Trời bắt đầu hanh khô, hãy thêm rau muống vào bữa ăn: Vừa dễ ăn, vừa bổ sung chất xơ, giúp cơ thể dễ chịu hơn

Một đĩa rau muống xanh giòn có thể giúp bữa cơm thêm ngon miệng, đồng thời bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Mùa thu về, thời tiết bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Nắng nóng không còn gay gắt như mùa hè nhưng không khí lại khô hơn, đặc biệt vào sáng sớm và tối muộn. Đây cũng là thời điểm nhiều người cảm thấy khô miệng, khô họng, da dễ mất nước hoặc gặp tình trạng tiêu hóa không thật sự ổn định.

Trong giai đoạn chuyển mùa, một chế độ ăn cân bằng, có đủ rau xanh và trái cây là điều đáng được chú ý. Không cần tìm kiếm những thực phẩm quá đắt đỏ, ngay những loại rau quen thuộc ngoài chợ cũng có thể mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng.

Trong số đó, rau muống là lựa chọn rất dễ đưa vào bữa ăn. Loại rau này có giá thành bình dân, dễ mua, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn quen thuộc của người Việt.

Rau muống có gì đặc biệt?

Rau muống thuộc nhóm rau lá xanh, chứa nhiều nước và cung cấp chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất. Đây là những thành phần quan trọng đối với một chế độ ăn lành mạnh.

Điểm đáng chú ý nhất ở rau muống là chất xơ. Khi ăn đủ chất xơ, hệ tiêu hóa có thêm điều kiện để hoạt động bình thường. Chất xơ cũng góp phần tạo cảm giác no, từ đó giúp kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn.

Vào những ngày hanh khô, nếu uống ít nước, ăn ít rau và thường xuyên sử dụng các món nhiều thịt, đồ chiên rán, một số người có thể cảm thấy bụng nặng nề hoặc đi ngoài khó khăn. Thêm rau muống vào bữa cơm là một cách đơn giản để tăng lượng rau và chất xơ.

Tất nhiên, rau muống không phải "thuốc nhuận tràng" và cũng không thể thay thế việc uống đủ nước. Để hệ tiêu hóa hoạt động tốt, cần kết hợp nhiều yếu tố như chế độ ăn đa dạng, đủ nước và vận động thường xuyên.

Không chỉ có chất xơ, rau muống còn cung cấp nhiều dưỡng chất

Bên cạnh chất xơ, rau muống còn chứa vitamin C, folate, vitamin K cùng một số khoáng chất như kali, canxi và magie. Vitamin C tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng miễn dịch và quá trình hấp thu sắt. Folate cần thiết cho quá trình tạo tế bào và chuyển hóa. Vitamin K có vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Kali cũng là một khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Chính vì vậy, một đĩa rau muống trong bữa ăn không chỉ giúp tăng lượng rau mà còn góp phần làm khẩu phần trở nên đa dạng hơn.

Tuy nhiên, cần tránh tâm lý cho rằng chỉ cần ăn rau muống là có thể "bổ sung đủ chất". Không một loại rau nào có thể cung cấp tất cả dưỡng chất mà cơ thể cần. Cách tốt nhất vẫn là luân phiên nhiều loại rau, củ, quả và kết hợp với các nhóm thực phẩm khác.

Mùa thu ăn rau xanh có lợi thế nào?

Sau mùa hè, cơ thể bước vào giai đoạn thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Đây cũng là lúc nhiều người thay đổi thói quen ăn uống. Những món nướng, chiên, xào nhiều dầu mỡ có thể trở nên hấp dẫn hơn khi trời mát. Thế nhưng nếu thường xuyên ăn nhiều chất béo, ít rau và ít vận động, khẩu phần dễ mất cân đối.

Rau muống có ưu điểm là lượng năng lượng không cao nhưng lại tạo thêm khối lượng cho bữa ăn nhờ nước và chất xơ. Vì vậy, loại rau này có thể xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của người muốn duy trì cân nặng hợp lý.

Đặc biệt, rau muống có thể chế biến rất nhanh. Một bó rau mua ngoài chợ có thể trở thành món luộc, xào hoặc nấu canh chỉ sau vài phút. Đây cũng là lý do rau muống luôn có vị trí đặc biệt trong mâm cơm gia đình Việt. Không cần những nguyên liệu cầu kỳ, chỉ cần một ít tỏi, dầu ăn và gia vị là đã có ngay một món rau thơm ngon.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho rằng chế độ ăn cần được xây dựng theo nguyên tắc cân bằng và đa dạng, thay vì quá tập trung vào một loại thực phẩm. Từng chia sẻ với Báo Sức khỏe & Đời sống, chuyên gia nhấn mạnh việc ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và duy trì thói quen dinh dưỡng hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm.

