UNIQLO đầu tư không gian trải nghiệm trang phục giữ ấm xịn xò: Công nghệ giàu tính năng, dàn lineup bắt mắt!

Mùa đông Hà Nội mới tung "bản trailer" đầu tiên, nhưng giới trẻ thủ đô đã kịp sốt sắng lên đồ với các trang phục giữ ấm để ra đường hít hà đợt gió lạnh đầu mùa. Dạo một vòng trên phố là thấy ngay đủ bản phối ấm áp với áo len, áo khoác ngoài đủ kiểu dáng, màu sắc - bởi ai cũng đang háo hức đón đông sang!

Vừa lúc gió đầu mùa ghé đến, UNIQLO cũng kịp thời mang đến không gian trải nghiệm công nghệ Nhật Bản xịn xò tại TTTM Lotte Mall West Lake Hanoi. Với những tín đồ mặc đẹp, đây là dịp để chiêm ngưỡng nguyên dàn lineup mùa lạnh của UNIQLO mà điểm nhấn chính là hai item quốc dân: Áo giữ nhiệt HEATTECH và áo khoác chần bông PUFFTECH - nay đã được bổ sung những kiểu dáng, màu sắc cực kỳ thời thượng và bắt mắt.

Bước vào không gian sự kiện, khu vực giới thiệu dòng trang phục PUFFTECH ngay lập tức thu hút với dàn áo khoác chần bông siêu nhẹ, siêu ấm áp. Được chính thức giới thiệu với khách hàng Việt Nam từ năm 2024, PUFFTECH nhanh chóng trở thành chiếc áo khoác "bảo bối" không thể thiếu để bước qua mùa đông lạnh giá. Năm nay, UNIQLO tiếp tục trình làng những kiểu dáng mới như dáng gile năng động, trẻ trung, cùng bảng màu đa sắc xua tan cái lạnh mùa đông.

Tại đây, khách hàng cũng được trực tiếp chạm vào những cuộn bông tròn được làm từ sợi PUFFTECH siêu mảnh, có kích thước chỉ bằng 1/5 sợi tóc người, có kết cấu xoắn 3D rỗng ruột giúp tích trữ được lượng không khí tối đa bên trong mỗi sợi. Được chần trực tiếp vào áo, những cuộn bông PUFFTECH mềm mại, nhẹ bẫng này chính là "bí mật" tạo nên dàn áo khoác chần bông ấm mà nhẹ của UNIQLO.

Cặp bạn thân Ninh Tito - Nguyễn Lê Thu Thuỷ xúng xính trong chiếc Áo Gile Chần Bông PUFFTECH. Cùng xuất hiện tại sự kiện, content creator Thu Trang chọn ngay 2 gam màu hứa hẹn trở thành "siêu phẩm" mới: Sắc cam cà chua tôn làn da trắng cùng sắc vàng mustard ấm áp hợp "mood" ngày đông.

Với một anh chàng đam mê review công nghệ như Duy Thẩm, một điểm nhấn không thể bỏ qua của sự kiện hẳn là khu vực trải nghiệm HEATTECH - dòng sản phẩm giữ ấm biểu tượng 22 năm tuổi của UNIQLO. HEATTECH đã chứng minh khả năng giữ ấm chỉ với một lớp vải mỏng và trở thành chiếc áo yêu thích của hàng trăm triệu người trên thế giới. Đặc biệt, áo giữ nhiệt HEATTECH của UNIQLO còn sở hữu tới 3 cấp độ để người mặc có thể lựa chọn phù hợp dựa theo nền nhiệt.

Khách tham quan có thể trực tiếp chạm, cảm nhận sự ấm áp của HEATTECH thông qua các hoạt động tương tác công nghệ. Cụ thể, tại bàn camera HEATTECH, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm thời gian nhiệt lượng được lưu lại trên bề mặt vải HEATTECH và so sánh với vải cotton thông thường.

Năm nay, thương hiệu cũng chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của HEATTECH với chất liệu pha Cashmere cao cấp, mềm mại và thời trang hơn.

Cô bạn Bynellie cũng khoe nhanh một vài kiểu phối layering với sự tư vấn của stylist tại sự kiện. Với những item mỏng nhẹ của UNIQLO, những set đồ không hề nặng nề, mà lại rất linh hoạt, thoải mái.

Hoạt động trải nghiệm cuối cùng mà UNIQLO mang đến tại sự kiện thật biết cách khiến khách hàng "đủ wow": Lên đồ xong xuôi, UNIQLO sẽ đưa bạn "dịch chuyển tức thời" tới bất kỳ điểm đến nào bạn muốn trên thế giới tại khu vực photobooth đặc biệt!

Với những hoạt động trải nghiệm công nghệ thú vị cùng dàn lineup đa dạng, bắt mắt, đây chắc chắn là trải nghiệm không thể bỏ qua của các bạn trẻ và gia đình tại thủ đô trong dịp cuối tuần vừa qua. Và bây giờ, bạn có thể khám phá và bổ sung ngay cho tủ đồ mùa đông với những item giữ ấm thời trang, giàu tính năng từ UNIQLO ngay tại đây!