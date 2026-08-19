Bác sĩ nói thẳng: 4 món vốn tốt nhưng ăn nhiều tuyến giáp sớm muộn cũng "hỏng"

Thực phẩm tốt nhưng nếu bị lạm dụng quá mức cũng có thể phản tác dụng, gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 4 thực phẩm mê mấy bạn cũng nên ăn điều độ để bảo vệ tuyến giáp.

Nhiều người cố gắng ăn uống lành mạnh, tránh xa thuốc lá, rượu bia nhưng chẳng hiểu sao đi khám vẫn mắc bệnh về tuyến giáp. Chị Lưu (Đài Loan, Trung Quốc) cũng rơi vào cảnh như vậy.

Chị năm nay 36 tuổi, luôn tin rằng mình sống lành mạnh vì ngủ sớm, tập thể dục đều đặn, ăn nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, khi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ, chị bàng hoàng biết mình cùng lúc mắc bướu cổ và suy giáp nặng. Sự ngỡ ngàng chuyển thành thắc mắc lớn khi một người theo đuổi lối sống chuẩn mực lại gục ngã trước căn bệnh nội tiết nguy hiểm này.

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Chỉ đến khi bác sĩ Jiang Shoushan (Đài Loan, Trung Quốc) hỏi han chi tiết từng bữa ăn hàng ngày, nguồn cơn sự việc mới dần sáng tỏ. Hóa ra, chị Lưu đã mắc phải hai sai lầm nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều tháng mà chị luôn đinh ninh là "siêu tốt" cho cơ thể.

Thứ nhất, tin rằng củ cải trắng là thần dược thanh lọc cơ thể, chị ép bản thân ăn củ cải trắng sống mỗi ngày để hấp thụ trọn vẹn enzyme và vitamin. Thứ hai, với mong muốn bổ sung vô số khoáng chất tự nhiên, chị loại bỏ hoàn toàn muối i ốt thông thường trong căn bếp để chuyển sang dùng muối hồng Himalaya.

Bác sĩ Jiang Shoushan phân tích, muối hồng Himalaya dù chứa một số khoáng chất vi lượng nhưng lại thiếu hụt i ốt, trong khi đây là nguyên liệu bắt buộc để tuyến giáp sản xuất hormone. Đã rơi vào tình trạng "rỗng" i ốt do dùng muối hồng, chị Lưu lại nạp dồn dập củ cải trắng sống chứa hàm lượng lớn hoạt chất khóa chặt khả năng hấp thụ i ốt của cơ thể. Sự kết hợp tai hại này kéo dài khiến tuyến giáp kiệt quệ, sưng to thành bướu và rơi vào suy giáp cấp tính.

Từ trường hợp của chị Lưu, bác sĩ Jiang Shoushan gióng lên hồi chuông cảnh báo về 4 nhóm thực phẩm bổ dưỡng nhưng rất dễ tàn phá tuyến giáp nếu tiêu thụ vô tội vạ, đó là:

1. Rau họ cải

Các loại rau như củ cải, bắp cải, bông cải xanh và súp lơ đều rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Chúng luôn nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho sức khỏe, chống ung thư nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ăn vô tội vạ. Nhất là với những người vốn có vấn đề với tuyến giáp.

Bởi vì chúng chứa glucosinolate, là chất có thể chuyển hóa thành thiocyanate trong cơ thể. Với lượng ít không sao nhưng khi quá nhiều gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ i ốt của tuyến giáp. Do đó khi ăn quá nhiều rau họ cải, nhất là ăn sống thì bạn có thể bị thiếu hụt i ốt, đặc biệt nếu không sử dụng muối i ốt hàng ngày.

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2. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành

Đậu nành, đậu phụ, sữa đậu nành… đều tốt nhưng cũng cần dùng điều độ để tuyến giáp khỏe mạnh. Khi ăn quá nhiều đậu nành, đặc biệt là trong chế độ ăn thiếu i-ốt, việc này có thể gây ra bướu cổ hoặc suy giáp. Tuy nhiên, nếu kết hợp với muối i-ốt trong chế độ ăn, tác động này có thể được giảm thiểu.

Lý do là chúng có chứa isoflavone và goitrogen, hai hợp chất có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ i ốt của tuyến giáp nếu ăn quá nhiều trong thời gian liên tục. Cụ thể là ức chế hoạt động của enzyme cần thiết để tuyến giáp chuyển hóa i ốt thành hormone tuyến giáp (thyroxine).

3. Rau bina, đặc biệt là khi ăn sống

Rau bina (cải bó xôi) là một nguồn giàu vitamin K, vitamin A, folate, vitamin C, sắt và canxi. Nó cũng chứa các chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Tuy nhiên, rau bina cũng có chứa goitrogen, một hợp chất có thể cản trở sự hấp thụ i ốt của tuyến giáp.

Nếu ăn quá nhiều rau bina, đặc biệt là khi chế độ ăn thiếu i ốt hoặc ăn sống, goitrogen có thể ức chế khả năng sản xuất hormone tuyến giáp, dẫn đến nguy cơ phát triển bướu cổ và suy giáp. Tuy nhiên, nếu rau bina được nấu chín, các chất goitrogen sẽ giảm bớt, giúp giảm tác động tiêu cực đến tuyến giáp.

4. Sắn, khoai lang sống

Dù yêu thích đến đâu, cũng không nên ăn quá nhiều sắn hoặc ăn khoai lang sống. Bởi vì chúng cũng như rau bina, chứa hợp chất gọi là goitrogen, có khả năng ức chế sự hấp thụ i ốt của tuyến giáp.

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Đặc biệt, chúng còn chứa hợp chất cyanogenic glycosides, nhất là trong khoai lang sống hay sắn nấu chưa chín kỹ. Chất này có thể giải phóng cyanide khi tiêu hóa, từ đó gây ức chế hấp thụ i ốt và ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Cyanide cần được giải độc qua gan, và nếu lượng lớn hợp chất này tích lũy trong cơ thể, nó có thể góp phần gây suy giáp.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, EDH