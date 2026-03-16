Áo sơ mi kết hợp hoàn hảo với 4 mẫu quần dài

Mùa hè thường gợi nhắc đến những chiếc váy nhẹ nhàng hay quần short năng động, nhưng thực tế, quần dài kết hợp với áo sơ mi vẫn luôn là lựa chọn thanh lịch và dễ ứng dụng. Chỉ cần chọn đúng kiểu quần và chất liệu phù hợp, set đồ này không chỉ thoải mái mà còn giúp tổng thể trang phục trở nên chỉn chu, tinh tế.

Dưới đây là 4 kiểu quần dài dễ mặc, dễ phối cùng áo sơ mi trong mùa hè, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố cuối tuần.

Quần âu

Quần âu từ lâu đã trở thành món đồ "đinh" trong tủ đồ của nhiều người bởi sự gọn gàng và thanh lịch mà nó mang lại. Khi kết hợp với áo sơ mi trong mùa hè, quần âu tạo nên tổng thể vừa chuyên nghiệp vừa nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với môi trường công sở.

Điểm quan trọng khi chọn quần âu cho mùa nóng là chất liệu. Những loại vải mỏng, thoáng như cotton pha hoặc vải suiting nhẹ sẽ giúp người mặc cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức. Các thiết kế ống suông hoặc ống đứng cũng được ưa chuộng vì tạo cảm giác thoáng và giúp dáng người trông cao ráo hơn.

Để set đồ không quá cứng nhắc, bạn có thể kết hợp quần âu với áo sơ mi dáng rộng, sơ vin nhẹ phía trước hoặc buông tự nhiên. Những gam màu sáng như xám nhạt, kem hay xanh pastel sẽ giúp tổng thể trông mềm mại và phù hợp hơn với mùa hè.

Quần jeans

Nếu quần âu mang đến vẻ thanh lịch thì quần jeans lại là lựa chọn năng động và gần gũi hơn. Sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần jeans tạo nên phong cách casual nhưng vẫn đủ chỉn chu để mặc trong nhiều hoàn cảnh.

Trong mùa hè, các mẫu jeans có chất liệu mỏng, mềm hoặc thiết kế ống rộng thường được ưu tiên. Chúng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giúp tổng thể trang phục trông hiện đại hơn. Quần jeans xanh cổ điển là lựa chọn dễ mặc nhất, nhưng những tông màu nhạt như xanh washed hoặc xanh bạc cũng rất phù hợp với không khí mùa hè.

Quần màu be

Quần màu be là một trong những món đồ được yêu thích vào mùa hè nhờ vẻ ngoài nhẹ nhàng và dễ phối. Gam màu trung tính này không quá nổi bật nhưng lại giúp tổng thể trang phục trông tinh tế và thanh lịch.

Khi kết hợp với áo sơ mi, quần be mang đến cảm giác mềm mại và thư thái, rất phù hợp cho những ngày thời tiết nắng nóng. Các thiết kế quần ống rộng hoặc ống suông đang được ưa chuộng vì vừa thoải mái vừa tạo phong cách hiện đại.

Một ưu điểm lớn của quần màu be là khả năng phối màu linh hoạt. Bạn có thể kết hợp với áo sơ mi trắng để tạo nên tổng thể sáng sủa, hoặc chọn áo sơ mi xanh nhạt, hồng pastel hay họa tiết kẻ để tăng thêm nét tươi mới. Những chất liệu nhẹ như linen hoặc cotton sẽ giúp bộ trang phục trông đúng tinh thần mùa hè hơn.

Quần trắng

Quần trắng luôn mang đến cảm giác mát mẻ và thanh thoát, đặc biệt phù hợp với những ngày nắng. Khi phối với áo sơ mi, quần trắng giúp tổng thể trang phục trông sáng sủa và tinh gọn hơn.

Tuy nhiên, để set đồ trông hài hòa, việc lựa chọn chất liệu và phom dáng là điều quan trọng. Các mẫu quần trắng ống suông hoặc ống rộng với chất vải dày vừa phải sẽ giúp giữ form đẹp mà vẫn thoáng mát. Tránh những loại vải quá mỏng để không làm mất đi sự tinh tế của trang phục.

Quần trắng có thể kết hợp với nhiều kiểu áo sơ mi khác nhau. Một chiếc sơ mi xanh nhạt hoặc sơ mi họa tiết sẽ mang lại cảm giác rất "mùa hè". Nếu yêu thích phong cách tối giản, áo sơ mi trắng phối cùng quần trắng cũng là lựa chọn thú vị, miễn là bạn chú ý tạo sự khác biệt về chất liệu hoặc sắc độ để bộ trang phục không bị đơn điệu.

Ngoài ra, những chiếc áo sơ mi màu pastel như vàng nhạt, xanh mint hay hồng phấn khi đi cùng quần trắng cũng tạo nên tổng thể nhẹ nhàng và rất phù hợp cho những ngày nắng. Chỉ cần thêm một đôi giày loafers hoặc sneakers đơn giản, bạn đã có ngay một set đồ vừa thoải mái vừa phong cách cho mùa hè.

