không khí tụt giảm khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái nhiễm lạnh, suy giảm đề kháng, đồng thời làn da cũng trở nên khô ráp, xỉn màu. Thay vì lạm dụng thuốc kháng sinh hay đồ uống đóng chai nhiều đường, việc tận dụng những nguyên liệu tự nhiên sẵn có trong bếp để pha chế đồ uống ấm mỗi ngày sẽ mang lại lợi ích kép cho cả sức khỏe bên trong lẫn nhan sắc bên ngoài.

Dưới đây là 4 thức uống mùa lạnh được giới chuyên gia dinh dưỡng và y học cổ truyền đánh giá cao nhờ khả năng sưởi ấm, bảo vệ nội tạng và chống lão hóa da hiệu quả.

1. Trà quế mật ong

Trong y học cổ truyền, quế được xếp vào nhóm tứ bảo dược liệu quý cùng sâm, nhung, phụ nhờ tính đại nhiệt, vị cay ngọt. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) chia sẻ trên Sức khỏe & Đời sống, quế đi vào hai kinh can và thận, có công dụng phát tán phong hàn, thông kinh mạch, cải thiện tuần hoàn máu và ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả.

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Dưới góc độ khoa học hiện đại, hợp chất cinnamaldehyde trong vỏ quế còn kích thích sinh nhiệt tự nhiên, thúc đẩy lưu thông máu đến các mao mạch dưới da, giúp da dẻ hồng hào hơn trong tiết trời giá rét. Để pha chế, bạn chỉ cần hòa tan 1/4 thìa cà phê bột quế cùng 1 thìa canh mật ong nguyên chất vào cốc nước ấm khoảng 60 độ C, khuấy đều và uống vào buổi sáng.

2. Trà gừng tươi

Gừng tươi (sinh khương) từ lâu đã là "khắc tinh" của các chứng cảm lạnh, ho đờm nhờ vị cay, tính ấm giúp tán hàn và kích thích tiêu hóa. Hoạt chất gingerol dồi dào trong gừng có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, giúp làm dịu niêm mạc đường hô hấp, giữ ấm phổi và bảo vệ dạ dày khỏi tình trạng đầy hơi khi ăn nhiều đồ đạm mùa lạnh.

Không dừng lại ở đó, hàm lượng chất chống oxy hóa cùng vitamin A, C trong gừng tươi còn giúp thanh lọc máu, ức chế gốc tự do gây lão hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm ngoài da. Tuy nhiên, người có cơ địa nóng trong hoặc đang ở thời điểm huyết áp tăng cao cần thận trọng, không nên lạm dụng trà gừng đặc để tránh gây kích thích mạch máu.

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3. Nước chanh ấm mật ong

Sự kết hợp giữa chanh tươi và mật ong là công thức đơn giản nhưng mang lại tác động toàn diện cho hệ miễn dịch và làn da. Trong Đông y, mật ong có vị ngọt, tính bình, giúp nhuận táo, giải độc, dưỡng ngũ tạng và chống lão hóa. Khi kết hợp cùng nguồn vitamin C dồi dào từ chanh tươi, thức uống này giúp tăng cường hàng rào miễn dịch, rút ngắn thời gian phục hồi khi nhiễm lạnh theo mùa.

Đặc biệt, nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Nutrients đã chỉ ra rằng vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể, đồng thời chống lại tổn thương oxy hóa ở tế bào da. Uống một ly nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ gan đào thải độc tố và cấp ẩm từ sâu bên trong, giúp làn da duy trì độ đàn hồi bất chấp thời tiết hanh khô.

4. Trà hoa cúc táo đỏ

Thay vì lặp lại các thức uống có tính cay nóng, một tách trà hoa cúc kết hợp táo đỏ (đại táo) ấm nóng là lựa chọn cân bằng tuyệt vời cho những ngày rét đậm. Theo y học cổ truyền, táo đỏ giúp bổ trung ích khí, dưỡng huyết an thần, trong khi hoa cúc có tác dụng thanh can, sáng mắt và giải tỏa căng thẳng thần kinh.

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Các nghiên cứu dinh dưỡng được công bố trên tạp chí Phytotherapy Research cũng ghi nhận nhóm hoạt chất flavonoid và apigenin trong hoa cúc có khả năng hỗ trợ thư giãn mạch máu, ổn định huyết áp và giảm phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể. Bên cạnh lợi ích bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu vào mùa đông, lượng polyphenol dồi dào từ trà hoa cúc táo đỏ còn giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, giữ cho sắc diện luôn tươi tắn, rạng rỡ.

Lưu ý quan trọng khi uống các loại nước trên vào mùa lạnh

Để 4 loại thức uống trên phát huy tối đa công dụng "cứu" nội tạng và dưỡng nhan, bạn chỉ nên pha với nước ấm ở nhiệt độ khoảng 50 đến 60 độ C. Nước quá sôi trên 80 độ C sẽ phá hủy cấu trúc vitamin C trong chanh cũng như các enzyme quý giá có trong mật ong.

Bên cạnh nhiệt độ pha, không phải ai cũng phù hợp với tất cả các loại nước này, bạn cần lưu ý những kiêng kỵ sau:

- Trà quế mật ong: Quế có tính đại nhiệt nên người âm hư hỏa vượng (hay bốc hỏa, khô miệng, táo bón), phụ nữ mang thai hoặc người đang mắc bệnh gan nặng cần tránh sử dụng.

- Trà gừng tươi: Người đang sốt cao, chảy máu cam, trĩ xuất huyết hoặc bệnh nhân cao huyết áp đang trong cơn tăng huyết áp tuyệt đối không nên uống vì gừng làm giãn mạch và tăng thân nhiệt.

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- Nước chanh ấm mật ong: Người bị viêm loét dạ dày tá tràng nặng hoặc trào ngược axit không nên uống khi bụng đói; bệnh nhân tiểu đường cũng cần kiểm soát chặt chẽ lượng mật ong và táo đỏ nạp vào để tránh tăng đường huyết đột ngột.

- Trà hoa cúc táo đỏ: Hoa cúc có tính hàn nhẹ, do đó người có tỳ vị hư hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy hoặc phụ nữ mang thai không nên uống quá đặc hay dùng liên tục nhiều ngày.