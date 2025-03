Bác sĩ nói gì về việc “ăn viên rau củ” thay thế rau hàng ngày?

Thời gian qua, dân tình liên tục tranh cãi về sản phẩm kẹo rau K. do Quang Linh quảng cáo trong livestream của mình. Anh chàng giới thiệu: "1 viên tương đương 1 đĩa rau" và sản phẩm này dành cho "những người không ăn được rau, nhìn thấy rau là chạy".

Cũng trong một livestream khác, Quang Linh cũng giới thiệu sản phẩm kẹo rau này như sau: "1 hộp như này như 1 bó rau, hay 1 đĩa rau luộc luôn đó. Mỗi ngày mọi người ăn giúp mình 2-3 viên sau bữa ăn là được".

Điều này nhận về nhiều ý kiến trái chiều của netizen. Mới đây, Quang Linh Vlogs đã lên tiếng xin lỗi khi quảng cáo lố về công dụng của viên kẹo K. trên livestream của mình. Quang Linh thừa nhận đã truyền tải thông tin không chính xác về "1 viên tương đương 1 đĩa rau"

Trên thực tế, trào lưu "ăn viên rau củ" nổi lên trước đó như một giải pháp thay thế việc ăn rau truyền thống, đã khiến nhiều người không khỏi chú ý và thắc mắc liệu việc "ăn viên rau" có ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào.

Hãy cùng nghe bác sĩ Huỳnh Minh Nhựt (Bác sĩ khoa Nội Nhiễm - BV đa khoa Khu vực Thủ Đức) trả lời, giải thích về trào lưu này qua bài viết dưới đây.

Việc ăn viên rau củ chỉ là giải pháp tình thế, nếu kéo dài hàng ngày sẽ gây ra nhiều vấn đề cho sức khoẻ.

Viên rau củ chỉ là giải pháp tình thế

Ăn rau củ quả rất tốt cho sức khỏe, bởi chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ mà không có chất nào có thể thay thế được. Trong đó, chất xơ được xem như một món quà của thiên nhiên mà thượng đế ban tặng cho con người để tăng cường và bảo vệ sức khỏe, chúng có 2 loại gồm: chất xơ hoà tan và chất xơ không hòa tan.

Đối với phần xơ hòa tan, viên rau củ có thể đáp ứng được, nhưng phần xơ không tan sẽ không đáp ứng được. Phần xơ không tan khi ăn có tác dụng lớn nhất là tạo nên khối lượng phân, giữ khối lượng nước trong phân, có tác dụng đào thải những sản phẩm cặn bã dư thừa sau quá trình tiêu hóa. Do vậy nó ngừa được một số loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng, ngừa táo bón. Với lối sống công nghiệp ngày nay, nhiều người trẻ có xu hướng tiêu thụ ít rau đi, và nhiều bạn lại có xu hướng tìm đến các viên rau củ trên thị trường để bổ sung chất xơ cho cơ thể.

Viên rau củ chỉ là giải pháp tình thế, chỉ sử dụng trong điều kiện không thể ăn rau, ăn rau không đủ khối lượng như đi du lịch, đến nơi thiếu thực phẩm và chỉ ăn ngắn ngày, hay đang tập ăn tăng dần lượng rau cho người trẻ.

Không ăn rau củ, bệnh tật quây quanh bạn

Rau củ quả là một phần quan trọng trong thực đơn bữa ăn hàng ngày, nếu thiếu hụt sẽ gây ra nhiều vấn đề có hại cho sức khỏe. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu thụ không đủ rau quả có liên quan đến 14% trường hợp tử vong do ung thư đường tiêu hóa và 9% tử vong do đột quỵ

Ăn rau củ hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, tránh được nhiều bệnh tật - Nguồn: internet

Theo khuyến nghị về tiêu thụ rau quả cho người Việt Nam của Viện Dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt, khuyến nghị mức tiêu thụ rau quả là 480g -560g/ngày, trong đó tiêu thụ rau là từ 240-320g/ngày và tiêu thụ quả chín là 240g/ngày. Ngoài ra, cần sử ăn đa dạng rau củ quả, không chỉ ăn một loại quả hay rau yêu thích liên tục để tận dụng tối đa đầy đủ lợi ích từ chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, chất xơ tan và cả xơ không hòa tan bên trong chúng.