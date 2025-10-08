Ập vào nhà truy bắt cụ bà vì tin theo chiếc iPhone, cảnh sát kinh hoàng, phải bồi thường 99 tỷ

Fox News đưa tin, ngày 4/1/2022, trong lúc đang ở nhà thong thả xem TV, Ruby Johnson (78 tuổi) sống tại khu phố Montbello của Denver (tiểu bang Colorado, Mỹ) bỗng nghe thấy tiếng còi cảnh sát và loa phát tín hiệu cảnh báo ầm ĩ trước cửa nhà mình.

Một đội đặc nhiệm SWAT với súng trường K9 cùng chó nghiệp vụ “ra lệnh cho bất kỳ ai trong nhà phải giơ tay và bước ra ngoài”.

Bà Johnson bước ra với áo choàng tắm, mũ lưỡi trai và dép lê, choáng váng khi nhìn thấy một chiếc xe bọc thép đậu trên bãi cỏ trước nhà. Cùng với việc các cảnh sát mang súng vây quanh ngôi nhà, bà Johnson cảm thấy hốt hoảng.

Trong phỏng vấn với 9NEWS, bà Johnson cho biết: "Tôi bước ra và sau đó họ hỏi tôi có mang súng bên mình không? Tôi nói không".

Cảnh sát sau đó đã đột kích vào nhà bà và phá hủy nhiều tài sản, trong đó có một bức tượng búp bê quý giá, dùng chổi đập vỡ trần nhà và khám xét căn gác mái.

Báo cáo cho biết, cảnh sát “đang tìm kiếm một chiếc xe bán tải và súng bị đánh cắp ngày hôm trước từ bãi đỗ xe của khách sạn Denver”. Họ đã nhận được lệnh khám xét nhà bà Johnson “dựa trên các tín hiệu ping từ ứng dụng Find My trên iPhone đã bị bỏ lại” trong chiếc xe tải có vẻ như đã đậu gần nhà bà Johnson.

Dựa trên thông tin này, cảnh sát được cho là đã ập vào nhà của bà Johnson và làm hư hại tài sản bên trong.

Số tiền bồi thường lên đến 99 tỷ đồng

Ứng dụng Find My sử dụng thông tin từ Wi-Fi, GPS và mạng di động để xác định vị trí gần đúng của thiết bị (iPhone, iPad,...) bật tính năng này. Bản tường trình của lực lượng SWAT cho thấy ảnh chụp màn hình của ứng dụng Find My với một vòng tròn kéo dài "ít nhất 6 vị trí khác nhau" về nơi có thể có điện thoại.

Cảnh sát thừa nhận đã không nhận được lệnh khám nhà đúng cách vì không đề cập đến những hạn chế của công nghệ Find My, vốn chỉ có sẵn khi ở trạng thái "trực tuyến". Họ cũng thừa nhận quá vội vàng nên dẫn đến sai lầm tai hại.

Trong khi những chiếc iPhone tốt nhất hiện tại của Apple, có thể được định vị với độ chính xác cực cao nhờ tính năng Find My được cải tiến bởi chip Ultra Wideband mới, các thiết bị cũ lại không được hưởng lợi từ công nghệ này. Tuy nhiên, SWAT vẫn tin tưởng vào đó.

Theo nội dung đơn kiện, bà Johnson đã ngồi sau xe cảnh sát hàng giờ trong khi chờ cảnh sát khám xét nhà của bà, gây ra thiệt hại không đáng có. Đơn kiện nêu rõ, bà Johnson đã khai với cảnh sát nơi để dụng cụ mở cửa gara của mình, nhưng thay vào đó, họ lại phá cửa để vào.

Vào đầu tháng này, các bồi thẩm đoàn ở Denver xác định rằng SWAT đã hành động "cố ý và coi thường" hiến pháp khi thực hiện khám xét và bắt giữ vô lý đối với bà Johnson. Ban đầu họ yêu cầu bồi thường cho bà Johnson 1,26 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 2,5 triệu USD tiền phạt.

Tuy nhiên, bà Johnson đã kháng cáo khi cho rằng cảnh sát đã hành động vô trách nhiệm khi ban hành lệnh khám xét chỉ dựa trên vị trí của chiếc iPhone và cuối cùng đã được bồi thường thiệt hại 4 triệu USD (khoảng 99 tỷ đồng).

Tham khảo Fox News