Áo màu pastel mùa này quá đẹp, ngọt ngào và tinh tế nhìn là muốn diện ngay

Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không hề nhạt nhòa, áo màu pastel từ lâu đã trở thành "chân ái" của nhiều chị em. Những gam màu như hồng phấn, xanh mint, tím lavender hay vàng nhạt không chỉ dễ tạo thiện cảm mà còn giúp tổng thể trang phục trông thanh thoát, trẻ trung hơn hẳn.

Nếu bạn đang sở hữu vài chiếc áo pastel nhưng chưa biết phối sao cho thật xinh và hợp hoàn cảnh, dưới đây là 5 cách mix đồ đơn giản nhưng hiệu quả, dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Áo màu pastel và chân váy

Sự kết hợp giữa áo pastel và chân váy luôn mang đến cảm giác nữ tính và dịu dàng. Một chiếc áo sơ mi pastel phối cùng chân váy chữ A sẽ rất phù hợp cho môi trường công sở, vừa lịch sự vừa không quá cứng nhắc. Với những buổi dạo phố hay cà phê cuối tuần, bạn có thể chọn áo len pastel dáng rộng kết hợp cùng chân váy xếp ly hoặc chân váy mini để tạo vẻ ngoài trẻ trung, bay bổng.

Để set đồ không bị "bánh bèo" quá mức, hãy ưu tiên các phụ kiện tối giản như túi xách trơn màu, giày sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh. Nếu muốn nổi bật hơn một chút, bạn có thể chọn chân váy có chất liệu denim hoặc da, giúp cân bằng lại sự mềm mại của màu pastel.

Áo màu pastel và quần jeans xanh

Đây là công thức phối đồ gần như "bất bại" dành cho mọi nàng. Quần jeans xanh mang lại cảm giác năng động, khỏe khoắn, khi kết hợp cùng áo pastel sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, dễ nhìn. Áo pastel dáng ôm giúp tôn dáng khi đi cùng jeans cạp cao, trong khi áo form rộng pastel lại hợp với quần jeans ống đứng hoặc ống suông.

Set đồ này phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi làm trong môi trường thoải mái hay dạo phố. Bạn chỉ cần thay đổi kiểu giày là đã có diện mạo khác nhau: sneaker cho phong cách năng động, giày búp bê cho vẻ ngoài nhẹ nhàng hoặc giày cao gót nếu muốn trông nữ tính hơn.

Áo màu pastel và quần màu đen

Nếu bạn lo ngại màu pastel quá sáng hoặc khó mặc, hãy thử phối cùng quần màu đen. Màu đen đóng vai trò trung hòa, giúp áo pastel trở nên nổi bật mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Đây là lựa chọn an toàn cho những ngày đi làm hoặc khi bạn muốn trông chỉn chu hơn.

Áo pastel dáng sơ mi phối với quần âu đen tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng không hề già dặn. Trong khi đó, áo thun hay áo len pastel kết hợp cùng quần đen ống rộng lại mang hơi hướng hiện đại, cá tính. Bạn có thể nhấn nhá thêm bằng thắt lưng da hoặc túi xách tone đen để tổng thể trông gọn gàng và có điểm nhấn.

Áo màu pastel và quần màu nâu

Quần màu nâu đang là xu hướng được nhiều quý cô sành điệu yêu thích bởi sự ấm áp và dễ phối. Khi đi cùng áo pastel, đặc biệt là các gam xanh nhạt, hồng phấn hay kem, set đồ sẽ mang lại cảm giác rất "chill", tinh tế và có chút vintage.

Quần nâu ống suông hoặc ống đứng kết hợp với áo pastel sơ vin gọn gàng giúp tổng thể trông cao ráo hơn. Những chất liệu như kaki, linen hay vải tweed màu nâu sẽ càng làm nổi bật sự nhẹ nhàng của pastel. Đây là cách phối đồ phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi, nhất là trong những ngày thời tiết dịu mát.

Áo màu pastel và quần trắng

Sự kết hợp giữa áo pastel và quần trắng mang đến vẻ ngoài sáng sủa, tinh khôi và rất "ăn ảnh". Quần trắng giúp tôn lên màu sắc nhẹ nhàng của áo, giúp tổng thể trông gọn gàng và thanh lịch hơn. Bạn có thể chọn quần trắng ống rộng để tạo cảm giác phóng khoáng hoặc quần skinny trắng nếu muốn tôn dáng.

Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những buổi đi chơi, du lịch hoặc chụp ảnh ngoài trời. Để tránh cảm giác đơn điệu, hãy chú ý đến chất liệu và phom dáng của áo pastel, đồng thời phối thêm phụ kiện như mũ, túi có màu trung tính hoặc pastel đậm hơn để tạo chiều sâu cho trang phục.