Điều này cũng có nghĩa, rau muống nên được xem là một phần của khẩu phần lành mạnh chứ không phải thực phẩm có khả năng "chữa" khô họng, thanh lọc cơ thể hay phòng bệnh.

3 cách chế biến rau muống đơn giản cho mùa thu

Rau muống luộc

Đây là cách chế biến nhanh và ít dầu mỡ nhất. Rau sau khi nhặt và rửa sạch có thể cho vào nước đang sôi, luộc vừa chín tới rồi vớt ra. Có thể dùng cùng nước mắm tỏi ớt hoặc các loại nước chấm quen thuộc. Không nên luộc quá lâu vì rau dễ bị nhũn, mất màu và giảm chất lượng cảm quan.

Rau muống xào tỏi

Đây là món ăn gần như không thể thiếu trong nhiều gia đình. Chỉ cần một lượng dầu vừa phải, thêm tỏi rồi cho rau vào đảo nhanh trên lửa lớn. Cách xào nhanh giúp rau giữ được độ giòn, màu xanh đẹp và mùi thơm hấp dẫn. Nếu đang kiểm soát cân nặng, không nên cho quá nhiều dầu chỉ để món ăn bóng đẹp.

Canh rau muống

Rau muống có thể kết hợp với tôm, thịt bằm hoặc nghêu để tạo thành món canh vừa có rau vừa bổ sung protein. Một bát canh nóng trong những ngày thời tiết thay đổi cũng giúp bữa ăn dễ thưởng thức hơn. Tuy nhiên, nên nêm vừa phải, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người cần kiểm soát lượng muối.

Ăn rau muống cần lưu ý điều gì?

Rau muống dù quen thuộc nhưng vẫn cần được sơ chế và nấu chín đúng cách. Trước khi chế biến, nên lựa chọn những bó rau còn tươi, lá xanh tự nhiên, thân không bị dập nát, nhớt hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Rau cần được rửa kỹ dưới vòi nước sạch và loại bỏ phần úa, hỏng.

Không nên ăn rau muống sống hoặc chưa chín kỹ, nhất là khi không bảo đảm được nguồn gốc và điều kiện vệ sinh. Nấu chín thực phẩm là một trong những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Một số người có thể nghe truyền miệng rằng rau muống "tính mát", người có bụng yếu không nên ăn. Thay vì tuyệt đối hóa quan niệm này, nên quan sát phản ứng thực tế của cơ thể. Nếu ăn rau muống thường xuyên gây đầy bụng, tiêu chảy hoặc khó chịu, nên giảm khẩu phần và lựa chọn loại rau khác.

Những người đang điều trị bệnh lý đặc biệt, nhất là bệnh liên quan đến thận hoặc phải kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn, cũng nên hỏi bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng rau giàu khoáng chất.

Đừng chỉ ăn rau muống mỗi ngày

Rau muống có thể xuất hiện thường xuyên trong thực đơn nhưng không nên trở thành loại rau duy nhất. Một chế độ ăn tốt nên có sự luân phiên giữa nhiều loại rau lá xanh, rau họ cải, củ, quả và các loại đậu. Mỗi nhóm thực phẩm cung cấp những dưỡng chất và hợp chất thực vật khác nhau.

Bên cạnh rau, bữa ăn cũng cần có nguồn protein như cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ; tinh bột phù hợp và một lượng chất béo cần thiết. Uống đủ nước và duy trì vận động cũng quan trọng không kém.

Đặc biệt, nếu mục tiêu là cải thiện tiêu hóa hoặc kiểm soát cân nặng, đừng chỉ chăm chăm tìm một "siêu thực phẩm". Một bữa cơm ít dầu mỡ, nhiều rau, đủ đạm và khẩu phần tinh bột hợp lý có giá trị hơn nhiều so với việc ăn thật nhiều một loại thực phẩm được quảng cáo là có tác dụng đặc biệt.

Một bó rau bình dân cũng có thể làm nên bữa cơm lành mạnh

Khi trời bắt đầu hanh khô, cơ thể cần được chăm sóc bằng những thói quen đơn giản và đều đặn. Rau muống không phải thực phẩm thần kỳ, nhưng đây là loại rau rẻ, dễ mua, dễ nấu và có giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Một đĩa rau muống luộc, rau muống xào tỏi hoặc bát canh rau muống có thể giúp tăng lượng rau trong khẩu phần, bổ sung chất xơ và nhiều vitamin, khoáng chất. Thay vì chạy theo những món ăn đắt tiền hay các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo quá mức, hãy bắt đầu từ chính mâm cơm hằng ngày.

Mùa thu này, chỉ cần thêm một đĩa rau xanh vào bữa ăn, uống đủ nước, ăn đa dạng và vận động đều đặn, cơ thể đã có thêm một nền tảng tốt để thích nghi với thời tiết hanh khô.