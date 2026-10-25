Tia cận dàn gái xinh ngầu đổ bộ Mỹ Đình, đã sẵn sàng "quẩy" đến sáng với BIGBANG

Bá khí nhất lúc này là các VIP ở SVĐ Mỹ Đình.

Sức nóng của concert BIGBANG trong ngày thứ 2 tại Hà Nội đang "hot ngang ngửa thời tiết"!

Chiều nay 25/10, cũng là Chủ nhật cuối cùng của tháng 10, các V.I.P lại hẹn nhau tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để gặp BIGBANG trong đêm diễn thứ hai. Sau đêm đầu tiên khiến cộng đồng fan vỡ òa, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đông đảo khán giả đổ về sân vận động từ chiều, sẵn sàng cho một đêm concert bùng nổ.

Clip các VIP lên đồ đến với Day 2 concert BIGBANG. Nguồn: Như Hoàn.

Ai cũng lên đồ ngầu và xinh.

Người đi cùng nhóm bạn, trông ai cũng đầy hào hứng, năng lượng.

Dù trời vẫn còn nắng, nhiều khán giả đã tranh thủ có mặt từ sớm, diện những bộ trang phục được chuẩn bị chỉn chu. Những set đồ cá tính mang đậm tinh thần Kpop đến các outfit được phối cầu kỳ cùng phụ kiện, mỗi người một phong cách nhưng đều thể hiện rõ sự háo hức trước giờ G. Không thể thiếu lightstick và những món đồ gắn liền với BIGBANG, nhiều fan còn tranh thủ check-in, chụp ảnh cùng hội bạn để lưu lại kỷ niệm trước khi vào sân.

Người chọn trang phục nổi bật để có những bức ảnh thật ấn tượng, người ưu tiên quần áo thoải mái, giày thể thao để tiện di chuyển. Dù theo đuổi phong cách nào, các V.I.P cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chỉ chờ đến giờ G để quẩy hết mình cùng BIGBANG đến tối, cháy trọn từng khoảnh khắc trong đêm concert được mong chờ từ lâu.

Cùng ngắm loạt hình ảnh các VIP đổ bộ Mỹ Đình chiều nay, lên đồ sẵn sàng gặp BIGBANG:



