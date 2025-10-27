Áo dài tay có vô vàn nhưng phải sắm đúng 4 kiểu này mới là người sành điệu

Mùa đông 2025 đã đến rất gần, mang theo không khí lạnh lẽo nhưng cũng là thời điểm để các chị em thỏa sức sáng tạo với những bộ đồ ấm áp và phong cách. Những chiếc áo dài tay không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn là điểm nhấn cho phong cách thời trang của mỗi người. Dưới đây là 4 xu hướng áo dài tay nổi bật, hứa hẹn sẽ chiếm ưu thế trong mùa đông năm nay.

Áo kẻ ngang

Không thể phủ nhận rằng áo kẻ ngang là một trong những item cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Trong mùa đông 2025, những chiếc áo kẻ ngang sẽ tiếp tục khuấy đảo xu hướng thời trang với sự kết hợp giữa yếu tố trẻ trung và sang trọng. Được thiết kế với họa tiết kẻ ngang đều đặn, áo kẻ ngang không chỉ tạo cảm giác năng động mà còn rất dễ phối hợp với nhiều trang phục khác nhau. Dù bạn chọn phong cách casual hay hướng tới sự thanh lịch, áo kẻ ngang đều có thể dễ dàng trở thành điểm nhấn cho outfit.

Áo kẻ ngang có thể kết hợp với quần jeans, chân váy hay thậm chí là những chiếc quần ống rộng, mang đến sự thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, đặc biệt là khi lựa chọn chất liệu vải dày dặn và mềm mại. Với những gam màu như đen – trắng, đỏ – trắng hay xanh – trắng, áo kẻ ngang dễ dàng tạo nên một vẻ ngoài nổi bật nhưng không quá phô trương.

Áo len cổ bẻ

Nếu bạn yêu thích sự thanh lịch, một chiếc áo len cổ bẻ là lựa chọn không thể bỏ qua trong mùa đông 2025. Chi tiết cổ bẻ của áo len không chỉ giúp tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà còn tôn lên vóc dáng mảnh mai của người mặc. Đặc biệt, phần cổ bẻ có thể dễ dàng điều chỉnh theo phong cách, từ cổ đứng nhẹ nhàng đến cổ xẻ sâu, tạo sự mềm mại nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát cho người mặc.

Áo len cổ bẻ là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ấm áp của chất liệu len và vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch. Màu sắc của áo len cổ bẻ cũng rất đa dạng, từ những gam màu trung tính như be, xám, đen đến các màu sắc nổi bật như đỏ, xanh lá hay vàng mustard. Bạn có thể kết hợp áo len cổ bẻ với quần tây, quần jeans hay chân váy midi để tạo nên một bộ trang phục vừa hiện đại vừa duyên dáng, thích hợp cho các buổi hẹn hò, đi làm hay đi chơi vào những ngày lạnh.

Áo len gọn dáng

Mùa đông 2025 này, những chiếc áo len gọn dáng là một lựa chọn vô cùng tinh tế và nữ tính. Với kiểu dáng ôm sát cơ thể, áo len gọn dáng tôn lên đường cong của người mặc, tạo cảm giác thon gọn, thanh thoát. Đặc biệt, kiểu áo này không chỉ giúp người mặc trông cao ráo hơn mà còn tạo nên vẻ ngoài chỉn chu và thanh lịch.

Những chiếc áo len gọn dáng còn đặc biệt dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp chúng với quần jeans, quần tây hay chân váy ngắn để tạo nên một bộ trang phục thanh lịch, vừa thoải mái lại vừa thời trang. Những mẫu áo len gọn dáng có tông màu đậm như đỏ rượu, đen, navy hay xanh rêu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn thể hiện được vẻ sang trọng và đẳng cấp, đồng thời giúp cải thiện chiều cao hiệu quả.

Áo thun trơn

Mặc dù mùa đông thường gắn liền với những chiếc áo dày dặn, nhưng áo thun trơn vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày không quá lạnh. Với tính chất trẻ trung và năng động, áo thun trơn dễ dàng trở thành một item thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của những tín đồ yêu thích sự thoải mái nhưng không kém phần sành điệu.

Áo thun trơn không chỉ mang lại sự thoải mái, dễ chịu mà còn rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp áo thun trơn với quần jeans, chân váy hay thậm chí là những chiếc quần âu để tạo ra một outfit vừa năng động, vừa thanh lịch. Để nâng tầm vẻ ngoài, bạn có thể sơ vin áo thun với quần hoặc chân váy để tạo nên dáng vẻ cao ráo và thời trang. Đừng quên chọn cho mình những chiếc áo thun có chất liệu vải tốt, vừa đủ dày để giữ ấm cơ thể mà vẫn tạo sự thoải mái, dễ chịu khi mặc.

Mùa đông 2025 không chỉ là thời điểm của những bộ trang phục ấm áp, mà còn là cơ hội để bạn thể hiện phong cách cá nhân thông qua những chiếc áo dài tay đa dạng và phong phú. Với các xu hướng như áo kẻ ngang, áo len cổ bẻ, áo len gọn dáng và áo thun trơn, chắc chắn rằng mùa đông này sẽ không thiếu những bộ trang phục vừa ấm áp lại vừa thời trang.

Ảnh: Sưu tầm