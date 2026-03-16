Ba bộ phận trên cơ thể thay đổi rõ rệt nếu đi bộ 30 phút mỗi ngày

Theo trang sức khỏe Verywell Fit , duy trì thói quen đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Dưới đây là những bộ phận trên cơ thể có thể thay đổi tích cực nếu duy trì thói quen đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày.

Tim và hệ tim mạch hoạt động tốt hơn

Đi bộ là dạng vận động tim mạch giúp tim và phổi hoạt động hiệu quả hơn khi được duy trì thường xuyên. Các bài tập tim mạch được cho là giúp cơ thể sử dụng oxy hiệu quả hơn, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Ronny Garcia, huấn luyện viên cá nhân tại Blink Fitness (Mỹ), giải thích: “Đi bộ làm tăng nhịp tim, giúp giảm huyết áp, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim”.

Khi duy trì thói quen đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, hệ tim mạch sẽ dần thích nghi và hoạt động ổn định hơn theo thời gian, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý liên quan đến tim và mạch máu.

Ngoài ra, việc đi bộ nhanh với tốc độ khoảng 5,5 – 6,5 km/giờ có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe. Thói quen này được cho là có thể giúp hạ huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, đồng thời giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Cơ chân và khớp dần khỏe và linh hoạt hơn

Đi bộ là hình thức vận động cường độ thấp, ít gây áp lực lên khớp nhưng vẫn giúp kích hoạt các nhóm cơ ở chân, mông và cơ lõi. Theo huấn luyện viên Ronny Garcia, đây là bài tập phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người mới bắt đầu hoặc những người gặp vấn đề về khớp.

Các chuyên gia cho biết, việc duy trì đi bộ thường xuyên có thể giúp tăng sức mạnh cơ chân, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và hỗ trợ vận động linh hoạt hơn. Đồng thời, thói quen này cũng góp phần giảm cảm giác đau và cứng khớp nhờ giúp các khớp được vận động đều đặn.

Ngoài ra, đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày còn được cho là có thể hỗ trợ duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương khi tuổi tác tăng lên. Theo các chuyên gia, những hoạt động chịu trọng lượng cơ thể như đi bộ có thể góp phần cải thiện sức khỏe xương nếu được duy trì lâu dài.

Não bộ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung

Duy trì đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, đặc biệt là trong không gian ngoài trời, có thể mang lại nhiều lợi ích cho não bộ. Hoạt động này được cho là giúp cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ và giảm cảm giác mệt mỏi tinh thần, từ đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả làm việc và học tập.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng vận động thể chất thường xuyên như đi bộ còn có thể góp phần giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và hỗ trợ duy trì sức khỏe não bộ khi tuổi tác tăng lên. Vì vậy, hình thành thói quen đi bộ mỗi ngày được xem là một cách đơn giản giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Lưu ý khi đi bộ để đảm bảo an toàn

Mặc dù đi bộ là hình thức vận động đơn giản và ít rủi ro, người tập vẫn nên chú ý một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt cho sức khỏe.

Khởi động trước khi đi bộ

Khởi động nhẹ trong vài phút giúp làm nóng cơ bắp và giảm nguy cơ chấn thương. Sau khi kết thúc, nên giãn cơ để cơ thể phục hồi tốt hơn.

Chọn giày và trang phục phù hợp

Một đôi giày thể thao êm, vừa chân sẽ giúp giảm áp lực lên bàn chân và khớp gối. Trang phục thoải mái, thấm mồ hôi cũng giúp việc vận động dễ chịu hơn.

Đi bộ với tốc độ phù hợp

Người mới bắt đầu nên đi với tốc độ vừa phải, sau đó tăng dần thời gian hoặc tốc độ khi cơ thể đã thích nghi.

Uống đủ nước và lắng nghe cơ thể

Trong quá trình vận động, cần uống đủ nước và nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt hoặc chóng mặt.

Đảm bảo an toàn khi đi ngoài trời

Nên đi trên vỉa hè hoặc lối dành cho người đi bộ, quan sát kỹ khi qua đường. Nếu đi vào buổi tối, nên mặc trang phục sáng màu hoặc phản quang để dễ được nhận diện.