Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang làm gì trên đất Mỹ?

Mới đây, động thái mới nhất được bà chủ King Coffee tiết lộ trên trang cá nhân.

Ngày 25/10, trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee, chia sẻ thông tin doanh nghiệp đang đàm phán để mua lại một số cửa hàng Starbucks tại Mỹ. Theo bà Thảo, nếu đạt được thỏa thuận, đây có thể là dấu mốc mới trong hành trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng tại một trong những thị trường lớn và cạnh tranh nhất thế giới.

Hiện số lượng cửa hàng dự kiến mua lại, địa điểm, giá trị giao dịch cũng như thời gian hoàn tất chưa được công bố. Phía Starbucks cũng chưa đưa ra xác nhận về thương vụ này.

Chân dung nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo

Đáng chú ý, thông tin xuất hiện trong bối cảnh Starbucks đang tái cơ cấu mạng lưới kinh doanh tại Bắc Mỹ. Theo thông báo chính thức ngày 24/9/2026, Starbucks quyết định đóng cửa khoảng 250 quán cà phê tại Mỹ và Canada, tương đương khoảng 1% trong tổng số hơn 18.000 cửa hàng ở khu vực này.

Tập đoàn cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát những địa điểm chưa đáp ứng kỳ vọng về hiệu quả tài chính hoặc trải nghiệm khách hàng. Hoạt động này nằm trong chiến lược Back to Starbucks, hướng đến cải thiện chất lượng phục vụ và hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận các cửa hàng King Coffee muốn mua lại nằm trong danh sách địa điểm Starbucks đóng cửa.

Đối với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Mỹ không phải thị trường xa lạ. Đây chính là nơi King Coffee lần đầu ra mắt vào tháng 10/2016, trước khi thương hiệu chính thức trở về phát triển tại Việt Nam năm 2017.

Từng đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng tại Mỹ, King Coffee hiện ra sao?

Tháng 5/2021, King Coffee gây chú ý khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Mỹ, đặt tại trung tâm thương mại Anaheim GardenWalk, thành phố Anaheim, bang California. Địa điểm này nằm gần khu vui chơi Disneyland nổi tiếng, nơi thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Cửa hàng có địa chỉ tại 321 W Katella Ave, Suite 142, được thiết kế với không gian phục vụ tại chỗ và mua mang đi. Bên cạnh các sản phẩm cà phê pha máy, King Coffee còn giới thiệu những thức uống mang phong cách Việt Nam như cà phê sữa đá, cà phê trứng và cà phê phin.

Cửa hàng đầu tiên của King Coffee ở Mỹ

Thời điểm đó, doanh nghiệp của bà Thảo đặt mục tiêu phát triển thêm 20 cửa hàng tại Mỹ trong năm 2021, tiến tới 100 cửa hàng vào năm 2022, chủ yếu thông qua mô hình nhượng quyền.

Tuy nhiên, hoạt động thực tế của chuỗi tại Mỹ sau hơn 5 năm lại có nhiều thay đổi.

Cụ thể, cửa hàng King Coffee tại Anaheim đã được Google Maps đánh dấu đóng cửa vĩnh viễn. Tên thương hiệu cũng không còn xuất hiện trong danh sách gian hàng của trung tâm thương mại Anaheim GardenWalk.

Hiện chưa có thông tin xác thực về cửa hàng King Coffee nào khác đang phục vụ khách tại Mỹ.

Dù vậy, việc không còn cửa hàng cà phê mang thương hiệu riêng không đồng nghĩa King Coffee rút khỏi thị trường này. Doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động kinh doanh thông qua các kênh phân phối sản phẩm đóng gói, bao gồm cà phê hòa tan, cà phê rang xay và cà phê hạt.

Theo thông tin được Bộ Công Thương đăng tải tháng 7/2023, King Coffee đã đưa sản phẩm vào hệ thống Costco Wholesale từ cuối tháng 5/2023. Trước đó, thương hiệu cũng tiếp cận người tiêu dùng Mỹ thông qua Food Town, Fiesta và các hệ thống siêu thị châu Á.

Cập nhật tháng 10/2026 cho biết thêm King Coffee còn có sản phẩm phân phối qua một số kênh bán lẻ như TJ Maxx, Walmart và các nền tảng thương mại điện tử. Doanh nghiệp cũng có văn phòng đại diện tại Lake Forest, bang California.

Như vậy, bên cạnh hệ thống cửa hàng vật lý từng được phát triển, hoạt động phân phối sản phẩm vẫn là một hướng kinh doanh quan trọng của King Coffee tại Mỹ.

Không chỉ nước Mỹ, King Coffee còn hiện diện tại nhiều quốc gia

Ngoài Mỹ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng đưa King Coffee mở rộng sang một số thị trường châu Á, trong đó Hàn Quốc là điểm đến đáng chú ý.

Tháng 12/2019, King Coffee khai trương cửa hàng đầu tiên tại Seoul, nằm ở khu Gangnam nổi tiếng. Cửa hàng tọa lạc tại số 27 Dosan-daero 40-gil, Gangnam-gu, giới thiệu các sản phẩm cà phê Việt Nam tới người tiêu dùng Hàn Quốc.

Bên cạnh Hàn Quốc, King Coffee từng giới thiệu kế hoạch phát triển nhượng quyền tại một số thị trường như Anh, Pakistan và Thái Lan. Riêng tại Trung Quốc,doanh nghiệp đang triển khai hoạt động nhượng quyền nhưng chưa khai trương cửa hàng cà phê nào.

Cửa hàng tại Hàn Quốc của King Coffee

Nếu xét về mạng lưới phân phối sản phẩm, phạm vi hiện diện của King Coffee rộng hơn đáng kể. Theo website nhượng quyền chính thức, thương hiệu hiện có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Australia và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, theo thống kê từ fanpage King Coffee cập nhật vào tháng 10/2026, chuỗi hiện có 18 cơ sở trải dài ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới, với những địa điểm mới tại Vũng Tàu và TP.HCM.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi ra mắt tại Mỹ, King Coffee đã phát triển hoạt động phân phối sản phẩm ra nhiều thị trường, song việc xây dựng chuỗi quán cà phê quốc tế vẫn đối mặt không ít thách thức.

Trong bối cảnh đó, thông tin bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang đàm phán mua lại một số cửa hàng Starbucks được xem là diễn biến đáng chú ý. Nếu thương vụ thành công, King Coffee có thể có thêm cơ hội mở rộng hệ thống cửa hàng tại Mỹ.